Im Streit zwischen dem umstrittenen Investor Remo Stoffel und der Graubündner Kantonalbank (GKB) zeichnet sich eine juristische Materialschlacht ab, wie sie das Gericht Höfe im Kanton Schwyz bislang nur einmal gesehen hat. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf ein wiederkehrendes Muster in der Schweizer Bankenwelt: Wenn Interessenkonflikte und mangelhafte Governance am Ende zulasten der Kunden gehen.

Gescheiterte Schlichtung, öffentliche Bühne

Eine Schlichtungsverhandlung ist kürzlich ohne Einigung zu Ende gegangen. Bemerkenswert: Die GKB kommunizierte das Scheitern umgehend selbst – ungewöhnlich für ein Verfahren, das eigentlich der Vertraulichkeit unterliegt. Es wirkt, als setze die Staatsbank bewusst auf Öffentlichkeitsarbeit als Verteidigungslinie.

Zwei schwergewichtige Gutachten

Stoffel fordert 600 Millionen Franken von der GKB respektive deren Tochter BZ Bank. Um seine Position zu untermauern, hat er sich doppelt abgesichert: Die Zürcher Kanzlei NKF soll in einem rechtlichen Gutachten belegen, dass die Bank ihre Treuepflicht gegenüber dem Kunden verletzt hat. Parallel dazu hat der renommierte Firmenschätzer Thomas Vettiger eine Bewertungsanalyse geliefert, wonach das im Streit zentrale Unternehmen massiv unterbewertet worden sei – um rund 300 Millionen Franken zu tief, was den korrekten Wert auf über 900 Millionen taxieren würde. Vettiger ist keine unbekannte Figur: Er sitzt im Board der Übernahmekommission und hatte im Fall UBS-CS für die Grossbank den Wert der Credit Suisse zum Fusionszeitpunkt berechnet – damals lautete sein Befund auf null Franken. Diesmal steht er nicht im Lager einer bedrängten Grossbank, sondern auf Seiten des Angreifers.

Zusammen mit der Klageschrift des Hauptanwalts summiert sich das Konvolut auf rund 400 Seiten, die in den kommenden Wochen beim Gericht Höfe eingereicht werden sollen. Auch die GKB rüstet juristisch auf: Nach einem ersten Mandat bei Homburger vertraut sie nun auf Lenz & Staehelin.

Der Schatten von Martin Ebner

Der Ursprung des Konflikts liegt im Jahr 2022, als die Bündner Staatsbank dem Börsenveteranen Martin Ebner 70 Prozent seiner BZ Bank abkaufte; drei Jahre später übernahm sie den Rest vollständig. Ebner selbst ist nicht Partei des Zivilverfahrens, doch seine Spuren ziehen sich durch die gesamte Affäre. Durch den Verkauf verlor er die Kontrolle über die frühere United Grinding Group, heute United Machinery Solutions (UMS) – ein Unternehmen, an dem er über Verbindungsleute in den Verwaltungsräten von BZ Bank und UGG weiterhin Einfluss nahm. Zwei von der GKB entsandte BZ-Verwaltungsräte sollen dabei mitgewirkt haben; gegen sie läuft mittlerweile ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren, ausgelöst durch eine Strafanzeige Stoffels.

Brisant wird es bei einer Kapitalerhöhung Ende 2024/Anfang 2025: Zu einem laut Vettigers Gutachten deutlich zu tiefen Preis sicherte sich Ebner rund 55 Prozent der UGG-Anteile. Stoffel und weitere BZ-Kunden mit UGG-Beteiligung sahen sich dadurch massiv verwässert – offenbar ohne vorherige Kenntnis des Manövers. Eine Fairness Opinion zur Prüfung des gebotenen Preises habe es dabei nicht gegeben.

Wer ist Remo Stoffel? – Eine Einordnung

Wer diesen Streit einordnen will, muss verstehen, mit wem man es zu tun hat. Stoffel, aufgewachsen im bündnerischen Vals, machte eine Banklehre bei der SBG (heute UBS) in Chur. Sein Durchbruch kam 2005: Mit erst 28 Jahren übernahm er zusammen mit zwei Partnern die Immobiliengesellschaft Avireal aus der Konkursmasse der untergegangenen Swissair – ein Coup, der ihn schlagartig in die Schweizer Wirtschaftselite katapultierte. Über seine Holding Priora und später die 7132 AG baute er ein Immobilien- und Beteiligungsimperium auf, zu dem unter anderem eine bedeutende Beteiligung am Pharmakonzern Vifor gehörte. Sein Vermögen bezifferte er selbst zeitweise auf bis zu 1,7 bis 2,2 Milliarden Franken.

Parallel zum geschäftlichen Aufstieg zieht sich eine lange Spur juristischer Auseinandersetzungen durch seine Laufbahn. Bei der Avireal-Übernahme stellte die Oberstaatsanwaltschaft Zürich Urkundenfälschung fest – in mehreren Fällen wurden liquide Mittel falsch ausgewiesen; das Verfahren endete 2020 mit einem Strafbefehl. 2014 verurteilte ihn das Kantonsgericht Graubünden wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung im Zusammenhang mit zwei Konkursen in Pontresina. Ein jahrelanger Steuerstreit mit der Eidgenössischen Steuerverwaltung drehte sich um nicht deklarierte Einkünfte zwischen 2003 und 2008; das Bundesgericht bestätigte am Ende ein steuerbares Einkommen von 105 Millionen Franken für das Jahr 2005 – Stoffel selbst hatte null Franken angegeben. Im August 2019 sass er zudem vier Tage in Untersuchungshaft, kurz bevor er mit seiner Familie nach Dubai übersiedelte.

