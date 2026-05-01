Während das Parlament über UBS-Eigenkapital streitet, verzichtet der Bund geräuschlos auf Millionen — und will das am liebsten auf ewig so.

Es gibt Subventionen, über die gross diskutiert wird — Landwirtschaft, Medien, Hotelerie. Und es gibt jene, die im stillen Kämmerchen der Finanzpolitik still verlängert werden, bis irgendwann die Referendumsfrist verstreicht und der Deal besiegelt ist. Genau das ist dieser Tage wieder passiert.

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat am 1. Mai 2026 kommuniziert, was das Parlament bereits am 19. Dezember 2025 beschlossen hatte: Die Befreiung von der Verrechnungssteuer für sogenannte TBTF-Instrumente — also Too-big-to-fail-Kapitalmarktpapiere systemrelevanter Banken — wird erneut verlängert. Diesmal bis Ende 2031. Die Referendumsfrist lief am 17. April 2026 ungenutzt ab. Kein Aufschrei, kein Volksbegehren, keine Debatte. Einfach so.

Was sind AT1-Bonds — und warum brauchen sie ein Steuerprivileg?

AT1-Bonds (Additional Tier 1) sind Hybridinstrumente, die sich in einer Krise automatisch in Eigenkapital der Bank umwandeln. Sie sollen verhindern, dass der Staat einspringen muss — der Anleihegläubiger trägt das Verlustrisiko. Klingt nach einem fairen Deal für die Steuerzahlenden. Wäre da nicht ein Problem: Ausländische Investoren zahlen auf Zinserträge aus Schweizer Anleihen die Verrechnungssteuer von 35 Prozent — und die wenigsten von ihnen gehen durch den bürokratischen Aufwand, sie zurückzufordern. Resultat: Schweizer AT1-Bonds sind für internationale Käufer unattraktiv, es sei denn, die Banken zahlen höhere Zinscoupons.

Genau das will der Bund verhindern — und gewährt deshalb seit 2013 eine Ausnahme. Erstmals eingeführt, dann mehrfach verlängert, jetzt wieder bis 2031 verlängert. Und der Bundesrat macht kein Hehl daraus, was er langfristig anstrebt: eine unbefristete Ausnahmebestimmung. Dann würde das Thema schlicht nicht mehr alle paar Jahre auf dem politischen Radar erscheinen — was wohl genau der Zweck der Übung ist.

Wer profitiert? Die üblichen Verdächtigen.

Von der Steuerausnahme profitieren die systemrelevanten Banken der Schweiz: UBS, Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen-Gruppe und Postfinance. Alle anderen Banken — und die gesamte Versicherungsbranche — schauen in die Röhre. Sie müssen Verrechnungssteuer abführen oder höhere Zinsen zahlen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das EFD verpackt das Privileg in das wohlklingende Argument der «Finanzstabilität». Und ja, es stimmt: Wenn im Krisenfall ausländische Investoren die Verluste tragen, ist das besser für die Schweizer Volkswirtschaft. Aber das ist eine sehr selektive Sichtweise auf einen Vorgang, der im Kern ein Steuererlass zugunsten einiger weniger Grossinstitute ist.

Die CS als Warnung, die niemand ernst nimmt

Dabei liefert die jüngere Geschichte ein eindrückliches Lehrstück. Als die Finanzmarktaufsicht Finma im März 2023 im Zuge der Credit-Suisse-Notrettung AT1-Bonds im Wert von rund 16,5 Milliarden Franken auf null abschrieb, erlitten ausländische Investoren einen Totalverlust. Eben jene Investoren, die man mit dem Steuerprivileg erst angelockt hatte. Wären diese Anleihen für Ausländer von Anfang an unattraktiver gewesen — ohne steuerliche Begünstigung —, hätten viele von ihnen diese Papiere womöglich gar nie gezeichnet.

Das ist keine abstrakte Überlegung. Das ist das direkte Ergebnis einer Politik, die Schweizer Bankrisiken auf internationale Schulterzieher verteilt — und dabei implizit verspricht, dass schon alles gut kommt. Im Fall CS kam es nicht gut.

Das stille Modell der Bankenprivilegierung

Die eigentliche Geschichte hinter dieser Meldung ist keine technische. Es ist eine politische: Systemrelevante Finanzinstitute erhalten seit mehr als einem Jahrzehnt einen Steuervorteil, der in keiner Debatte gross thematisiert wird, weil er zu komplex klingt und die Referendumsdrohung nie ernst genommen wird. Die Lobbyarbeit der Finanzindustrie funktioniert präzise — nicht durch laute Kampagnen, sondern durch stilles Antizipieren und frühzeitiges Verankern von Ausnahmebestimmungen in trockenen Gesetzespaketen.

Der Bundesrat will das Modell nun verstetigen. Unbefristet. Damit es nicht mehr «alle paar Jahre auffällt, dass die Schweiz ihre Geldhäuser quasi subventioniert» — so formuliert es muula.ch, und treffender kann man es kaum sagen.

Man könnte das als pragmatische Finanzpolitik verteidigen. Man könnte auch sagen: Ein Staat, der gleichzeitig über die Eigenkapitalpflichten der UBS streitet und ihr durch die Hintertür Steuergeschenke macht, sollte sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in die Regulierung bröckelt.

Quellen: EFD-Communiqué vom 1. Mai 2026; Parlamentsbeschluss vom 19. Dezember 2025