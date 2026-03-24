MEINUNG & DEBATTE

Die Bilateralen III werden uns als alternativlos verkauft. Doch wer die Argumente nüchtern prüft, stellt fest: Die Schweiz gibt mehr, als sie erhält – und riskiert dabei ihre demokratische Substanz.

Gastkommentar · ProSchweiz

Täglich werden die Schweizerinnen und Schweizer mit der Botschaft überschüttet, die Europäische Union sei eine Wohltäterin, deren enge Umarmung dem Land unbedingt fromme. Eine kritische Bestandesaufnahme ergibt ein deutlich nüchterneres Bild – und wirft grundlegende Fragen zur Stabilität, Demokratieverträglichkeit und wirtschaftlichen Logik eines engeren Bindungsvertrags auf.

Ein fragiles Gebilde mit unklarem Endzustand

Die EU ist kein Staat – auch wenn sie gerne als solcher verkauft wird. Sie ist ein Verbund von 27 Mitgliedstaaten, die in zentralen Fragen, von der Migrationspolitik über die Verteidigung bis hin zur Haltung gegenüber Kriegsparteien, fundamental uneinig sind. Drohgebärden nach innen, wachsende Einschränkungen der Meinungsfreiheit und strukturelle Fragilität prägen das Bild einer Institution, deren Endzustand selbst ihre Mitglieder nicht kennen.

Dennoch sollen wir, so die Forderung, einen bindenden Rahmenvertrag mit eben diesem Gebilde abschliessen – einem, dessen Innenleben von chronischen Spannungen geprägt ist. Die Frage ist berechtigt: Warum sollte die Schweiz einen derart weitreichenden Vertrag mit 27 Staaten eingehen, wenn ihr effektiver Handelsraum im Wesentlichen aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, Italien und Frankreich besteht?

Gerade aus Süddeutschland ist zu vernehmen, dass Unternehmer die Debatte mit Befremden verfolgen. Wer in der Medizinaltechnik oder im Maschinenbau bilateral und pragmatisch kooperiert, weiss: Für guten Handel braucht man kein Brüsseler Dach.

Die Schweiz als Rosinenpickerin? Das Bild ist falsch.

Das Narrativ der «Rosinenpickerei» gehört zu den wirkungsvollsten rhetorischen Waffen der EU-Befürworter. Dabei lohnt ein Blick auf die Zahlen: Rund 400 000 Grenzgänger aus EU-Staaten arbeiten in der Schweiz und beziehen Löhne, die weit über dem europäischen Durchschnitt liegen. Rechnet man mit einem konservativen Durchschnittseinkommen von 65 000 Franken, fliesst ein Lohnvolumen von annähernd 26 Milliarden Franken in die EU-Haushalte zurück.

Hinzu kommt, dass EU-Studierende in der Schweiz zum gleichen Tarif wie Schweizer Bürgerinnen und Bürger immatrikulieren können – was die Schweiz jährlich mindestens eine weitere Milliarde Franken kostet. Von «Rosinenpicken» kann keine Rede sein. Eher ist das Gegenteil der Fall.

Demokratiedefizit und Meinungseinschränkung als Warnsignal

Man spricht von einer «Wertegemeinschaft» zwischen der Schweiz und der EU. Doch was in Deutschland, Frankreich und anderen Mitgliedstaaten zu beobachten ist, gibt zu denken: Ein schleichendes Demokratiedefizit, staatliche Repression gegen unliebsame Meinungen in sozialen Medien, Bankkonten-Sperrungen, Polizeirazzien in frühen Morgenstunden – diese Vorgänge haben mit den Grundwerten, die die Schweiz trägt, wenig gemein.

In der Schweiz gilt die Meinungsfreiheit als konstitutives Element des Demokratieverständnisses. Sie ist nicht verhandelbar. Eine engere institutionelle Anbindung an Systeme, die repressive Massnahmen gegen politisch unorthodoxe Bürgerinnen und Bürger normalisieren, wäre ein Systembruch.

