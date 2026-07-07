Von Nico Stino | Swissvox, 7. Juli 2026

258 Straftaten auf 1’000 Einwohner. Diese Zahl stammt nicht aus einer Problemstadt des globalen Südens, sondern aus dem Bezirk Solothurn – der barocken Hauptstadt eines traditionell bürgerlich geprägten Schweizer Kantons. Zum Vergleich: Im kriminalpolitisch gebeutelten Berlin wurden im gleichen Zeitraum 136 Delikte pro 1’000 Einwohner registriert. Solothurn übertrifft damit die deutsche Hauptstadt um fast das Doppelte.

Diese Zahlen hat Inside Paradeplatz diese Woche veröffentlicht – und damit eine Debatte ausgelöst, die längst überfällig war.

Eritreer, Asylschiene, fehlende Dokumente

Ende Mai kam es beim Solothurner Hauptbahnhof zu Ausschreitungen. Unter den Beteiligten: auffällig viele Männer eritreischer Herkunft, die grösstenteils über das Asylsystem in die Schweiz gelangt sind. Das Muster ist bekannt: Reisedokumente fehlen – angeblich im Mittelmeer verloren –, Asylgründe lassen sich nicht verifizieren, Rückschaffungen sind faktisch unmöglich. Eritrea stellt keine Reisepässe für Rückkehrer aus, Sonderflüge werden abgelehnt. Das Resultat: vorläufige Aufnahme. Was in der Praxis, wie IP-Autor Adrian Strässle nüchtern festhält, «für immer» bedeutet.

Die Integration gelingt in weiten Teilen nicht. Viele Eritreer bleiben unter sich, finden kaum Einstieg in den Arbeitsmarkt und beziehen Sozialhilfe – mitunter auch jene, die einen Teil dieser Mittel in die Heimat transferieren, um Familienmitgliedern die Weiterreise zu finanzieren.

Verdoppelte Kosten, wachsende Ohnmacht

Die Asylausgaben des Bundes belaufen sich mittlerweile auf 3,5 Milliarden Franken – mehr als doppelt so viel wie 2021. Hinzu kommen die Kosten der Kantone und Gemeinden, die statistisch kaum erfasst werden. Bundesrat Beat Jans verweist auf rückläufige Asylgesuchszahlen. Was er nicht sagt: Wer bereits im Land ist und nicht zurückgeschafft werden kann, belastet das System dauerhaft – unabhängig von Eintrittszahlen.

Parallel dazu diskutiert Bundesbern über Mehrwertsteuererhöhungen zur Finanzierung der AHV und der Armee. Die Prioritäten erscheinen vielen Bürgerinnen und Bürgern schwer nachvollziehbar.

Statistik mit Einschränkungen – aber eindeutigem Befund

Einige Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass der Vergleich zwischen Schweizer Bezirks- und deutschen Stadtstatistiken methodische Schwächen aufweist: unterschiedliche Erfassungssysteme, unterschiedliche Deliktkategorien, und der Effekt von Intensivtätern, die alleine für Hunderte von Anzeigen verantwortlich sein können. Diese Einwände sind berechtigt. Sie ändern jedoch nichts an der Grundtendenz: Die Kriminalitätsbelastung im Raum Solothurn ist aussergewöhnlich hoch, und ein erheblicher Teil geht auf Personen zurück, die über das Asylsystem ins Land gekommen sind.

Der forensische Psychiater Frank Urbaniok hat in seinem Buch «Schattenseiten der Migration» auf genau dieses Phänomen hingewiesen – und wurde dafür vom rot-grünen Milieu angegriffen. Dass einzelne Lesungen seines Buches verhindert wurden, ist ein schlechtes Zeichen für die Debattenkultur in diesem Land.

Das Abstimmungsparadox

Am 14. Juni lehnte die Stadt Solothurn die SVP-Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» mit über 72 Prozent Nein-Stimmen ab. Das politische Establishment verbucht das als Bekenntnis zur Offenheit. Kritiker sehen darin eine Illustration des Problems: Die urbane Mehrheit, die mit den Folgen unkontrollierter Zuwanderung wenig direkten Kontakt hat, votiert für den Status quo. Die Konsequenzen tragen jene Quartiere und Gemeinden, in denen sich die Realität manifestiert.

Diese Diskrepanz zwischen Abstimmungsverhalten und gelebter Wirklichkeit ist kein Solothurner Einzelfall. Sie zeigt sich in Städten wie Basel, Bern oder Zürich, wo linke Mehrheiten die Asylpolitik ideologisch absichern – und gleichzeitig selten in den betroffenen Vierteln wohnen.

Was strukturell fehlt

Die Schweiz hat ein Vollzugsproblem, kein Gesetzgebungsproblem. Die rechtlichen Grundlagen für Ausschaffungen bestehen – die praktische Umsetzung scheitert an fehlenden Dokumenten, unkooperativen Herkunftsstaaten und einer Asylindustrie aus NGOs, Beratungsstellen und Anwaltskanzleien, die systematisch auf Aufenthaltsverlängerung ausgerichtet ist. Solange dieser Unterbau nicht reformiert wird, sind Gesetzesänderungen weitgehend wirkungslos.

Zudem fehlt ein ehrlicher politischer Wille, Entwicklungshilfe als Hebel einzusetzen: Länder, die Rückschaffungen blockieren, sollten keine Schweizer Steuergelder erhalten. Dieser Grundsatz ist simpel – und wird seit Jahren nicht konsequent angewandt.

Einordnung

Solothurn ist kein Ausnahmefall. Es ist ein Frühindikator. Was dort heute sichtbar wird – überforderte Behörden, Anwohner, die Parkanlagen meiden, steigende Kriminalitätsraten –, wird in anderen Schweizer Kleinstädten folgen, wenn die politischen Weichenstellungen nicht korrigiert werden. Der Druck auf die Bevölkerung wächst. Die Antworten aus Bundesbern bleiben dünn.

«Dreht sich die Gewaltspirale weiter, werden bald die ersten Solothurner die Koffer packen», schreibt Adrian Strässle. Das mag pointiert formuliert sein. Aber als Warnung ist es präzise.