Von Nico Stino

Die Staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) hat ihre Position in der wohl umstrittensten institutionellen Frage der laufenden EU-Debatte bekräftigt: Die Bundesverfassung soll geändert werden, damit die Schweiz die neu ausgehandelten EU-Verträge – die Bilateralen III – abschliessen kann. Am Dienstag nahm die Kommission die entsprechende Vorlage mit 7 zu 6 Stimmen an. Der Entscheid fiel damit noch knapper aus als jener vom Mai, als Kommissionspräsidentin Heidi Z’graggen (Mitte/UR) mit ihrem Stichentscheid den Ausschlag gegeben hatte.

Der Streit um den Zuwanderungsartikel

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht der Zuwanderungsartikel, der seit 2014 – nach der Annahme der SVP-Masseneinwanderungsinitiative – in der Verfassung verankert ist. Er untersagt den Abschluss neuer völkerrechtlicher Verträge, die der eigenständigen Steuerung der Zuwanderung durch die Schweiz widersprechen. Mit den EU-Verträgen würde sich die Schweiz zur teilweisen Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie verpflichten, was neue Aufenthaltsrechte schafft, etwa für eingetragene Partner. Der Bundesrat hält eine Verfassungsänderung deshalb für unnötig, da es sich um eine geringe Zahl von Personen handle und der Zuwanderungsartikel dem nicht entgegenstehe.

Der SPK-S genügen diese Zusicherungen nicht. Sie stützt sich auf eine Argumentation des Juristen Stefan Schmid, der Ende März bei einer öffentlichen Anhörung einen Widerspruch zwischen Verfassung und Vertragspaket geltend gemacht hatte, insbesondere bei der Personenfreizügigkeit. Sein Vorschlag: eine Übergangsbestimmung in der Verfassung, über die zwingend Volk und Stände abstimmen müssten – wie bei jeder Verfassungsänderung. Damit, so das Kalkül der Kommission, würde zugleich die Diskussion um ein umstrittenes obligatorisches Staatsvertragsreferendum sui generis hinfällig.

Referendum sui generis bleibt Fallback

Sollte der Ständerat den Weg über die Verfassungsänderung im Plenum ablehnen, will die SPK-S das Referendum sui generis beantragen – jenen aussergewöhnlichen Mechanismus, mit dem das Parlament eine Vorlage freiwillig dem doppelten Mehr unterstellen kann, wie es 1992 beim EWR-Beitritt der Fall war. Dieser Entscheid fiel mit 7 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung. Die Kommission hält sich damit zwei Wege offen, um am Ziel des doppelten Mehrs festzuhalten, falls der erste Anlauf scheitert.

Ein weiterer Punkt der Vorlage: Die Umsetzungsgesetzgebung zum Vertragspaket soll nicht dem fakultativen Referendum unterstehen, um zu verhindern, dass Abkommen und Ausführungsgesetze in getrennten Abstimmungen auseinanderfallen und Begleitmassnahmen nachträglich zu Fall gebracht werden könnten. Diesen Punkt beschloss die Kommission deutlich klarer, mit 9 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen.

Fronten zwischen den Kommissionen

Die Auseinandersetzung um das Ständemehr hat sich in den vergangenen Wochen zu einem eigentlichen Kompetenzstreit zwischen den Parlamentskommissionen ausgeweitet. Nachdem die SPK-S im Mai vorgeprescht war, verlangten EU-freundliche Nationalräte der Aussenpolitischen Kommission (APK-N), dass ihnen das Dossier anstelle der eher EU-skeptischen Staatspolitischen Kommission des Nationalrats (SPK-N) zugewiesen werde. Das Büro des Nationalrats entschied in einer knappen Abstimmung zunächst zugunsten der APK-N – worauf die designierte Grünen-Fraktionschefin Greta Gysin das Vorgehen der SPK-S scharf kritisierte und von einem «demokratiepolitischen Tabubruch» sprach. Die SPK-N ihrerseits hielt an ihrer Zuständigkeit fest und fällte ihren Entscheid trotz anderslautender Weisung des Büros: Mit 15 zu 10 Stimmen stimmte sie der Verfassungsänderung ihrer Schwesterkommission zu.

Die Aussenpolitischen Kommissionen beider Räte stehen auf der Gegenseite. Die APK-N lehnte die Übergangsbestimmung mit 15 zu 9 Stimmen als unnötig ab und sieht keinen Widerspruch zwischen dem EU-Paket und dem Zuwanderungsartikel. Damit stehen sich im Parlament zwei Lager unversöhnlich gegenüber: die Staatspolitischen Kommissionen beider Kammern für das Ständemehr, die Aussenpolitischen Kommissionen dagegen.

Parteipolitische Gemengelage

Die SVP setzt sich zusammen mit der Unternehmergruppe hinter der Kompass-Initiative vehement für das doppelte Mehr ein. SP, Grüne und GLP lehnen es ab. Die FDP hat sich als Partei zwar gegen das Ständemehr positioniert, doch dürften einzelne Parlamentarier davon abweichen. Die Mitte-Partei ist in der Frage gespalten – was angesichts des Stichentscheids ihrer eigenen Kommissionspräsidentin Z’graggen zugunsten des Ständemehrs bemerkenswert ist. Der Politologe Adrian Vatter hatte bei der Anhörung im März darauf hingewiesen, dass vom Ständemehr vor allem bevölkerungsarme, ländliche Deutschschweizer Kantone aus der Zentral- und Ostschweiz sowie Männer und ältere Generationen profitieren würden – ein demografisches Detail, das im Abstimmungskampf noch Gewicht erhalten dürfte.

Wie es weitergeht

Der Bundesrat hatte sich bereits im vergangenen Jahr, gestützt auf ein Rechtsgutachten, für das einfache fakultative Referendum ausgesprochen – auch aus politisch-taktischen Überlegungen. Durch seine frühe Positionierung hat er mitentscheidend dazu beigetragen, dass in der Öffentlichkeit derzeit mehr über den Abstimmungsmodus als über den materiellen Inhalt der Verträge diskutiert wird. Bevor die Vorlage ins Ratsplenum kommt, kann sich der Bundesrat nun formell dazu äussern. Die SPK-S will ihre Vorlage in den kommenden Tagen publizieren; die Beratung im Ständerat ist für die Herbstsession 2026 vorgesehen.

Einordnung

Der Streit ums Ständemehr ist längst mehr als eine verfahrensrechtliche Petitesse. Er entscheidet darüber, wie hoch die Hürde für die Bilateralen III letztlich liegt – und ob eine Minderheit bevölkerungsarmer Kantone ein von Volksmehrheit und urbanen Zentren getragenes Vertragspaket blockieren könnte. Dass die Auseinandersetzung inzwischen auch zu einem offenen Kompetenzkonflikt zwischen den Parlamentskommissionen eskaliert ist, zeigt, wie tief der Riss zwischen EU-skeptischen und EU-freundlichen Kräften im Bundeshaus inzwischen reicht. Die Herbstsession dürfte zum eigentlichen Prüfstein werden.