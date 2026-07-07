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The Cazuzo
10m

Nach 10 Jahren in der Schweitz, 90% der migranten sind an sozialhilfe… ich dachte sie sollten ahv unterstutzen ? Wurde uns gelogen… ?

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