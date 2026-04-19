von Nico Stino

Es gibt einen Unterschied zwischen einem Fehler und einer Frechheit. Ein Fehler passiert. Eine Frechheit wird begründet — und dann wiederholt.

Die Schweiz hat während der Covid-Pandemie Impfstoffe zu Preisen eingekauft, die nach allen verfügbaren Erkenntnissen deutlich über dem Marktpreis lagen. Doppelt so teuer, in manchen Fällen noch mehr. Das Gesundheitsdepartement unter Alain Berset hat Verträge abgeschlossen, deren Inhalt bis heute teilweise geschwärzt ist, deren Konditionen die Steuerzahler Hunderte Millionen Franken mehr gekostet haben als nötig — und für die niemand persönlich zur Rechenschaft gezogen wurde. Niemand.

Stattdessen hat man uns eine Erklärung geliefert, die so zynisch ist, dass man zweimal hinschauen muss, ob man sie richtig gelesen hat.

Die Erklärung: Wir mussten zu viel zahlen, damit die Pharmaindustrie in Zukunft forscht.

Man lese das noch einmal.

Der Schweizer Staat — das heisst: Sie, der Steuerzahler — soll absichtlich überhöhte Preise bezahlt haben, damit Pfizer und Moderna für die nächste Pandemie gerüstet sind. Als Investitionsanreiz. Als Goodwill-Geste. Als freiwillige Subvention an die profitabelsten Konzerne der Welt, die im Jahr 2021 gemeinsam über 50 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren haben.

Man nennt das in der Privatwirtschaft nicht Weitsicht. Man nennt es Misswirtschaft.

Was in der Privatwirtschaft passiert

Stellen Sie sich vor, ein CEO eines mittelgrossen Schweizer Unternehmens zahlt für einen Rohstoffeinkauf das Doppelte des Marktpreises. Kein Lieferengpass, kein Notfall, keine zwingende Ausnahmesituation — er zahlt einfach mehr, weil er meint, das sei strategisch klug. Für die Zukunft. Für das grosse Ganze.

Was passiert?

Erstens: Der Verwaltungsrat entlässt ihn. Zweitens: Die Aktionäre klagen. Drittens: Je nach Konstellation haftet er persönlich mit seinem Privatvermögen für den Schaden, den er angerichtet hat.

Das ist die Logik der Verantwortung. Wer entscheidet, trägt die Konsequenzen. Wer Fehler macht, zahlt dafür — zumindest mit dem Posten, wenn nicht mit dem Portemonnaie.

Nun wechseln wir zurück in die Welt des Schweizer Bundesrats.

Was in Bern passiert

Alain Berset hat als Gesundheitsminister Impfstoffverträge verantwortet, die in ihrer Intransparenz und Kostendimension in der Nachkriegsgeschichte der Schweiz ihresgleichen suchen. Er hat eine Pandemiepolitik mitgetragen, deren Kollateralschäden — wirtschaftlich, sozial, psychologisch — noch Jahre nach dem Ende der «ausserordentlichen Lage» in den Bilanzen von KMUs, in Scheidungsstatistiken, in Schulabbrecherquoten sichtbar sind.

Was passiert mit Alain Berset?

Er wird Generalsekretär des Europarats. Jahressalär: rund 300’000 Euro. Repräsentationspauschalen, Fahrerdienst, Protokollstatus inklusive.

Beförderung. Aufstieg. Applaus.

Das Argument und seine Widerlegung

Die Verteidiger des Systems — SRF hat dafür immer ein offenes Mikrofon — sagen: «Die Pandemie war eine ausserordentliche Situation. Man musste schnell handeln. Man konnte nicht verhandeln wie auf dem Wochenmarkt.»

Das stimmt. Man konnte nicht. Das ist die Ausnahme, die jeder versteht.

Aber das Argument, man habe bewusst den doppelten Preis bezahlt, um pharmazeutische Forschungsanreize zu setzen — das ist kein Notfallargument mehr. Das ist ein politisches Argument. Ein nachträgliches. Ein konstruiertes.

Und es ist falsch.

Pharmaunternehmen investieren in Forschung, weil sie Gewinne erwirtschaften wollen — nicht weil ein Kleinstaat am Fusse der Alpen aus Solidarität freiwillig draufzahlt. Moderna war vor Covid ein Unternehmen, das nie ein Produkt auf den Markt gebracht hatte. Die mRNA-Technologie wurde mit öffentlichen Geldern — amerikanischen Steuergeldern, NIH-Fördergeldern — entwickelt. Der Staat hat die Risiken getragen. Die Konzerne haben die Gewinne kassiert. Und der Schweizer Bundesrat hat noch einen Bonus obendrauf gelegt, den niemand verlangt hat.

Das ist nicht Krisenmanagement. Das ist Kapitulation vor der Pharmalobbby, verkleidet als Staatsräson.

Das eigentliche Problem

In der Schweiz gibt es kein Instrument, das einen Bundesrat persönlich haftbar macht. Das ist kein Zufall — das ist System. Wer nicht haftet, riskiert nicht. Wer nicht riskiert, entscheidet anders als jemand, der mit eigenem Geld spielt.

Das Milizsystem, das einst als Korrektiv gegen Berufspolitiker gedacht war, hat sich in eine Schutzzone für Entscheidungsträger verwandelt, die mit dem Geld anderer Leute hantieren, ohne je persönliche Konsequenzen zu tragen. Der schlimmste Fall ist der Rücktritt — meistens in eine gut bezahlte internationale Funktion, die dank eben jener Beziehungen winkt, die man im Amt geknüpft hat.

Alain Berset hat nicht versagt und ist dafür bestraft worden. Alain Berset hat versagt — und ist dafür belohnt worden.

Das ist keine Ausnahme. Das ist das Prinzip.

Was das mit uns macht

Wer Verantwortung übernimmt, ohne Konsequenzen zu tragen, wird sie falsch wahrnehmen. Das ist keine moralische These — das ist Verhaltensökonomie. Menschen handeln anders, wenn sie nicht haften. Institutionen degenerieren, wenn Fehler keine Kosten haben.

Die Schweiz ist stolz auf ihre direkte Demokratie, auf ihre Volksrechte, auf ihr Milizsystem. Zu Recht — in Teilen. Aber solange Bundesräte Milliarden versenken dürfen und dafür nach Strassburg befördert werden, während der Mittelstand für die Zeche aufkommt, ist das Versprechen der demokratischen Kontrolle eine Fassade.

Eine gut renovierte. Mit Alpenpanorama. Und geschwärzten Vertragsanhängen.

Nico Stino schreibt für Swissvox, das unabhängige Schweizer Medienportal. Dieser Artikel erscheint auch im Schweizer Medienverbund.