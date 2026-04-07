Die Schweizerische Nationalbank behauptet, sich aus politischen Debatten herauszuhalten. Doch die Veröffentlichungsstrategie rund um die neueste Zahlungsmittelumfrage erzählt eine andere Geschichte.

Die Schweizerische Nationalbank SNB pflegt das Bild der neutralen, sachlichen Zentralbank. Kein politisches Engagement, keine Einmischung in Volksabstimmungen – so lautet das offizielle Selbstbild. Die Realität ist komplizierter, wie der jüngste Fall rund um die SNB-Zahlungsmittelumfrage 2025 zeigt.

Timing als politisches Instrument

Die Umfrage über das Zahlungsverhalten der Schweizer Bevölkerung wurde bereits im Herbst 2025 durchgeführt. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse jedoch erst am 30. März 2026 – kurz nach der Volksabstimmung zur Bargeldinitiative, die das Recht auf Barzahlung nun in die Bundesverfassung schreibt. Dass die SNB-Führung unter Martin Schlegel die brisanten Zahlen nicht vor dem Urnengang bekannt gab, dürfte kaum ein Versehen gewesen sein.

Denn die Daten zeigen unmissverständlich: Bargeld verliert rapide an Bedeutung. Während 2017 noch über 70 Prozent der Schweizer beim Bezahlen auf Noten und Münzen setzten, ist dieser Anteil seither massiv eingebrochen. Die Debitkarte ist heute mit einem Nutzungsanteil von 37 Prozent das meistgenutzte Zahlungsmittel – gefolgt von Bezahl-Apps wie Twint. Bargeld kommt noch vereinzelt beim Quartierladen oder beim Coiffeur zum Zug.

Hätte das Stimmvolk diese Daten vor der Abstimmung gekannt, wäre die Debatte über eine Verfassungsverankerung des Bargelds möglicherweise anders verlaufen.

Schönfärberei im Communiqué

Besonders auffällig ist die Art, wie die SNB ihre eigene Medienmitteilung formulierte. «Bei Zahlungen vor Ort veränderte sich die Zahlungsmittelnutzung gegenüber 2024 nur geringfügig» – ein Satz, der Journalisten suggeriert, hier gebe es nichts Berichtenswertes. Gleichzeitig kündigt die Zentralbank an, künftig jährlich statt alle zwei Jahre zu berichten, was den Eindruck verstärkt: Das Thema könne man getrost auf später verschieben.

Der Teufel steckt im Detail. Wer sich die Rohdaten anschaut, sieht den schleichenden, aber unaufhaltsamen Rückzug des Bargelds aus dem Alltag – dokumentiert in fast 20.000 ausgewerteten Transaktionen aus Zahlungstagebüchern.

SNB wirbt für ihre eigenen Reliquien

Noch pikanter: Kurz vor der Volksabstimmung stellte die SNB medienwirksam neue Geldscheine vor. Eine Notenbank, die öffentlichkeitswirksam ihre eigenen Banknoten bewirbt, während eine Abstimmung über die Zukunft des Bargelds läuft, hat die Grenze zur aktiven Kampagnenbeteiligung längst überschritten. Die verzögerte Publikation der Umfrageergebnisse ist das Gegenstück dazu: dieselbe Logik, umgekehrtes Vorzeichen.

Die eigentliche Frage bleibt unbeantwortet

Hinter dem taktischen Manöver steckt ein strukturelles Problem, das die SNB partout nicht öffentlich diskutieren will: Was passiert mit der Geldpolitik in einer zunehmend bargeldlosen Gesellschaft? Wie gestaltet sich das Zusammenspiel zwischen einer Zentralbank und Geschäftsbanken wie UBS, ZKB oder Postfinance, wenn digitale Zahlungsmittel dominieren?

Kryptowährungen und Stablecoins sind dabei keine Randerscheinung mehr. Knapp 20 Prozent der unter 34-jährigen Schweizer gaben in der Umfrage an, bereits über digitale Vermögenswerte zu verfügen. Die Schweizer Jugend zahlt, wie die Welt von morgen zahlt – während die Nationalbank weiter die Vergangenheit verwaltet.

Die Aufgabe einer verantwortungsvollen Zentralbank wäre es, die Rahmenbedingungen für anonyme digitale Transaktionen zu schaffen und die Währungssouveränität in die digitale Epoche zu überführen. In diesem Rennen liegen – wenig schmeichelhaft – Länder wie China, Russland und die USA vorn. Dass die Schweiz, einst Hüterin des Bankgeheimnisses, in dieser Frage hinterherhinkt, ist das eigentlich blamable Ergebnis der SNB-Zahlungsmittelumfrage 2025.