Ein Swissvox Artikel von Nico Stino

Die Weltwoche hat mit Roger Köppel ein bemerkenswertes Interview veröffentlicht: Steven Seagal, einst Actionheld der 90er-Jahre, heute russischer und serbischer Staatsbürger mit diplomatischem Auftrag, spricht über Wladimir Putin, den Ukraine-Krieg und seine Sicht auf die USA. Das Gespräch ist aufschlussreich – weniger wegen seines analytischen Gehalts als wegen dessen, was es über die Rolle von Prominenten als geopolitische Sprachrohre verrät.

Vom Aikido-Lehrer zum Kreml-nahen Diplomaten

Seagal erzählt ausführlich von seinem Werdegang: die Kindheit in Michigan, der Umzug nach Japan mit 17, der Aufstieg zum Aikido-Meister in Osaka, die Entdeckung durch den Hollywood-Agenten Michael Ovitz und den damaligen Warner-Chef Terry Semel. Seine erste Hauptrolle in „Above the Law” habe er sich mit einem Skript über die Iran-Contra-Affäre selbst mitgeschrieben – ein Detail, das seine spätere politische Selbstinszenierung als „Diplomat” in ein interessantes Licht rückt.

Seine Freundschaft zu Putin datiert er auf 15 bis 20 Jahre zurück, entstanden über die gemeinsame Begeisterung für Kampfsport. Er besitze die russische und die serbische Staatsbürgerschaft, habe Putins Pass persönlich überreicht bekommen und arbeite seither offiziell für den russischen diplomatischen Dienst.

Die politischen Positionen

Im Kern des Interviews stehen jedoch keine neuen Erkenntnisse, sondern eine Aneinanderreihung bekannter Positionen aus dem Moskauer Deutungsrahmen: Die Nato-Osterweiterung sei die eigentliche Kriegsursache, der Umsturz in Kiew 2014 gehe auf die CIA zurück, der Westen habe Russland „erwürgen” wollen. Er bezeichnet Putin unverblümt als „den grössten Staatsführer, den wir haben” und Wolodymyr Selenskyj lediglich als Schauspieler. Zugleich attestiert er den USA eine „kriminelle” Einflussnahme Israels auf Kongress und Regierung und macht den militärisch-industriellen Komplex sowie „die Banken” für die Kriegstreiberei verantwortlich – eine Argumentationslinie, die in weiten Teilen mit staatlich-russischer Kommunikation übereinstimmt.

Bemerkenswert ist, dass Seagal auf konkrete Nachfrage – etwa nach Putins persönlicher Kriegsbegründung – ausweicht: Er sei „Schüler”, der nicht das Recht habe, den Präsidenten zu hinterfragen. Diese demonstrative Unterwürfigkeit passt schlecht zum Selbstbild des unabhängigen Diplomaten.

Der Film „The Final Countdown”

Anlass des Interviews ist Seagals neue Dokumentation, die in wenigen Wochen erscheinen soll und den Krieg in der Ukraine sowie den Gaza-Konflikt behandelt. Nach eigener Aussage handelt es sich um seine persönliche Überzeugung, nicht um einen Auftragsfilm für Putin – wobei diese Unterscheidung angesichts seiner geschilderten Nähe zum Kreml und seines diplomatischen Status kaum trennscharf sein dürfte.

Einordnung

Das Gespräch bietet weniger eine differenzierte geopolitische Analyse als vielmehr ein Lehrstück darüber, wie Prominente mit begrenzter aussenpolitischer Expertise zu Vermittlern staatlicher Narrative werden. Seagals Warnung vor einem nahenden Dritten Weltkrieg mag ernst gemeint sein, seine Diagnose bleibt jedoch einseitig: Nato-Osterweiterung und westliche Waffenlieferungen erscheinen als alleinige Kriegsursache, während Russlands eigene Rolle in der Eskalation seit 2014 ausgeblendet bleibt. Auch seine Volte, wonach ausgerechnet Xi Jinping als „guter Akteur” gelte, der keine Kriege wolle, passt in dieses selektive Weltbild.

Für Schweizer Leserinnen und Leser bleibt vor allem die mediale Funktion solcher Interviews interessant: Sie verschaffen Positionen, die über offizielle diplomatische Kanäle kaum Gehör fänden, über den Umweg der Boulevard- und Prominentenberichterstattung Reichweite – unabhängig davon, wie belastbar die zugrundeliegenden Fakten sind.

Quelle:

https://youtu.be/f-7H5hVt6V8?si=TtulAIzeLotdhnvV