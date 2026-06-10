Von Nico Stino

In der Schweiz, einem der reichsten Länder der Welt, endet mehr als jeder zehnte Todesfall vor dem Konkursamt. Was nach statistischer Randnotiz klingt, ist in Wahrheit ein Befund über den Zustand der privaten Finanzen im Land – und über ein Rechtssystem, das Verschuldeten bis zuletzt keinen Ausweg bietet.

Eine Verdreifachung in 25 Jahren

Die Zahlen sind unmissverständlich. Es gibt derzeit dreimal mehr Privatkonkurse nach Todesfällen als noch vor 25 Jahren. Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz 8300 Privatkonkurse infolge ausgeschlagener Erbschaften registriert – das entspricht 80 Prozent aller Privatkonkurse im Land ￼, wie eine Analyse der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigt. Bei mehr als zehn Prozent aller Todesfälle kommt es anschliessend zur amtlichen Liquidation der Erbschaft. ￼

Anders formuliert: Der typische Privatkonkurs in der Schweiz betrifft heute nicht den lebenden Schuldner, sondern den toten. Die Gläubiger treiben ihre Forderungen nicht mehr beim Schuldner ein – sie warten auf dessen Tod und bedienen sich aus der Konkursmasse.

Der Mechanismus: Ausschlagen statt erben

Rechtlich funktioniert das Verfahren nüchtern. Hinterlässt eine verstorbene Person mehr Schulden als Aktiven, können die Nachkommen die Erbschaft innerhalb von drei Monaten ausschlagen. Damit verlieren sie jeden Zugriff auf die verbleibenden Werte – weder Auto noch Möbel gehören ihnen, der Anspruch auf die Erbschaft erlischt. ￼ Schlagen alle Erben aus, übernimmt das Konkursamt die Kontrolle: Konten und Schliessfächer werden gesperrt, die Wohnung versiegelt, die Schlüssel müssen abgegeben werden. Die Vermögenswerte werden versteigert, die Erlöse an die Gläubiger verteilt. ￼

Dass immer mehr Familien diesen Weg wählen, hat nach Einschätzung von Creditreform-Chef Claude Federer zwei Gründe: Zum einen dürften die Schulden zugenommen haben, zum anderen informieren sich Nachkommen heute besser und schlagen bei Zweifeln über die Vermögenslage konsequent aus. ￼ Das ist rational – und entlarvend zugleich. Wer ein Inventar erstellen lässt, sieht schwarz auf weiss, was Eltern oder Verwandte hinterlassen. Immer öfter lautet die Bilanz: nichts als Verbindlichkeiten.

Gefangen bis zum letzten Atemzug

Hinter der Statistik steht ein strukturelles Versagen. «Die Zahl der Privatkonkurse zeigt auf eine traurige Weise, dass die Menschen in der Schweiz bis zum Tod in der Verschuldungssituation verfangen bleiben, ohne Aussicht auf einen Neustart» ￼, hält Pascal Pfister fest, Geschäftsleiter von Schuldenberatung Schweiz. Viele Verschuldete behielten ihre Schulden sprichwörtlich bis zum Lebensende. ￼

Die Ursachen sind bekannt und werden politisch seit Jahren verwaltet statt gelöst: Im Langzeitvergleich sind die steigenden Fixkosten bei Mieten und Krankenkassen die grösste Belastung. Je älter die Verschuldeten, desto höher im Durchschnitt ihre Schulden. Eine Sanierung ist in den allermeisten Fällen nicht mehr möglich – das ungünstige Verhältnis von Schuldenhöhe und niedrigem Einkommen verunmöglicht sie nach geltendem Recht. ￼

Hier liegt der eigentliche Skandal. Die Schweiz kennt – anders als die USA, Deutschland oder Frankreich – bis heute kein funktionierendes Restschuldbefreiungsverfahren. Wer einmal in der Schuldenspirale steckt, dem bleibt der Privatkonkurs, der die Schulden nicht tilgt, sondern lediglich in Verlustscheine umwandelt. Diese verfolgen den Schuldner zwanzig Jahre lang – und nicht selten bis ins Grab.

Das Parlament entdeckt das Problem – spät

Immerhin: Bewegung ist erkennbar. Geprüft wird eine Gesetzesänderung, wonach hoffnungslos Verschuldete die Möglichkeit eines einmaligen Schuldenschnitts erhalten sollen. National- und Ständerat befürworten die Revision grundsätzlich, derzeit klärt das Parlament die letzten Details. ￼

Dass es dazu erst 8300 posthume Konkurse pro Jahr brauchte, sagt viel über die Prioritäten in Bundesbern. Während über Jahrzehnte jede Reform des Sanierungsrechts am Widerstand der Gläubigerlobby scheiterte, normalisierte sich still eine Realität, in der das Konkursamt zum letzten Nachlassverwalter einer wachsenden Bevölkerungsschicht wurde.

Einordnung

Die ausgeschlagene Erbschaft ist mehr als ein juristischer Vorgang. Sie ist das Symptom einer Gesellschaft, in der steigende Mieten und explodierende Krankenkassenprämien einen Teil der Bevölkerung systematisch in die Überschuldung treiben – und in der das Recht diesen Menschen keinen zweiten Anlauf gewährt. Wenn 80 Prozent aller Privatkonkurse erst nach dem Tod eröffnet werden, dann hat das System nicht versagt, weil es zu milde wäre. Es hat versagt, weil es Schuldner lebenslang verwaltet, statt sie zu sanieren. Der geplante Schuldenschnitt wäre ein überfälliger Schritt – sofern das Parlament ihn nicht in den Details zu Tode verhandelt.

Quelle: SRF, 10. Juni 2026