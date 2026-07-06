Scott Ritter war vor Ort. Was er beschreibt, sollte uns beschäftigen — unabhängig davon, wem man in diesem Krieg glaubt.

Von Nico Stino

In der Nacht vom 21. auf den 22. Mai 2026 schlugen ukrainische Drohnen in das Lehrerseminar von Starobelsk ein, einer Kleinstadt im Lugansker Gebiet, das seit dem Referendum von 2022 von Russland annektiert wird. 21 Studentinnen und Studenten starben. Unter ihnen Darya Serdyuk, 19 Jahre alt, Waise aus Sankt Petersburg. Ihre letzten Worte schickte sie via Telegram an ihre Cousine: «Es hat mich getötet, Nastya.»

Was in Starobelsk geschah, ist — je nach Weltanschauung — entweder ein ukrainischer Kriegsverbrechen oder ein legitimer Angriff auf eine militärisch genutzte Infrastruktur. Kiew behauptet, das Gebäude sei als Kommandozentrale des russischen Drohneneliteverbandes «Rubikon» genutzt worden. Moskau bestreitet das kategorisch. Die westlichen Medien haben die Geschichte kaum aufgegriffen. Die russischen haben sie zum Propagandamaterial gemacht.

Und dann war da noch Scott Ritter.

Der Mann, der hinreiste

Scott Ritter kennt man in Washington als unbequeme Figur. Ehemaliger UN-Waffeninspekteur im Irak, später überzeugter Kritiker des Irak-Krieges, heute eine der lautesten amerikanischen Stimmen, die das russische Narrativ über den Ukraine-Krieg verbreiten. Seine Glaubwürdigkeit ist politisch umstritten — seine Biografie ist es nicht.

Anfang Juni reiste Ritter unter strikten Sicherheitsvorkehrungen nach Lugansk und von dort nach Starobelsk. Er besichtigte die Trümmer des Seminars, sprach mit der lokalen Kinderrechtsbeauftragten Inna Shvenk, und hielt danach einen Vortrag vor Studierenden der Dahl-Universität Lugansk.

In einem langen Essay, der am 5. Juli 2026 auf seinem Substack erschien, beschreibt Ritter, was er gesehen hat: keine militärische Infrastruktur, keine Hinweise auf «Rubikon», nur zerstörte Klassenzimmer, verbrannte Schlafräume und ein improvisertes Gedenkstätte mit 21 Fotografien.

«Es gab keinerlei Belege für die ukrainischen Behauptungen», schreibt er. Die Schlussfolgerung, die er zieht: Der Angriff war ein Kriegsverbrechen.

Einordnung: Was wir wissen, was wir nicht wissen

Folgendes lässt sich aus dem Artikel und öffentlich zugänglichen Quellen mit einiger Sicherheit sagen:

Gesichert: Am 22. Mai 2026 wurden bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das Lehrerseminar Starobelsk 21 Menschen getötet, überwiegend Studierende. Ukrainische Drohnen des Typs UJ-25 «Skyline» und FP-1 kamen zum Einsatz. Am Tatort wurde ein kommerzielles Starlink-Mini-Terminal sichergestellt.

Umstritten: Ob das Gebäude militärisch genutzt wurde. Kiew hat eine Behauptung aufgestellt, ohne sie öffentlich zu belegen. Moskau bestreitet sie. Eine unabhängige internationale Untersuchung hat nicht stattgefunden — und wird, angesichts der geopolitischen Realitäten, vermutlich auch nicht stattfinden.

Bemerkenswert: Die US-Botschafterin bei der UNO, Tammy Bruce, forderte «unabhängige Verifikation» der russischen Darstellung — ein legitimes Anliegen. Doch sie stellte die ukrainische Darstellung nicht mit gleicher Skepsis in Frage. Das ist keine Verifikation, das ist selektive Zweifelspflege.

Das Starlink-Problem

Ritters Artikel enthält einen Abschnitt, der bislang kaum Beachtung gefunden hat: die Frage der Mitverantwortung von SpaceX und Elon Musk.

