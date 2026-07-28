Von Nico Stino

Neuchâtel, Sitz des Bundesamtes für Statistik. Hier werden die Zahlen produziert, auf die sich die Schweiz verlässt: Inflation, Löhne, Wahlresultate. Und hier passieren, seit Jahren, Fehler, die sich niemand leisten können sollte.

Zuletzt traf es die Inflationsgrafik. Statt eines Rückgangs auf 0,5 Prozent zeigte das BFS einen Anstieg auf 0,7 Prozent – nicht verrutscht, sondern in die falsche Richtung gedreht. Auf Anfrage räumte die Behörde den Fehler ein, sprach von «Verwirrung» und «Optimierungspotenzial» bei der Automatisierung der Grafiken. Es ist die Sprache, die Ämter benutzen, wenn sie zugeben wollen, ohne wirklich etwas zuzugeben.

Kein Ausrutscher, sondern Serie

Wäre es dabei geblieben, könnte man von Pech sprechen. Ist es aber nicht. Grafiken zu den Nettolöhnen zeigen «völligen Quatsch», ohne dass es dem Amt selbst auffiel. Zeitreihen fehlten, Linienfarben waren praktisch ununterscheidbar gewählt, ein Softwarefehler beim Grafik-Export wurde erst nachträglich eingeräumt. In einem Fall behauptete das BFS gar, einen Fehler bereits behoben zu haben – korrigiert wurde er tatsächlich erst, ein zweites Mal nachgehakt wurde.

Das ist der eigentliche Skandal: nicht der einzelne Fehler, sondern die Verzögerungstaktik danach.

Warum das mehr ist als Buchhaltung

Statistikämter sind das Nervensystem eines modernen Staates. Zentralbanken, Unternehmen und Bürger verlassen sich auf ihre Zahlen, um Zins-, Lohn- und Wahlentscheidungen zu treffen. Ein Land, das sich seiner Verlässlichkeit rühmt, kann sich fehlerhafte Inflationsgrafiken schlechter leisten als andere – gerade weil Präzision selbst zum Markenkern geworden ist.

Direktor Georges-Simon Ulrich steht damit vor einem Glaubwürdigkeitsproblem, das grösser ist als jede einzelne Grafik. Wenn das Amt, das Zahlen produziert, bei der eigenen Fehlerquote unpräzise wird, verliert nicht nur die Statistik an Wert – sondern das Vertrauen in den Staat, der sie herausgibt.

Einordnung

International gilt die Schweiz als Musterschüler in Sachen Interpration von Zahlen. Solche Vorfälle nagen leise, aber beständig an diesem Bild – nicht durch einen einzelnen Skandal, sondern durch die Summe kleiner, wiederholter Nachlässigkeiten, die zusammen mehr wiegen als jede für sich.

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