Fünf Monate nach der Silvestertragödie zeigt sich, wie lückenhaft das Schweizer Opferhilfesystem wirklich ist

von Nico Stino

Die Nacht, die alles veränderte

Es war keine gewöhnliche Neujahrsnacht. In der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana brach in der Silvesternacht 2025/2026 ein Feuer aus, das sich mit erschreckender Geschwindigkeit ausbreitete. 41 Menschen starben, 115 Personen mussten sich wegen Verletzungen im Spital behandeln lassen – viele davon schwer. ￼ Es war die schwerste Brandkatastrophe der Schweiz seit Jahrzehnten. Und sie legte schonungslos offen, was Rechtsprofessoren und Opferanwältinnen seit Jahren sagen: Das Schweizer Opferhilfesystem ist auf Einzelfälle ausgelegt, nicht auf Massenkatastrophen.

Fünf Monate später ist die akute Notversorgung abgeschlossen. Seit dem 12. Mai 2026 sind alle Patientinnen und Patienten in die Schweiz rückverlegt. ￼ Doch der eigentliche Kampf – jener um Entschädigung, Gerechtigkeit und finanzielle Absicherung – hat gerade erst begonnen. Und in diesem Kampf stehen viele Betroffene allein.

Soforthilfe mit Ablaufdatum

Die politische Reaktion war im ersten Moment bemerkenswert. Am 14. Januar 2026 gab der Kanton Wallis bekannt, dass Opfer und Hinterbliebene eine finanzielle Soforthilfe von 10’000 Franken erhalten sollen. ￼ Der Bundesrat beschloss am 25. Februar 2026, einen einmaligen Solidaritätsbeitrag von 50’000 Franken für schwerverletzte Opfer sowie Angehörige der Verstorbenen zu beantragen, und reichte beim Parlament die nötigen Nachtragskredite ein. ￼

Das Parlament folgte. Mit 124 gegen 66 Stimmen bei zwei Enthaltungen stimmte der Nationalrat am 9. März 2026 dem dringlichen Bundesgesetz zu – gegen den Widerstand einer SVP-Minderheit, die eine Ungleichbehandlung gegenüber Opfern anderer Katastrophen befürchtete. ￼ SVP-Nationalrat Manfred Bühler argumentierte im Rat: «Die Subsidiarität wird hier schwer verletzt.» Seine Fraktion blieb chancenlos.

Doch schon die Soforthilfe hatte ein strukturelles Problem: Sie lief aus. Die kantonale Soforthilfe wurde im Fall Crans-Montana auf drei Monate verlängert und gilt weiterhin für jene Menschen, die noch im Spital sind. ￼ Wer nach Hause zurückkehrte oder sich in Reha befand, wurde ab Ende März nach einem anderen Massstab beurteilt. Künftig sind die finanziellen Verhältnisse der Opfer massgebend – je weniger Geld zur Verfügung stehe, desto höher die Unterstützung. ￼

Das klingt sozial. Es ist es aber nur für jene, die arm genug sind.

Der Mittelstand fällt durch das Netz

Die eigentliche Lücke im System offenbarte eine Recherche des Tages-Anzeigers: Viele Opfer und Opferangehörige liessen sich anwaltlich vertreten. Die kantonale Opferhilfe übernahm für alle – unabhängig von Einkommen und Vermögen – zunächst 20 Stunden Anwaltskosten. Doch dieses Geld war schon aufgebraucht. ￼

Zwanzig Stunden Anwaltsarbeit – das klingt grosszügig. Opferanwältin Luzia Vetterli sieht das anders. «Das reicht für eine erste Besprechung, die Akten einholen, mal die Akten durchsehen und der Klientin oder dem Klienten eine Rückmeldung geben. Mehr kann man eigentlich nicht tun», sagte sie. In vielen Kantonen decke die Soforthilfe sogar nur vier Stunden ab. ￼

Was folgt, ist ein System, das die Ärmsten schützt und die Reichen sich selbst überlässt – den Mittelstand aber bestraft. Wer zu viel Erspartes hat, erhält weniger Unterstützung. Wer zu wenig verdient, kommt nicht an gute Anwälte. Wer genau in der Mitte steht, zahlt aus eigener Tasche – oder verzichtet auf seine Rechte.

Verantwortung: diffus, verteilt, niemandes

Parallel zur Entschädigungsfrage laufen die Strafermittlungen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat ihre Untersuchungen ausgeweitet. Ein Genfer Rechtsanwalt vertritt über 20 Familien der Opfer und bereitet eine Staatshaftungsklage gegen die Gemeinde Crans-Montana vor. ￼ Unter den Beschuldigten: der Gemeindepräsident Nicolas Féraud selbst, gegen den Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung laufen.

Zu den im Raum stehenden Pflichtverletzungen zählen unzureichende oder seltene Brandschutzkontrollen, die mutmassliche Duldung von Pyrotechnik im Innenraum ohne Genehmigung, die Verwendung ungeeigneter, hochentzündlicher Baumaterialien sowie fehlende oder blockierte Fluchtwege. ￼

Xavier Thevenot, Vater des 14-jährigen Noa, der in der Silvesternacht ums Leben kam, sagte gegenüber RTS: «Im Kanton Wallis decken sie sich alle gegenseitig. Niemand ist verantwortlich. Hätten die Beamten ihre Arbeit gemacht und die Bar überprüft, wären unsere Kinder heute noch am Leben.»

Dass Gemeindepräsident Féraud weiterhin im Amt ist, bezeichnet Thevenot als «absurd». Viele der Hinterbliebenen teilen diese Einschätzung.

Was die Katastrophe über die Schweiz aussagt

Eine Analyse des Bundesamts für Justiz hat ein grundsätzliches Problem aufgezeigt: Die bestehenden Systeme – Sozialversicherungen, Opferhilfe und Haftpflichtrecht – sind auf Einzelfälle ausgelegt, nicht auf Grossereignisse. ￼ Crans-Montana hat diesen Konstruktionsfehler mit 41 Toten und über 100 Verletzten in aller Brutalität sichtbar gemacht.

Die Politik hat reagiert – mit Nachtragskrediten, Bundesgesetzen, einem Runden Tisch. Der Bundesrat ernannte im April 2026 Laurent Kurth zum Präsidenten dieses Runden Tisches. ￼ Das sind Instrumente der Schadensbegrenzung, keine Systemreform.

Opferanwältin Vetterli brachte es auf den Punkt: Die politische Debatte könnte «am Schluss für alle Opfer eine bessere Lösung» bringen. Das ist die optimistische Lesart. Die realistische: Wenn eine Katastrophe dieses Ausmasses das System nicht ändert, was dann?

Einordnung

Crans-Montana ist kein Ausnahmefall. Es ist ein Brennglas. Ein Brennglas, das zeigt, wie der Schweizer Rechtsstaat mit Massenopfern umgeht: mit gutem Willen, bescheidenen Mitteln und einem Regelwerk, das für den Normalfall gebaut wurde – nicht für den 1. Januar 2026. Die 50’000 Franken Solidaritätsbeitrag sind ein Symbol. Was die Überlebenden brauchen, ist ein System, das sie nicht zwingt, zwischen Würde und Vermögen abzuwägen. Daran ändert auch der Runde Tisch in Bern nichts.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Mediendienst