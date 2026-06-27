Von Nico Stino | 28. Juni 2026

Angola hat dieser Tage wieder von sich reden gemacht – nicht mit Förderrekorden oder Investitionserfolgen, sondern mit einem Finanzierungsdeal, der bei genauerem Hinsehen mehr Fragen aufwirft als er beantwortet. Der staatliche angolanische Ölkonzern Sonangol (Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola) hat vergangene Woche ein Darlehen in Höhe von 2,65 Milliarden US-Dollar von einem Konsortium internationaler Banken gesichert – zur Deckung laufender Betriebskosten und Kapitalinvestitionen. oilprice

Klingt nach Stärke. Ist es aber nicht.

Eine Finanzierungswelle mit Schlagseite

Schon im Januar hatte Sonangol eine Kreditlinie über 1,75 Milliarden Dollar von der afrikanischen Export-Import-Bank (Afreximbank) erhalten – zur Deckung des Betriebskapitals und der Rohölhandelsoperationen. Kurz darauf platzierte der Konzern eine fünfjährige Anleihe über 750 Millionen Dollar mit einem Coupon von 10 Prozent auf den internationalen Märkten. oilprice Zehn Prozent – das ist kein Signal von Stärke, das ist der Preis des Misstrauens.

Und damit nicht genug: Sonangol sucht derzeit nach weiteren 4,8 Milliarden Dollar von chinesischen und europäischen Kreditgebern, um ein Finanzierungsdefizit für die geplante Lobito-Raffinerie im Wert von 6,6 Milliarden Dollar zu decken. oilprice

Man muss kein Finanzanalyst sein, um zu erkennen, dass ein Unternehmen, das innerhalb weniger Monate mehrere Milliardenkredite aufnimmt und gleichzeitig nach weiteren Mitteln sucht, strukturell unter Druck steht.

Das Kernproblem: Das Öl verdient kaum etwas

Sonangol wies für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von umgerechnet rund 940 Millionen Dollar aus. Doch das Upstream-Geschäft – also die eigentliche Ölförderung – erzielte bei einem Umsatz von rund 4,36 Milliarden Dollar gerade einmal 105 Millionen Dollar Gewinn. Das Downstream-Segment, also Raffinierung und Vertrieb, verbuchte gar einen Verlust von 895 Millionen Dollar. oilprice

Gewinne aus dem Kerngeschäft: marginal bis negativ. Sage und schreibe 53 Prozent von Sonangols Gesamtgewinn stammten nicht aus dem operativen Ölgeschäft, sondern aus Dividenden externer Beteiligungen – darunter Anteile am portugiesischen Energiekonzern Galp Energia, an der Millennium-BCP-Bank und am Angola-LNG-Projekt. oilprice

Das erinnert an manche europäische Staatsholding, die glanzvolle Zahlen präsentiert, weil eine Beteiligung gut läuft – während das eigentliche Geschäft blutet.

Die strukturelle Erbsünde: Sonangol als Staatskasse

Der Grund für dieses strukturelle Versagen liegt tiefer. Jahrelang missbrauchte die angolanische Regierung Sonangol als faktischen Staatsfonds und zwang den Konzern, Anteile an rund 65 branchenfremden Unternehmen zu akkumulieren – von Fluggesellschaften bis zu medizinischen Kliniken. oilprice

Diese strategiefremden Beteiligungen haben sich als schwere finanzielle Last erwiesen und dem Unternehmen über Jahre hinweg Milliardenverluste beschert. oilprice Die unmittelbare Folge: Investitionen in die eigentliche Ölförderung blieben aus. Die nationale Rohölproduktion sank auf nur noch 1,1 Millionen Barrel pro Tag – gegenüber einem Höchststand von 2 Millionen Barrel täglich im Jahr 2008. oilprice

Der Verfall kommt nicht von aussen. Er wurde von innen organisiert.

Die Liquiditätskrise hinter den Kulissen

Was die offiziellen Kommuniqués verschweigen, sagen die internen Prüfer: Das Wirtschaftsprüfungsgremium von Sonangol warnte jüngst, dass die internen Barmittel des Konzerns lediglich 18 Prozent der unmittelbaren finanziellen Verpflichtungen abdecken. Zudem schulden Dritte und der angolanische Staat selbst dem Konzern insgesamt umgerechnet rund 8,96 Milliarden Dollar. oilprice

Ein Unternehmen, das seinen Hauptgläubiger nicht zwingen kann zu zahlen, weil dieser Hauptgläubiger der eigene Eigentümer-Staat ist – das ist eine strukturelle Falle, aus der man sich nicht einfach herausborgt.

Der Reformversuch: Restrukturierung, Verkäufe, Börsengang

Immerhin: Es gibt Bewegung. Sonangol plant den Verkauf von mehr als 70 konzernfremden Tochtergesellschaften in den Bereichen Immobilien, Luftfahrt, Bankwesen und Telekommunikation. oilprice Zudem wurde die Regulierungs- und Lizenzvergabefunktion an die neu geschaffene Nationale Öl-, Gas- und Biokraftstoffagentur (ANPG) übertragen, womit Sonangol künftig auf Augenhöhe mit internationalen Ölfirmen um Konzessionen bieten kann. oilprice

Das Fernziel: Bis zu 30 Prozent von Sonangol sollen an die Börse gebracht werden – zunächst an die Luandaer Börse, mit anschliessenden Listings auf grossen internationalen Märkten wie den USA und Grossbritannien. Der IPO ist für 2027 geplant. oilprice

Ob dieser Börsengang gelingt, hängt davon ab, ob Sonangol bis dahin beweisen kann, dass sein Kerngeschäft aus eigener Kraft profitabel arbeitet – und nicht von Bankenkrediten und Beteiligungsdividenden abhängt. Investoren kaufen keine Staatspathologien, auch wenn sie schick verpackt sind.

Einordnung

Sonangol ist kein Einzelfall. Es ist das Lehrbuchbeispiel dessen, was passiert, wenn Ressourcenreichtum mit politischer Instrumentalisierung zusammentrifft: Ein Unternehmen, das auf dem Papier gross ist, aber innerlich ausgehöhlt wurde. Die milliardenschweren Kreditabschlüsse der letzten Monate sind kein Zeichen von Vertrauen der Märkte – sie sind das letzte Sicherheitsnetz vor dem freien Fall.

Für Schweizer Anleger und Finanzplatzakteure, die in afrikanische Energiemärkte schauen, ist Sonangol ein mahnendes Beispiel: Staatsnähe ist kein Qualitätsmerkmal. Sie ist ein Risikofaktor.

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Quellen: OilPrice.com (Alex Kimani, 26. Juni 2026); The Africa Report; Ecofinagency