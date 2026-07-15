Ein Studio in Paris, ein Orchester aus rund neunzig Musikerinnen und Musikern, und mittendrin ein Berner, der seit vierzig Jahren zwischen den Sprachen pendelt. Am Mittwoch, 6. Mai 2026, verwandelte sich das Studio 104 von Radio France in einen Konzertsaal für Stephan Eicher – begleitet vom Orchestre Philharmonique de Radio France unter der Leitung von Dylan Corlay, live übertragen auf France Inter.

Eine Reihe mit Anspruch

Die Sendereihe «Les Concerts d’Inter» hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Grösse im französischen Kulturbetrieb entwickelt. Vor Eicher standen bereits Pomme, Zaho de Sagazan, Clara Luciani und Bernard Lavilliers mit dem Orchester auf der Bühne. Dass nun ein Schweizer eingeladen wurde, ist keine Randnotiz – es ist eine Anerkennung, die in Frankreich selten leichtfertig vergeben wird.

Eicher brachte seinen gesamten Werkkatalog mit: von «Déjeuner en Paix», seinem grössten Hit, über «Toute la Place» bis zu Stücken aus seinen neuesten Alben «Poussière d’Or» (2025) und «Sauvage Continent» (2026). Die Songs, die er sonst mit Band und elektronischen Texturen spielt, bekamen in der orchestralen Fassung ein neues Gewicht – weniger Kante, mehr Raum.

Vier Proben für einen Abend

Was das Publikum als schwerelosen Moment erlebte, war harte Arbeit im Hintergrund. Laut Radio France probten Eicher und das Orchester zwei Tage lang, verteilt auf vier Proben von je rund drei Stunden: eine Leseprobe, zwei Arbeitsproben und eine Generalprobe im Konzertmodus. Dirigent Dylan Corlay, bekannt für sein Projekt «Maestro à vélo», bei dem er Orchester quer durch Frankreich mit dem Fahrrad besucht, gilt als jemand, der unterschiedliche musikalische Welten zusammenbringt – eine Beschreibung, die auch auf den Abend mit Eicher zutraf.

Die Reaktionen aus dem Publikum, dokumentiert in der Mediatorin-Kolumne von Radio France, sprechen von einem Abend, der «die Wände einreisst» und eine unsichtbare Gemeinschaft von Zuhörenden schafft, die den Moment gleichzeitig zu Hause erlebten.

Warum das mehr ist als ein Konzert

Für Swissvox-Leserinnen und -Leser liegt der eigentliche Punkt woanders: Eicher, der zwischen Deutsch, Französisch und Englisch textet, ist so etwas wie ein lebender Gegenentwurf zum Klischee der verschlossenen Schweiz. Ein Land, das sich oft über seine Neutralität und Zurückhaltung definiert, schickt mit ihm einen Musiker nach Paris, der genau das Gegenteil verkörpert – Grenzüberschreitung als Beruf.

Wer den Abend nachhören will, findet die Sendung hier: Les concerts d’Inter – Stephan Eicher avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Einordnung

Ein Schweizer Musiker, ein französisches Staatsorchester, ein Radiosender mit Millionenpublikum – diese Kombination sagt mehr über die kulturelle Ausstrahlung der Schweiz aus als jede Exportstatistik. Eicher hat sich nie auf einen Heimatmarkt beschränkt, und genau das hat ihn dorthin gebracht, wo viele Schweizer Künstler nie hinkommen: auf die grosse Bühne eines Nachbarlandes, als Ehrengast, nicht als Randfigur.