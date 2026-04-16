Wie der Staatsrundfunk Patrick Fischer demontierte

Kommentar | Swissvox

Es gibt Momente, in denen man sich fragt, wozu ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk überhaupt noch existiert. Der Fall Patrick Fischer liefert die erschütternde Antwort: um Leute zu denunzieren, die in vertraulichen Gesprächen das Falsche sagen.

Denn genau das ist hier passiert. Während einer Mittagspause bei Filmarbeiten zu einem SRF-Porträt erzählte Fischer ungefragt, dass er sich für die Olympischen Spiele 2022 in Peking ein gefälschtes Covid-Zertifikat besorgt hatte. ￼ Anwesend war auch der Medienchef des Verbands. Ein vertrauliches Gespräch, eine unbedachte Aussage unter Menschen, die man kennt – und SRG-Journalist Pascal Schmitz machte daraus eine nationale Hinrichtung.

Erst den Rücken gestärkt – dann eingeknickt

Was folgte, war ein politisches Schauspiel der besonderen Art. Am Montag hatte der Schweizer Eishockeyverband Fischer noch den Rücken gestärkt und die Affäre für beendet erklärt. ￼ Zwei Tage später, nach wachsendem medialem Druck, beugte sich der Verband und trennte sich per sofort vom 50-jährigen Zuger. ￼ Der Rücktritt, den Fischer ohnehin nach der Heim-WM geplant hatte, wurde ihm kurzerhand aus der Hand gerissen.

Das ist der Mechanismus: Zuerst schaut die Institution weg, dann dreht der Wind – und auf einmal ist derjenige, der gestern noch «Trainer des Jahres» war, heute eine Persona non grata. Auch Sponsoren reagierten – Ford bezeichnete das Vorgehen Fischers als «inakzeptabel». ￼ Die Meute hat gefressen.

Wer ist Patrick Fischer?

Bevor man ihn endgültig zum Staatsfeind erklärt, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Realität: Fischer ist mit drei WM-Finals der erfolgreichste Nationaltrainer der Schweizer Eishockeygeschichte. ￼ Er hat eine Sportart im Land aufgebaut, eine Generation von Spielern geprägt, und die Schweizer Nati in der Weltrangliste von Platz acht auf zwei katapultiert. Für dieses Land. Mit diesem Land.

Und ja – er hat 2022 ein Covid-Zertifikat gefälscht, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Dafür wurde er 2023 wegen Urkundenfälschung rechtskräftig zu einer Busse von knapp 39’000 Franken verurteilt. Der Fall war juristisch abgeschlossen. ￼ Erledigt. Bestraft. Vorbei.

Bis SRF kam.

Die Botschaft an das Volk

Was die SRG hier veranstaltet hat, ist klassischer Systemjournalismus: keine kritische Distanz zur Macht, sondern Verlängerung der Macht. Die Botschaft an die Bevölkerung ist unverblümt: Wer die Pandemieregeln umging, wird bestraft – auch Jahre später noch. Und wir zeigen euch die Abweichler. Nicht als Warnung. Als Exempel.

Das ist keine journalistische Leistung. Das ist staatlich finanzierte Nachtreterkultur.

Man fragt sich: Warum investiert die SRG dieselbe Energie nicht in die Aufdeckung echter Missstände? Wo sind die investigativen Berichte über Korruption in Bundesbern? Über Vetterliwirtschaft in Behörden und Verbänden? Über die strukturellen Verflechtungen zwischen Pharmaindustrie und Politik während der Pandemie?

Stattdessen: Ein vertrauliches Mittagsgespräch. Ein Trainer. Eine Denunziation. Fertig.

Das ist das intellektuelle Niveau des Dorfpolizisten, der stolz den Parkzettel ans Windschutzscheibchen klebt, während drei Häuser weiter eingebrochen wird.

Warnung an alle: Wer der SRG vertraut, zahlt den Preis

Der Fall Fischer ist kein Einzelfall. Er ist ein System. Und dieses System hat eine klare Botschaft an jeden, der sich jemals vor eine SRG-Kamera setzt oder in Anwesenheit eines SRF-Teams den Mund aufmacht:

Vertraut ihnen nicht.

Wer von der SRG interviewt oder porträtiert wird, muss sich bewusst sein: Jedes Wort, das fällt – ob im offiziellen Interview, in der Pause, beim Mittagessen, im Smalltalk zwischen zwei Drehs – kann gegen einen verwendet werden. Es gibt keine vertrauliche Atmosphäre, wenn ein SRF-Journalist im Raum ist. Es gibt keine «off the record»-Momente, keine menschliche Geste der Fairness, keinen kollegialen Schutz. Es gibt nur das Material – und die Frage, wann es politisch nützlich ist, es zu verwenden.

Patrick Fischer hat das auf die härteste Art gelernt. Er hat in einem Gespräch, das er für privat hielt, eine ehrliche Aussage gemacht. Und er wurde dafür öffentlich hingerichtet, seinen Job los und sein Lebenswerk beschädigt.

Die Lektion ist simpel: Wer der SRG einen Satz schenkt, schenkt ihr eine Waffe. Und die SRG wird diese Waffe benutzen – nicht für die Wahrheit, nicht für die Zuschauer, sondern für das Narrativ, das der Staat gerade braucht.

Der Judas trägt ein SRF-Mikrophon

Patrick Fischer wurde per sofort freigestellt, nachdem SRF-Recherchen eine Urkundenfälschung öffentlich machten – und der Druck von Sponsoren und internationalem Verband wuchs. ￼ Das Wort «Recherche» ist hier fehl am Platz. Es war kein Rechercheprojekt. Es war ein Verrat am Vertrauen, das Fischer in ein Filmteam gesetzt hatte.

Die SRG wird mit Zwangsgebühren finanziert – von genau jenen Menschen, die sie heute bespitzelt, morgen denunziert und übermorgen auf dem Altar des Staatsnarrativs opfert.

Wer Judas spielt, muss sich nicht wundern, wenn ihm das Publikum irgendwann die Einschaltquoten – und die Zwangsgebühren – entzieht.

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