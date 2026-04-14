Europa schützt seine Stahlindustrie — mit der Entschlossenheit eines Mannes, der seinen leeren Kühlschrank abschliesst

Brüssel meldet Sieg im Kampf gegen Billigstahl. Nur der Stahl fehlt noch.

Brüssel, im April 2026 — Es war ein historischer Moment, würdig eines Beethoven-Finales. Die Europäische Kommission verkündete stolz: Die zollfreien Stahlimporte werden um 47 Prozent gesenkt. Der ausserquota-Zoll steigt auf satte 50 Prozent. China, Indien, die Türkei — all jene frechen Billiglieferanten, die Europa jahrelang mit erschwinglichem Stahl überschwemmten — werden endlich in die Schranken gewiesen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von strategischer Autonomie, wirtschaftlicher Sicherheit, einem starken Europa. Standing Ovations im Saal.

Nur eine kleine Frage blieb ungestellt, weil sie den festlichen Rahmen gesprengt hätte: Wo soll der Stahl herkommen?

Die Antwort, die Brüssel lieber nicht laut ausspricht, lautet: aus denselben europäischen Hochöfen, die seit Jahren auf Sparflamme laufen, Kapazitäten abbauen und Werke schliessen. Die EU-Stahlproduktion lag 2025 bei rund 130 Millionen Tonnen — gebraucht werden aber zwischen 160 und 180 Millionen Tonnen. Das nennt man in der Wirtschaft eine Lücke. In Brüssel nennt man es eine Chance.

Deutschland, der grösste Stahlproduzent Europas, meldete 2025 mit 34,1 Millionen Tonnen den niedrigsten Produktionsstand seit der Finanzkrise 2009. Die Kapazitätsauslastung sank unter 70 Prozent — was selbst hartgesottene Stahlmanager nervös macht. Währenddessen wurden 2024 europaweit neun Millionen Tonnen Produktionskapazitäten stillgelegt. Man baut ab, was man gerade beschlossen hat zu schützen. Ein Kunstwerk der Inkohärenz.

Und die Energiefrage? Ach, die Energiefrage. Grüner Stahl braucht grünen Strom — und davon hat Europa reichlich. Bloss: Er ist so teuer, dass ihn sich die Stahlwerke nicht leisten können. Für den klimafreundlichen Umbau bräuchte Europa jährlich 20 Millionen Tonnen Primärstahl aus neuen Verfahren. Geplante Kapazitäten dafür existieren für gerade einmal acht Millionen Tonnen. Die restlichen zwölf Millionen? Die sind in Arbeitsgruppen, Konsultationen und Roadmaps untergebracht — bestens versorgt mit PowerPoint-Folien, aber ohne Stahl.

Natürlich ist der Beschluss, die Importe zu drosseln, nicht völlig unvernünftig. Ja, China produziert eine Milliarde Tonnen Stahl jährlich. Ja, die globalen Überkapazitäten betragen über 720 Millionen Tonnen — das Fünffache der gesamten EU-Jahresproduktion. Und ja, es ist nicht schön, wenn die heimische Industrie durch Dumping-Preise kaputtkonkurriert wird. Das alles stimmt.

Aber die Lösung kann nicht sein, die Türen zu verriegeln und dann festzustellen, dass die eigene Fabrik seit Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Das ist, als würde man einen Burggraben ausheben und dabei vergessen, dass man die eigene Zugbrücke bereits verschrottet hat.

Was Europa wirklich bräuchte, wäre das, was es seit Jahrzehnten verspricht: wettbewerbsfähige Energiepreise für die Industrie, massive Investitionen in moderne Produktionsanlagen, weniger Bürokratie beim Umbau zur klimaneutralen Produktion — und den Mut, das alles tatsächlich umzusetzen, statt es in Aktionspläne zu giessen, die vier Jahre später evaluiert werden.

Stattdessen bekommen wir schärfere Zölle auf Importe und einen Evaluierungsmechanismus bis spätestens 2031.

In der Zwischenzeit wird der Stahl teurer. Der Bausektor, die Automobilindustrie, der Maschinenbau — all jene, die Stahl verbrauchen — werden das bezahlen. Der europäische Konsument, wie üblich, ebenfalls.

Aber Europas Stahlindustrie ist gerettet. Das steht im Pressebericht. Und das, meine Damen und Herren, ist in Brüssel wichtiger als der Stahl selbst.

Nico Stino / SWISSVOX — Unabhängiger Blick auf das Geschehen