Solothurn: Wenn der Wächter dem Bewachten dient

Swissvox Artikel — von Nico Stino

Ein Untersuchungsbericht ist in der Schweiz normalerweise der Anfang vom Ende. In Solothurn markiert er offenbar den Anfang von gar nichts. Der ehemalige Geschäftsführer der Solothurner Kantonsspitäler, Martin Häusermann, hat über eine halbe Million Franken bezogen, die ihm gesetzlich nicht zustanden. Der Bericht bestätigt zudem gravierende Verstösse gegen das Personalrecht. Und trotzdem: Die Staatsanwaltschaft rührt sich nicht.

Eine Behörde ohne eigenen Willen

Der Grund liegt nicht in der Beweislage, sondern im Organigramm. Die Solothurner Staatsanwaltschaft ist dem Regierungsrat unterstellt und damit weisungsgebunden. Ein Strafverfahren gegen die Spitalführung würde zwangsläufig auch Fragen an jene Regierungsräte aufwerfen, die für die Aufsicht zuständig waren – allen voran Finanzdirektor Peter Hodel (FDP), dessen Personalamt laut Bericht seine Aufsichtspflicht über Jahre hinweg schlicht ignoriert hat.

Wer ermittelt schon gerne gegen den eigenen Chef?

Der zweite Bericht, den niemand lesen darf

Es kommt ein zweites Element hinzu, das die Sache nicht harmloser macht. Im April 2026 empfahl die kantonale Öffentlichkeitsbeauftragte Judith Petermann, einen bislang geheim gehaltenen Bericht über Führungsfehler innerhalb der Staatsanwaltschaft selbst offenzulegen. Der Regierungsrat hält ihn bis heute zurück.

Damit schliesst sich der Kreis: Die Regierung schützt die Staatsanwaltschaft, indem sie deren Fehlbericht unter Verschluss hält. Die Staatsanwaltschaft schützt die Regierung, indem sie kein Verfahren eröffnet. Zwei Institutionen, die sich gegenseitig decken, während das eigentliche Fehlverhalten – eine halbe Million Franken, systematisch weggeschautes Personalamt – ungesühnt bleibt.

Zwei Geschwindigkeiten der Gerechtigkeit

Der Vergleich drängt sich auf: Ein Autofahrer, der zu schnell unterwegs ist, wird in der Schweiz zuverlässig gebüsst. Eine Führungsetage, die widerrechtlich eine halbe Million Franken bezieht, wartet weiterhin auf ein Verfahren, das möglicherweise nie kommt. Nicht weil die Faktenlage unklar wäre, sondern weil die Institution, die ermitteln müsste, strukturell nicht unabhängig ist von jenen, die sie ins Visier nehmen müsste.

Bilanz

Solothurn zeigt exemplarisch, was passiert, wenn Aufsicht und Politik zu eng verflochten sind: Verantwortung verflüchtigt sich, und Vertrauen erodiert – leise, aber messbar. Bis die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft zum Thema wird, bleibt der Fall Solothurn ein Lehrstück darüber, wie sich Institutionen gegenseitig decken können, ganz ohne dass jemand explizit dazu auffordert.

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