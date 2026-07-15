Von Nico Stino

Ringier stellt den «SonntagsBlick» per Ende 2026 ein. Nach 57 Jahren, drei Sonntagszeitungen, einem Leserschwund von einer Million auf noch 265’000 – und nach Jahren, in denen der Staat genau jene Infrastruktur mitfinanzierte, die jetzt kollabiert.

Die Nachricht

Die Republik meldete es zuerst, mehrere unabhängige Quellen hätten es bestätigt: Der Ringier-Verlag zieht die Reissleine beim «SonntagsBlick». Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben, offizielle Bestätigung ausstehend – Ringier verweist auf «Branchengerüchte» und will kommunizieren, «wenn es etwas anzukündigen gibt». Die Handschrift ist klar: Der Titel verschwindet, die Samstagsausgabe des «Blick» wird aufgewertet, vermutlich zu «Blick am Wochenende» umbenannt. Ein Vorbild dafür liefert CH Media, das 2017 mit der «Schweiz am Wochenende» denselben Weg ging – und damit zur auflagenstärksten Zeitung des Landes wurde.

Auflage aktuell: knapp 75’000 Exemplare. In den besten Jahren waren es über 300’000. CEO Marc Walder brachte die Logik im Mai gegenüber Radio SRF auf den Punkt: Publikationen müssten «nachhaltig Geld verdienen», gerade im Print werde das immer schwieriger.

Die Subvention

Was in der Berichterstattung meist fehlt: Ringier bezieht seit der Corona-Krise Staatsgelder für exakt jene Zustellinfrastruktur, die den «SonntagsBlick» am Leben hielt. Im Zuge der ausgeweiteten Medienförderung setzten die grossen Verlage durch, dass neu auch die Früh- und Sonntagszustellung mit 40 Millionen Franken subventioniert wird – zusätzlich zu den bestehenden Posttaxenverbilligungen. Ringier erhält damit Geld für den «Blick» über die Frühzustellung und für den «SonntagsBlick» über die Sonntagszustellung.

Kritiker warnten früh vor genau diesem Muster. Die «Weltwoche» rechnete vor: Die vier grossen Verlage – TX Group, Ringier, CH Media, NZZ-Gruppe – erzielten im Jahr vor der Krise zusammen 370 Millionen Franken Ebitda-Gewinn. Trotzdem holten sie in der Sondersession über 70 Millionen Franken Nothilfe heraus, primär für Regionalsender und Zeitungs-Posttaxen. Die «NZZ» sprach von «Staatshilfe für reiche Verleger» und zitierte die Referendums-Initianten: «Keine Steuermillionen für Verlegermilliardäre.»

Die Ironie

Jetzt zeigt sich die Kehrseite der Förderlogik. Bislang teilten sich «SonntagsBlick», «SonntagsZeitung» und «NZZ am Sonntag» die Kosten der frühmorgendlichen Zustellung durch die Presto Presse-Vertriebs AG, eine Post-Tochter mit rund 5700 Verträgerinnen. Fällt der SoBli weg, müssen die beiden verbliebenen Titel die Zustellung ab 2027 allein finanzieren – zusätzlich zu gestiegenen Kosten für Druck, Papier und Energie. Der Staat hat die Verteilinfrastruktur mitbezahlt; das Geschäftsmodell dahinter bricht trotzdem weg.

Das ist die eigentliche Pointe: Subventionen konservieren keine Geschäftsmodelle, sie verzögern höchstens ihr Ende. Und sie schaffen neue Abhängigkeiten. Die «Weltwoche» warnte 2020 vor genau diesem Effekt: «Die stolze vierte Gewalt kriecht auf den Knien zum Staat und bettelt um Steuergelder» – mit dem Risiko, dass die redaktionelle Unabhängigkeit am Ende stärker leidet als die Bilanz.

Bilanz

Der «SonntagsBlick» stirbt nicht, weil ihm das Geld fehlte, um zuzustellen. Er stirbt, weil ihm die Leser fehlen, für die zugestellt wird. Millionen an Steuergeldern haben daran nichts geändert – sie haben nur verlängert, was ohnehin absehbar war.

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