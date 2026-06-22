von Nico Stino

Die Schweizerische Nationalbank ist eine Rarität im globalen Zentralbankwesen: Als börsenkotierte Aktiengesellschaft können Private, Kantone und Kantonalbanken Titel der SNB an der SIX Swiss Exchange erwerben und halten. Rund die Hälfte der Aktien befindet sich in öffentlicher Hand – die andere Hälfte bei privaten Investoren, darunter auch ausländischen Grossaktionären. Dieses Konstrukt, das seit der Gründung der Nationalbank vor über hundert Jahren besteht, wurde nun von SNB-Präsident Martin Schlegel explizit verteidigt.

Klares Nein zu Dekotierung und Squeeze-Out

Anlass war eine direkte Anfrage: Ob die SNB plane, Publikumsaktionäre über ein sogenanntes Squeeze-Out aus dem Aktionariat zu drängen oder die SNB-Titel von der Börsenliste zu streichen, wollte muula.ch in dieser Woche von der Nationalbank wissen. Solche Befürchtungen kursierten zuletzt in Anlegerkreisen.

Schlegel räumte an der Medienkonferenz vom 18. Juni im neurenovierten Berner Kaiserhaus jeden Zweifel aus dem Weg: «Das kann ich kurz beantworten: Nein.» Die SNB habe keinerlei Pläne für ein Delisting oder eine Herausdrängung von Aktionären. Im Gegenteil: Die besondere Struktur der Nationalbank als börsenkotierte Gesellschaft sei sinnvoll und unterstreiche die institutionelle Unabhängigkeit der SNB. Die jährliche Generalversammlung im April biete zudem eine wertvolle Plattform, um mit Aktionären und der breiteren Bevölkerung in direkten Kontakt zu treten.

Die Aussage mag knapp gewesen sein – sie war es bewusst. Schlegel ist bekannt für kommunikative Disziplin. Und in der Geldpolitik bedeutet Klarheit oft mehr als ausführliche Erklärungen.

Nullzinspolitik unverändert – Energiepreise im Fokus

Inhaltlich brachte die jüngste Lagebeurteilung keine geldpolitische Wende. Die SNB hält an ihrer Nullzinspolitik fest und liess den Leitzins unverändert. Zwar ist die Inflation in den vergangenen Monaten infolge gestiegener Preise für Erdölprodukte leicht angestiegen – der mittelfristige Inflationsdruck sei gegenüber der vorangegangenen Beurteilung jedoch praktisch unverändert geblieben, so Schlegel.

Für die Konjunktur bedeuten höhere Energiepreise zunächst eine Wachstumsbremse. Mittelfristig rechnet die SNB jedoch mit einer Erholung. Das grösste Risiko für die Schweizer Wirtschaft ortet die Nationalbank nicht im Inland, sondern in der globalen Lage: geopolitische Verwerfungen, Handelskonflikte und volatile Rohstoffmärkte bleiben die dominanten Unsicherheitsfaktoren.

Frankenstärke weiterhin im Visier

Auch die Bereitschaft zur Devisenmarktintervention bekräftigte Schlegel – ein Standardrepertoire der SNB, das in der Formulierung dennoch Beobachter aufmerken liess. Sollte der Schweizerfranken erneut stark aufwerten, sei die SNB bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren. Eine neue Nuance? Offiziell nicht. Praktisch bleibt die SNB damit in erhöhter Alarmbereitschaft gegenüber einer Währungsaufwertung, die Schweizer Exporteure und den Tourismus belasten würde.

Ein Sonderfall mit Tradition

Die Börsenstruktur der SNB ist historisch gewachsen und politisch gewollt. Bei der Gründung der Nationalbank 1907 floss rund die Hälfte des Aktienkapitals in private Hände – als Ausdruck volkswirtschaftlicher Mitverantwortung. Dieses Modell hat Generationen von Krisen überstanden: zwei Weltkriege, Währungsturbulenzen, die Aufhebung des Euro-Mindestkurses 2015, die Pandemie. Dass Schlegel es nun explizit als Stärke bezeichnet, ist mehr als eine Beruhigungsgeste an nervöse Anleger – es ist ein Bekenntnis zur institutionellen Kontinuität.

In einer Zeit, in der Zentralbanken weltweit unter politischem Druck stehen, ist das keine Selbstverständlichkeit.