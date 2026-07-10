Im Gespräch mit Rémy Wyssmann, SVP-Nationalrat und Präsident der Solothurner SVP, spricht Stephan Seiler über die politischen Konsequenzen des Skandals um die Solothurner Spitäler AG (soH). Wyssmann fordert einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens, unabhängige Ermittlungen und gesetzliche Anpassungen auf Bundesebene.

Herr Wyssmann, die Solothurner SVP hat nach der heutigen Pressekonferenz deutliche Forderungen erhoben. Was steht für Sie im Vordergrund?

Aus unserer Sicht braucht es einen personellen Neuanfang in der Führung der Solothurner Spitäler AG. Die Verantwortlichen haben über Jahre hinweg weggeschaut und illegale Leistungen zugelassen. Unter diesen Voraussetzungen ist ein glaubwürdiger Neustart kaum möglich. Die heutige Führung ist befangen und sollte Platz für unabhängige Kräfte machen.

Sie sprechen von einem Neustart. Gehört dazu auch eine strafrechtliche Aufarbeitung?

Nach allem, was bisher bekannt geworden ist, stehen mögliche Straftatbestände im Raum. Die Staatsanwaltschaft ist deshalb gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Ich gehe davon aus, dass entsprechende Abklärungen bereits laufen.

Sie selbst haben sich bei den Behörden erkundigt. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen?

Ich habe bei der Kantonspolizei nachgefragt. Dort wurde mir mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft sämtliche Vorgänge sammelt und bewertet. Angesichts der Dimension des Falls erwarten wir, dass ein Strafverfahren eröffnet wird.

Sie zweifeln allerdings an der Unabhängigkeit der Solothurner Staatsanwaltschaft. Weshalb?

Die Staatsanwaltschaft ist letztlich dem Regierungsrat unterstellt. Genau darin liegt das Problem: Wenn Vorwürfe gegen Institutionen erhoben werden, die eng mit der Regierung verbunden sind, entsteht zumindest der Eindruck eines Interessenkonflikts. Deshalb wäre es aus unserer Sicht richtig, die Untersuchungen einer ausserkantonalen Staatsanwaltschaft zu übertragen.

Das Bundesgericht vertritt allerdings die Auffassung, dass nicht eine gesamte Behörde, sondern nur einzelne Personen als befangen gelten können.

Das ist die geltende Rechtsprechung. Das Bundesgericht argumentiert, dass Ausstandsbegehren stets gegen konkrete Personen gerichtet sein müssen und nicht gegen eine Behörde als Ganzes. Ich halte diese Sichtweise in Fällen wie dem vorliegenden für problematisch. Wenn sämtliche Staatsanwälte letztlich derselben politischen Führung unterstehen, stellt sich zwangsläufig die Frage nach ihrer Unabhängigkeit.

Sie sehen also eine Gesetzeslücke?

Ja. Ich bin der Überzeugung, dass der Bundesgesetzgeber handeln muss. Die Strafprozessordnung sollte ergänzt werden, damit bei Verfahren gegen Mitglieder einer Regierung oder gegen kantonale Institutionen automatisch geprüft wird, ob eine externe Staatsanwaltschaft eingesetzt werden muss.

Wie wollen Sie dieses Anliegen politisch vorantreiben?

Ich werde in der Herbstsession eine entsprechende Motion einreichen. Ziel ist es, einen klaren gesetzlichen Ausstandsgrund zu schaffen. Das würde das Vertrauen in die Justiz stärken und sicherstellen, dass Verfahren in politisch sensiblen Fällen unabhängig geführt werden.

Die Affäre um die Solothurner Spitäler dürfte damit nicht nur die kantonale Politik beschäftigen. Die Debatte über die Unabhängigkeit der Strafverfolgungsbehörden könnte weit über die Kantonsgrenzen hinausreichen und in Bern zu einer grundsätzlichen Diskussion über die Gewaltenteilung führen.

https://youtube.com/shorts/QyCKT7QmcNk?si=JgQVnNc9NOyCwMY3

Interview: Stephan Seiler