von Nico Stino

Der Bund hat 2025 einen neuen Rekord bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung aufgestellt. Doch wer genauer hinschaut, stellt fest: Ein beträchtlicher Teil dieser Mittel fliesst nicht in die Schweiz – sondern ins Ausland. Das wirft grundlegende Fragen auf über Sinn, Steuerung und demokratische Legitimität der öffentlichen Forschungsfinanzierung.

Ein Drittel verlässt das Land

Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) stiegen die Bundesausgaben für Forschung und Entwicklung im Jahr 2025 um 25 Prozent auf 3,2 Milliarden Franken muula – ein Wert, der noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Vor einigen Jahren betrug der Betrag noch rund 1 Milliarde Franken jährlich. muula

Den grössten Anteil von rund 41 Prozent erhielt der Schweizerische Nationalfonds, der damit rund 1,2 Milliarden Franken für die Finanzierung eigener Forschungsprogramme zur Verfügung hat.

Doch was auf den ersten Blick wie eine Erfolgsgeschichte wirkt, enthüllt auf den zweiten Blick ein strukturelles Problem: Internationale Organisationen im Ausland bildeten mit 916 Millionen Franken beziehungsweise 31 Prozent die zweitgrösste Empfängergruppe.

Horizon, ESA, CERN – alles Ausland

Der Löwenanteil dieser Auslandszahlungen entfiel auf das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation «Horizon Europe» mit 623 Millionen Franken, ergänzt durch Beiträge an weitere internationale Forschungseinrichtungen.

Die Europäische Weltraumorganisation ESA erhielt 196 Millionen Franken, das Europäische Laboratorium für Teilchenphysik CERN 47 Millionen Franken.

Das BFS bemüht sich, diese Zahlungen zu rechtfertigen: Man verweist auf internationale Grossprojekte wie die Mondmission ARTEMIS II, an der Schweizer Forschungsstellen mitgewirkt hätten. Das mag stimmen. Die Frage ist, ob der Schweizer Steuerzahler für dieses Prestige das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis erhält – oder ob Bern schlicht die Rechnungen anderer bezahlt.

Doppelt zahlen für Horizon

Besonders pikant ist ein Detail, das im BFS-Bericht fast beiläufig erwähnt wird: Aufgrund der Nichtassoziierung der Schweiz bei «Horizon Europe» von 2021 bis 2024 musste der Bund Direktzahlungen für laufende Forschungsprojekte leisten – als Übergangsmassnahme. muula De facto hat die Schweiz damit für dieselbe Periode doppelt gezahlt: einmal für die eigenen Übergangsprogramme, und nun wieder als volles Mitglied. Ein fiskalischer Kollateralschaden der verhängnisvollen Blockade bei den bilateralen Verhandlungen.

Privatwirtschaft hinkt hinterher

Bemerkenswert ist auch der internationale Vergleich: Die Schweizer Privatwirtschaft liegt bei den Forschungsausgaben im internationalen Vergleich nicht an vorderster Front – Länder wie Israel, Korea, Japan und die USA schneiden besser ab.

Das ist kein Zufall. Wenn der Staat die Forschungsagenda dominiert und ein Drittel der Mittel ins Ausland fliesst, fehlt der heimischen Wirtschaft der Anreiz und der Spielraum für eigene Forschungsinvestitionen. Staatliche Subventionierung verdrängt private Initiative – ein bekanntes Muster, das in der Forschungspolitik besonders folgenreich ist.

Einordnung

Die Schweiz gibt so viel für Forschung aus wie nie zuvor – und das ist grundsätzlich zu begrüssen. Aber der Mechanismus ist fragwürdig: Steuergeld wird zentral eingesammelt, zu einem Drittel ins Ausland überwiesen, und die demokratische Kontrolle über diese Mittelverwendung bleibt rudimentär. Welche konkreten Rückflüsse erzielt die Schweiz aus den 623 Millionen an Horizon? Wie wird der ESA-Beitrag von 196 Millionen gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig gemacht?

Forschung ist Zukunftssicherung – das ist unbestritten. Doch Forschungsfinanzierung ohne transparente Erfolgsmessung ist Finanzpolitik auf Vertrauensbasis. Und das ist in einem Land mit direkter Demokratie zu wenig.