Wochen vor dem «Weltwoche»-Artikel über seine Liebesbeziehung mit einer Richterin entdeckte Bundesrichter Yves Donzallaz eine versteckte Kamera auf seinem Privatgrundstück. Die Frage nach der Herkunft der «Bildbeweise» wird zum juristischen Kernproblem.

von Nico Stino | Swissvox

Es begann mit einem unscheinbaren Objekt in einer Walliser Hecke – und könnte als ernsthafter Angriff auf die Unabhängigkeit der Schweizer Justiz enden.

Anfang April 2026 entdeckte Bundesrichter Yves Donzallaz auf seinem Privatgrundstück im Unterwallis eine versteckte Kamera. Das Gerät war in der Hecke platziert und auf die Hauseinfahrt ausgerichtet. Donzallaz übergab die Kamera der Walliser Polizei und erstattete Strafanzeige. Die Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud hat den Eingang der Anzeige bestätigt, Ermittlungen laufen.

Wenige Wochen später, am 30. April 2026, veröffentlichte die «Weltwoche» den Artikel «Verbotene Liebe» – mit angeblichen Bildaufnahmen als Belege für eine Liebesbeziehung zwischen Donzallaz und der Bundesrichterin Beatrice van de Graaf. Der Artikel beschreibt gemeinsame Aufenthalte am Wohnort von Donzallaz, Übernachtungen und gemeinsam verbrachte Feiertage.

Woher stammen die Bilder?

Die zeitliche Abfolge – versteckte Kamera im April, «Weltwoche»-Artikel Ende April – wirft eine Frage auf, die das Blatt nun überschattet: Wurden die «Bildbeweise» von eben jener Kamera geliefert? Und falls ja: Wie gelangten sie an die Redaktion?

«Weltwoche»-Redaktor Christoph Mörgeli erklärt gegenüber dem «Tages-Anzeiger», er gebe keine Informationen über Quellen preis. Das ist journalistisch legitim – ändert aber nichts daran, dass die Frage nach der Rechtmässigkeit der Informationsbeschaffung im Raum steht.

Mehrere vom «Tages-Anzeiger» befragte Rechtsexperten weisen auf erhebliche strafrechtliche Risiken hin: Das verdeckte Platzieren einer Kamera auf Privatgrund könnte eine Verletzung des Persönlichkeitsschutzes, des Datenschutzes und des Hausfriedensbruchs darstellen. Ob tatsächlich eine strafbare Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs nach Art. 179quater StGB vorliegt, hängt davon ab, welcher Bereich konkret aufgezeichnet wurde. Die Experten halten Ermittlungen der Walliser Strafverfolgungsbehörden jedenfalls für gerechtfertigt.

Öffentliches Interesse – aber wie beschafft?

Die Rechtsexperten betonen ausdrücklich die Trennlinie, die in diesem Fall entscheidend ist: Ja, die Berichterstattung über eine Liebesbeziehung zwischen zwei Mitgliedern des höchsten Schweizer Gerichts liege grundsätzlich im öffentlichen Interesse. Nein, das rechtfertige nicht jede Form der Informationsbeschaffung.

Diese Unterscheidung ist keine akademische Feinheit. Sie berührt das Fundament der Pressefreiheit: Medien dürfen unbequeme Wahrheiten publizieren – aber nicht auf jedem Weg zu ihnen gelangen.

Das Bundesgericht unter Druck

Der Skandal selbst ist längst institutionell. Die Vollversammlung des Bundesgerichts stellte Mitte Mai fest, dass Liebesbeziehungen zwischen Richterinnen und Richtern nicht den geltenden Gepflogenheiten entsprechen. Donzallaz und van de Graaf bestätigten die Beziehung; sie soll nach 2024 begonnen und noch vor der Publikation des «Weltwoche»-Artikels geendet haben. Eine externe Untersuchungskommission wurde eingesetzt.

Hinzu kommt ein weiterer heikler Kontext: Bundesrichterin Beatrice van de Graaf stand bereits im Zusammenhang mit den Erneuerungswahlen für die Amtsperiode 2027 bis 2032 im Fokus – die Enthüllung fiel in eine politisch sensible Phase.

Einordnung

Dieser Fall hat mehrere Schichten. Die Liebesbeziehung zweier Bundesrichter ist eine Frage institutioneller Integrität. Die versteckte Kamera auf Privatgrund ist eine Frage des Strafrechts. Und die Frage, wie die «Weltwoche» zu ihren Bildmaterialien gelangte, ist eine Frage journalistischer Ethik – und möglicherweise ebenfalls eine strafrechtliche.

Wer auch immer die Kamera in der Walliser Hecke platzierte: Es war ein Eingriff in die Privatsphäre eines Richters am höchsten Schweizer Gericht. Dass dies kurz vor einer medialen Enthüllung geschah, ist keine Koinzidenz, die sich von selbst erklärt. Die Ermittlungen werden zeigen, ob hier bloss grobe journalistische Methoden im Spiel waren – oder ob jemand systematisch versucht hat, die Justiz zu kompromittieren.

Quellen: 20 Minuten, Tages-Anzeiger, Bundesgericht Medienmitteilung