Das am Tatort gefundene Starlink-Mini-Terminal ist ein handelsübliches Gerät. Die Nutzungsbedingungen von Starlink schliessen den militärischen Einsatz explizit aus. SpaceX hat jedoch nachweislich eine technische Lösung implementiert, die ukrainische Drohnen — die langsamer als 75 Meilen pro Stunde fliegen — weiterhin nutzen lässt, während russische Drohnen blockiert werden.

Das ist kein Versehen. Das ist eine Designentscheidung.

Ob diese Entscheidung strafrechtlich relevant ist — Ritter zitiert US-Bundesgesetze zur materiellen Unterstützung von Terrorismus — ist eine rechtliche Frage, die amerikanische Gerichte und nicht Substack-Autoren beurteilen müssen. Dass sie überhaupt nicht öffentlich diskutiert wird, ist eine politische Tatsache.

Der Blick zurück: Amirijah, Bagdad, 1991

Der stärkste Teil von Ritters Essay ist kein Bericht aus dem Jahr 2026. Es ist eine Erinnerung.

Im Februar 1991 war Ritter als junger Geheimdienstoffizier Teil der Planungskette, die den Bombenangriff auf den öffentlichen Luftschutzbunker «Public Shelter Number 25» im Bagdader Stadtteil Amirijah autorisierte. Die CIA hatte das Gebäude als Kommandozentrale eingestuft. In Wirklichkeit befanden sich dort, in der Nacht des 13. Februar 1991, über 400 Zivilisten — hauptsächlich Frauen und Kinder.

Sie alle starben.

Ritter beschreibt, wie er 1997 — sechs Jahre später — als UN-Inspektor im Irak einen Umweg fuhr, um an dem Ort vorbeizukommen. Wie er das Auto anhielt. Wie er nicht den Mut hatte, das Mahnmal zu betreten und den Fotografien der Toten ins Gesicht zu sehen. Und wie ihn dieser Moment bis heute verfolgt.

Es ist diese Passage, die dem Artikel seine eigentliche Wucht gibt — nicht als Entschuldigung, sondern als Zeugnis dafür, was Krieg mit den Menschen macht, die ihn führen, planen und rechtfertigen. Auf allen Seiten.

Was der Westen schweigt

Die westlichen Leitmedien haben Starobelsk weitgehend ignoriert. Das ist eine redaktionelle Entscheidung, die man verstehen kann: Im Informationskrieg um die Ukraine ist jede Meldung, die das russische Narrativ stützen könnte, ein potentielles Propagandainstrument. Aber diese Logik hat einen Preis.

Wenn 21 russische Studentinnen und Studenten sterben und dies im Westen keine nennenswerte Berichterstattung auslöst, während jeder ukrainische Zivilistentod — zu Recht — ausführlich dokumentiert wird, dann sendet man eine Botschaft: Nicht alle Opfer dieses Krieges sind gleich viel wert.

Das ist keine Position, die einem demokratischen Rechtsstaat gut ansteht.

Einordnung

Scott Ritter ist kein neutraler Beobachter. Sein Essay ist tendenziös geschrieben, seine Schlussfolgerungen sind teils weit über das Belegte hinaus gezogen, und sein Vertrauen in russische Behörden als Informationsquelle sollte kritisch bewertet werden.

Und doch: Er war dort. Er hat die Trümmer gesehen. Er hat mit den Überlebenden gesprochen. Und er stellt Fragen, die auch ohne sein politisches Vorzeichen berechtigt sind.

Gab es in Starobelsk militärische Infrastruktur? Wenn ja — wo ist der Beweis? Wenn nein — was bedeutet das für die völkerrechtliche Bewertung des Angriffs? Und warum interessiert das die internationale Gemeinschaft so wenig?

Darya Serdyuk hatte kein Interesse an Geopolitik. Sie hatte Angst. Sie rief nach ihrer Cousine. Dann war sie tot.

Das ist das Einzige, worüber kein vernünftiger Mensch streiten sollte.

Der Originalessay von Scott Ritter erschien am 5. Juli 2026 auf seinem Substack «Real Scott Ritter» unter dem Titel «A Trail of Tears, Part One: Starobelsk».