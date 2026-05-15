Ein kleiner Kanton, vier Prozent Fläche der Schweiz – und ein Streit, der zeigt, wie tief Sprache in die Identität eingreift

Es war ein Januarmorgen 1982, glatt und eisig, als Bernard Cathomas eine abschüssige Zürcher Gasse hochstieg – vorsichtig, Schritt für Schritt. Er war damals 36 Jahre alt und Generalsekretär der Lia Rumantscha, der kleinen Vereinigung zum Schutz des Romanischen. Sein Ziel: das Haus des Zürcher Linguisten Heinrich Schmid. Was in diesem Wohnzimmer begann, riecht heute, vier Jahrzehnte später, noch immer nach alten Wunden.

Ein Volk, fünf Sprachen, ein Problem

Das Romanische ist das stille vierte Nationalland der Schweiz. Weniger als ein Prozent der Bevölkerung spricht es. Und selbst diese Minderheit war gespalten – in fünf Hauptidiome mit eigenen Schreibweisen, eigenen Lehrmitteln, eigenen Katechismen. Für eine Schulbehörde bedeutete das mitunter fünf Paralleldrucke für eine Bevölkerung von der Grösse einer Kleinstadt. Wirtschaftlich absurd. Kulturell aber: Heimat.

Cathomas, aufgewachsen im sursilvanischen Breil auf 1300 Metern über Meer, zweites von vierzehn Kindern, wusste, was auf dem Spiel stand. Er hatte während seines Germanistik-Doktorats bei Harald Haarmann gelesen, wie das Deutsche sich aus einem Flickenteppich von Dialekten herausgeschält hatte. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitz: Was bei den Deutschen funktioniert hatte, musste auch für das Romanische möglich sein.

Was er dabei übersah – oder übersehen wollte: Das Deutsche hatte sich vereinheitlicht, indem es Sprachen wie das Romanische verdrängte.

Der Plan des Professors

Schmid hatte die Lösung bereits im Kopf, als Cathomas anklopfte. Sein Konzept: ein «Mehrheitsprinzip». Die häufigste Schreibung eines Wortes über alle fünf Idiome hinweg sollte sich durchsetzen. Das Resultat hiess Rumantsch Grischun – kurz R.G. Manchmal änderte sich nichts: clav war überall clav. Manchmal gab es eine klare Mehrheit. Manchmal glättete Schmid Verben, die von Tal zu Tal zu kaum erkennbaren Varianten mutiert waren.

Cathomas trieb das Projekt mit Nachdruck voran. Eine Handvoll junger Linguisten produzierte Grammatiken, Wörterbücher, übersetzte Amtsdokumente – und erfand unterwegs Begriffe, die es zuvor schlicht nicht gab. «Es war eine Pionierzeit», erinnert sich Anna-Alice Dazzi, eine frühe Verfechterin des R.G. «Man hatte das Gefühl, alles sei möglich.»

Versprechen, die still abliefen

Doch schon früh zeigten sich Risse. An einer Konferenz in den Achtzigerjahren versicherte Cathomas den Lehrern ausdrücklich: R.G. werde niemals in die Schulzimmer einziehen. Es sei eine Schriftsprache für Behörden, für Schilder, für die Kommunikation zwischen Kanton und Gemeinde – nicht für Kinder.

Dieses Versprechen lief still ab. Das R.G. drang in die Klassenzimmer ein. «Er wollte das Ziel zu schnell erreichen», sagt Mevina Puorger, eine Romanistin, die ebenfalls bei Schmid studiert hatte. «Er gab der Sprache keine Chance zu wachsen.»

Was folgte, war kein sachlicher Disput unter Philologen. Es folgten jahrelange Auseinandersetzungen, die Schulzimmer, Zeitungsseiten und kantonale Politik erfassten. Todesgepräche gingen bei Cathomas ein. Die Empörung – sie ist bis heute nicht verklungen.

Sprache ist Heimat – auch wenn sie splittert

Der Fall des Romanischen ist weit mehr als eine Kuriosität aus den Alpen. Er berührt eine universelle Spannung: die zwischen Überleben und Eigensinn. Wer eine Sprache retten will, muss sie manchmal verändern. Wer sie verändert, greift in das ein, was Menschen als sich selbst verstehen.

Standardisierung hat Europa geformt: Luthers Bibel gab dem Deutschen eine Form, die Revolution schleuste das Pariser Französisch in jeden Winkel der Republik. «Nach Napoleon», sagt der Romanist Paul Videsott, «wird Sprache zum stärksten Mittel, ein Volk zu definieren.» Diese Logik ist mächtig. Aber sie reibt sich an der Realität von Tälern, in denen «Lawine» schon im nächsten Dorf anders heisst – lavina da, lavegna dort.

Das Romanische war der Standardisierungslogik gerade deshalb entkommen, weil es sich in den Alpen versteckt hatte. Neun­hundert­siebenunddreissig benannte Gipfel allein im Kanton Graubünden. Ein Zugweg von Disentis nach Poschiavo – sechzig Kilometer – dauert heute noch über vier Stunden.

Abgelegenheit war Schutz. Nun sollte sie überwunden werden. Und das, so zeigt der Fall Cathomas, geht nicht ohne Schmerz.

Ein Riss, der bleibt

Bernard Cathomas lebt heute in einem weissen modernistischen Haus in Chur. An den Wänden Le-Corbusier-Sessel – «nicht immer besonders bequem», bemerkt er trocken. Er ist 78 Jahre alt, trägt Randlosbrille, weisses Haar, die Haltung eines Mannes, der gelernt hat, mit Widerstand zu leben. Die Drohbriefe sind ausgeblieben. Die Grollenenden nicht.

Was bleibt, ist die Frage, die sein Lebenswerk aufwirft: Kann eine Sprache gerettet werden, ohne ihr das Wesentliche zu nehmen? Und wer entscheidet, was das Wesentliche ist – der Linguist im Zürcher Wohnzimmer, der Generalsekretär aus Chur oder die Bauersfrau in Poschiavo, deren Erstsprache sich im R.G.-Wörterbuch nicht mehr ganz wiedererkennt?

Diese Frage stellt sich nicht nur in Graubünden. Sie stellt sich überall dort, wo kleine Kulturen entscheiden müssen, ob sie sich erneuern oder erhalten wollen – und erkennen, dass beides denselben Preis hat.