Rechtsdynamik statt Rechtssicherheit

Befürworter des Rahmenabkommens versprechen «klare Verhältnisse» und «Rechtssicherheit». Was das Abkommen tatsächlich bringt, ist das Gegenteil: Rechtsdynamik. Die Schweiz würde gezwungen, EU-Recht in immer neuen Sachgebieten zu übernehmen – unabhängig davon, ob dies wirtschaftlich sinnvoll ist oder dem Volkswillen entspricht.

Besonders heikel ist die Konfliktbeilegung. Ein von der EU dominiertes Gericht oder Schiedsgericht soll entscheiden, ob die Schweiz EU-Recht übernehmen muss. Lehnt das Schweizer Volk in einer Volksabstimmung eine entsprechende Bestimmung ab, drohen «Ausgleichsmassnahmen» – ein beschönigender Begriff für das, was im Klartext Strafmassnahmen sind. Deren Umfang ist nicht reguliert und könnte beliebig ausgedehnt werden.

Es ist nur folgerichtig, dass EU-Kommissäre im Vorfeld künftiger Abstimmungen in der Schweiz auftreten und psychologischen Druck erzeugen würden. Wir hätten damit unsere direkte Demokratie teilweise an eine externe Instanz abgetreten.

Migration und Schengen: Ein System am Limit

Das Dublin-Abkommen, das regeln soll, welcher Staat für Asylsuchende zuständig ist, funktioniert in der Praxis kaum. Da die Schweiz von EU-Staaten umgeben ist, müssten irregulär Einreisende in aller Regel zurückgewiesen werden – sofern die Nachbarstaaten ihren Verpflichtungen nachkämen. Das tun sie vielfach nicht. Italien zum Beispiel verweigert Rückübernahmen systematisch.

Was notwendig wäre, ist kein neues Abkommen, sondern die konsequente Anwendung bestehender Gesetze: Wer die Schweizer Rechtsordnung nicht respektiert, wer sich nicht integrieren will, hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Das ist keine fremdenfeindliche Forderung – es ist elementare Rechtsstaatlichkeit.

Das Schweizer Modell als Standortvorteil

Souveränität ist kein sentimentales Erbstück – sie ist ein handfester Wettbewerbsvorteil. Die Schweiz kann innovieren, regulieren und kooperieren, wo es ihr nützt. Sie muss sich nicht dem bürokratischen Diktat einer zentralistisch organisierten Grossinstitution beugen, deren Mitglieder selbst zerstritten sind.

Gleichzeitig wäre eine Diversifizierung der Handelsbeziehungen über die EU hinaus – Richtung Asien, Nordamerika, Naher Osten – strategisch klug. Die Abhängigkeit von einem einzigen Marktblock birgt geopolitische Risiken, die heute nicht mehr hypothetisch sind.

Hinzu kommt die innenpolitische Dimension: Der Schweizer Staatsapparat ist mit 40 000 Bundesbeamten und Durchschnittslöhnen von 130 000 Franken zu einem Kostentreiber geworden, der die Eigenverantwortung von Familien, Gemeinden und Kantonen zunehmend unterläuft. Eigenverantwortung, Subsidiarität und Dezentralisierung sind keine rechtspopulistischen Schlagworte – sie sind die Konstruktionsprinzipien des Bundesstaates.

Fazit: Das Volk ist der Chef

Was die Schweiz ausmacht, ist nicht ihre Grösse, sondern ihr System: die direkte Demokratie, die Gewaltenteilung, die Meinungsfreiheit. Wer dieses System durch ein Abkommen unterhöhlt, das externe Instanzen mit Sanktionsmacht über Volksabstimmungen ausstattet, begeht einen Verfassungsbruch in Zeitlupe.

Die Frage lautet nicht, ob die Schweiz mit Europa zusammenarbeiten soll – selbstverständlich soll sie das. Die Frage lautet, zu welchen Bedingungen. Und die Antwort der direkten Demokratie ist eindeutig: Die Bedingungen setzt das Schweizer Volk. Nicht Brüssel.

Dieser Gastkommentar gibt die Haltung von ProSchweiz wieder und entspricht nicht notwendigerweise der Redaktionsmeinung.