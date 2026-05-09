Nico Stino | Swissvox

Es gibt Politiker, die vom Frieden reden und den Krieg meinen. Und es gibt Politiker, die vom Krieg reden – und damit Karriere machen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehört zur zweiten Kategorie. Die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag hat sich zur lautesten Stimme der europäischen Aufrüstungsdebatte entwickelt. Ihr Mantra: «Wer Frieden will, muss für den Krieg rüsten.» Der alte römische Satz, Si vis pacem, para bellum, neu verpackt für das 21. Jahrhundert.

Das Problem: Das 21. Jahrhundert hat die Regeln des Krieges längst neu geschrieben. Und Strack-Zimmermann hat das Memo nicht erhalten – oder will es nicht erhalten haben.

Das Schlachtfeld ist unsichtbar geworden

Während Berlin über Panzerdivisionen und Rüstungsbudgets debattiert, findet der eigentliche Krieg unserer Zeit längst statt. Nicht auf ukrainischen Feldern. Nicht im Atlantik. Sondern auf Servern, in Netzwerken, in den digitalen Nervensträngen moderner Gesellschaften.

Cyberangriffe haben in den vergangenen Jahren Krankenhäuser lahmgelegt, Stromnetze destabilisiert, Wahlprozesse unterwandert und Finanzinfrastrukturen angegriffen. Der Angriff auf den Colonial Pipeline in den USA 2021 legte die Treibstoffversorgung der gesamten Ostküste lahm – ohne einen einzigen Soldaten, ohne ein einziges Geschoss. Estland wurde 2007 durch koordinierte russische Cyberangriffe faktisch vom digitalen Leben abgeschnitten. Die Ukraine erlebte vor dem konventionellen Angriff 2022 jahrelang systematische digitale Sabotage an ihrer Infrastruktur.

Der Krieg des 21. Jahrhunderts tötet anders. Er tötet langsam. Er tötet unsichtbar. Und er braucht kein Schlachtfeld, auf das man Söhne und Töchter schicken muss, damit sie in dreissig Sekunden sterben.

Das Geschäftsmodell der Angst

Warum also besteht Strack-Zimmermann so hartnäckig auf dem Bild des klassischen Krieges – mit schweren Waffen, mit Milliarden für die Rüstungsindustrie, mit dem grossen theatralischen Gestus der Kriegsbereitschaft?

Die Antwort liegt nicht in der Sicherheitspolitik. Sie liegt in der politischen Ökonomie der Angst.

Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, KNDS oder Leonardo brauchen keine Cyber-Budgets – sie brauchen Panzerbestellungen, Munitionsverträge, Fregatten. Das Geld fliesst dorthin, wo die Lobbyisten sitzen. Und die Lobbyisten sitzen nah an jenen Politikerinnen, die am lautesten nach Hochrüstung rufen. Strack-Zimmermann hat aus ihrer Nähe zur Rüstungsbranche nie ein Hehl gemacht. Ihre Forderungen sind politisch verwertbar, medial wirksam – und wirtschaftlich überaus nützlich für eine Industrie, die seit Jahrzehnten von der Friedensdividende der Nachkriegszeit zehrt.

Das ist kein Friedensprojekt. Das ist ein Geschäftsmodell.

Die falsche Lektion aus der Ukraine

Das Standardargument der Aufrüstungsfraktion lautet: Die Ukraine beweise, dass konventionelle Kriegsführung zurück sei. Panzer gegen Panzer, Artillerie gegen Artillerie. Also müsse Europa aufrüsten.

Das Argument ist nicht falsch – es ist unvollständig.

Richtig ist: Russland hat die Ukraine mit konventionellen Mitteln angegriffen. Aber Russland hat zugleich mit Cyberoperationen, Desinformationskampagnen, Sabotageakten und hybrider Kriegsführung operiert. Der Krieg in der Ukraine ist kein Beweis für die Rückkehr des klassischen Krieges. Er ist der Beweis dafür, dass moderner Krieg hybrid ist – dass das Digitale und das Konventionelle ineinandergreifen.

Wer daraus nur die Lektion zieht, mehr Panzer zu kaufen, hat die halbe Wahrheit zur ganzen erklärt. Absichtlich oder aus Unkenntnis – beides wäre beunruhigend bei jemandem, der den Verteidigungsausschuss eines grossen europäischen Landes leitet.

Was Europa wirklich bräuchte

Eine ernsthafte europäische Sicherheitspolitik für das 21. Jahrhundert würde anders aussehen. Sie würde in Resilienz investieren: in den Schutz kritischer Infrastruktur, in Cyber-Abwehrkapazitäten, in dezentrale Energieversorgung, in Bildung und digitale Souveränität. Sie würde auf Deeskalation setzen, weil Diplomatie langfristig billiger ist als Rüstung – und weil kein Cyberangriff der Welt so viel kostet wie ein ausgewachsener konventioneller Krieg.

Und sie würde die Frage stellen, die in Berlin, Brüssel und Bern selten gestellt wird: Cui bono? Wem nützt die Hysterie? Wer verdient an der Angst? Wessen Interessen werden bedient, wenn Europa seine Verteidigungsbudgets verdoppelt – nicht für Cyber-Resilienz, sondern für Waffensysteme des letzten Jahrhunderts?

Die Schweizer Perspektive

Die Schweiz hat in dieser Debatte eine besondere Verantwortung – und eine besondere Chance. Als neutrales Land mit einer langen Tradition der Guten Dienste, der stillen Diplomatie und der direktdemokratischen Kontrolle über Sicherheitspolitik könnte sie eine Stimme der Vernunft sein.

Stattdessen beobachten wir auch hierzulande den schleichenden Abbau der Neutralität – unter dem Druck aus Brüssel, Washington und einer inländischen Sicherheitspolitik, die zunehmend im Gleichschritt mit der Nato-Logik marschiert. Das ist keine Stärke. Das ist die Aufgabe eines der wenigen verbliebenen Alleinstellungsmerkmale der Schweiz in der internationalen Politik.

Wer die Schweiz sicherer machen will, sollte nicht in Kampfjets und Panzerfäuste investieren – sondern in Cybersicherheit, in digitale Infrastrukturresilienz, in eine unabhängige Aussen- und Sicherheitspolitik, die dem Land und nicht irgendeinem Bündnis dient.

Einordnung

«Rüste dich für den Krieg, und der Krieg wird nicht kommen» – dieser Satz klingt nach Weisheit. In Wirklichkeit ist er eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn er von jenen genutzt wird, die am Krieg verdienen.

Der Krieg des 21. Jahrhunderts wartet nicht auf Panzerkolonnen. Er läuft bereits. Auf unseren Bildschirmen, in unseren Netzen, in den unsichtbaren Schlachtfeldern der digitalen Infrastruktur. Wer das ignoriert und stattdessen die Rüstungsindustrie des letzten Jahrhunderts finanziert, betreibt keine Sicherheitspolitik.

Er betreibt Lobbyarbeit in Uniform.

Nico Stino | Swissvox