International bekannt wurde Stoffel auch durch sein Vals-Projekt: Er kaufte die von Peter Zumthor gebaute Therme samt Hotel und kündigte 2015 den Bau eines 381 Meter hohen Turms an – geplant als höchstes Gebäude Europas. Das Projekt polarisierte die 1000-Seelen-Gemeinde und wurde nie realisiert; seine Turmbau-Gesellschaft 7132 AG galt Ende 2017 als überschuldet. Seit seinem Wegzug nach Dubai tritt Stoffel in der Schweiz kaum noch persönlich in Erscheinung; die Kommunikation läuft über seinen langjährigen Sprecher, den früheren «Tages-Anzeiger»-Chefredaktor Peter Hartmeier.

Diese Vorgeschichte erklärt, weshalb Beobachter den Fall gegen die GKB nicht unvoreingenommen betrachten. Ein Investor mit wiederholten Verurteilungen wegen Urkundendelikten und jahrelangen Steuerstreitigkeiten tritt hier als Kläger auf, der der Bank Verletzung der Treuepflicht vorwirft. Das schmälert die inhaltliche Substanz seiner Vorwürfe nicht per se – die Gutachten von NKF und Vettiger stehen für sich –, macht aber deutlich, dass beide Seiten dieses Streits mit belasteter Reputation ins Rennen gehen: die staatlich garantierte Bank ebenso wie der schillernde Kläger.

Kein Einzelfall: Wenn Banken ihre Kunden zur Nebensache machen

Der Fall Stoffel gegen GKB steht nicht allein. Ein Blick in die jüngere Schweizer Bankengeschichte zeigt: Interessenkonflikte, mangelhafte Governance und die Bereitschaft, Kundeninteressen riskanten Geschäften unterzuordnen, sind wiederkehrende Muster – auch bei Instituten mit Staatsgarantie oder Traditionsnamen.

Raiffeisen: Der Chef auf beiden Seiten des Tisches. Der wohl aufsehenerregendste Fall betrifft den langjährigen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz. Die Zürcher Staatsanwaltschaft warf ihm und seinem Geschäftspartner Beat Stocker vor, sich heimlich an Firmen wie der Investmentgesellschaft Investnet zu beteiligen, um anschliessend dafür zu sorgen, dass Raiffeisen und die Kreditkartenfirma Aduno diese Unternehmen aufkauften – ohne Offenlegung des Interessenkonflikts. Das Zürcher Bezirksgericht verurteilte Vincenz 2022 in erster Instanz zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis, Stocker zu vier Jahren. Rechtskräftig ist das Urteil bis heute nicht: Der Berufungsprozess vor dem Obergericht soll am 10. August 2026 beginnen. Die Finma hielt fest, der Raiffeisen-Verwaltungsrat habe seine Aufsichtspflicht «ungenügend wahrgenommen».

Julius Bär: Kundengelder als Verlustpuffer. Bei der Zürcher Privatbank zeigte sich ein anderes Muster: mangelhafte Risikokontrolle bei der Kreditvergabe an einen einzelnen Grosskunden. Die Bank hatte dem österreichischen Investor René Benko und seiner Signa-Gruppe rund 600 Millionen Franken an Krediten gewährt – teilweise abgesichert mit blossen «zukünftigen Cashflows», einem Vorgehen, das an die Praxis des kollabierten Greensill erinnert. Nach der Signa-Insolvenz Ende 2023 musste Julius Bär den gesamten Betrag abschreiben, CEO Philipp Rickenbacher trat zurück; intern hiess es, die «Checks and Balances» bei der Kreditvergabe hätten «völlig versagt».

GKB: Der Parmalat-Präzedenzfall. Auch die GKB selbst hat bereits Erfahrung mit fragwürdigen Transaktionen aus den eigenen Reihen. 2007 zahlte sie 21 Millionen Euro, um eine Klage des kollabierten Milchkonzerns Parmalat über 5,67 Milliarden Euro abzuwenden – Hintergrund waren Transaktionen, die ein ehemaliger GKB-Mitarbeiter bereits 1999 eingefädelt hatte.

Einordnung

Was diese Fälle verbindet, ist weniger das Ausmass des Schadens als das Muster dahinter: Verwaltungsräte und Kontrollorgane, die Warnsignale übersehen, ignorieren oder – wie im Fall Vincenz – durch dieselben Personen umgangen werden, die eigentlich beaufsichtigt werden sollten. Ob Genossenschaftsbank, Privatbank oder Staatsbank mit kantonaler Garantie: Am Ende tragen Kunden, Aktionäre oder im Extremfall die Steuerzahler das Risiko, während die handelnden Personen oft erst nach jahrelangen Verfahren zur Rechenschaft gezogen werden – wenn überhaupt. Der Fall Stoffel gegen GKB, in dem sich ein Kläger mit belasteter Vergangenheit und eine Bank mit eigener Vorgeschichte fragwürdiger Transaktionen gegenüberstehen, dürfte zeigen, ob sich an dieser Grundkonstellation inzwischen etwas geändert hat.