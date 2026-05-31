Bundesrat Pfister ist gerade vom Shangri-La-Dialog in Singapur zurückgekehrt, dem wichtigsten Sicherheitsgipfel Asiens, und bringt eine bemerkenswerte Nachricht mit: Die Schweiz sei für Singapur «ein wichtiger Partner in der Erfahrung bei Cyberbedrohungen». Der singaporeanische Verteidigungsminister lerne, so Pfister stolz, von uns.

Man reibt sich die Augen.

Denn während Pfister in Singapur den Cyber-Lehrmeister gibt, hat die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) im Juli 2025 — also vor wenigen Wochen — nach Auswertung von über 80 Berichten eine ernüchternde Bilanz gezogen: Kosten werden ignoriert, Projekte ohne erkennbaren Nutzen durchgeführt, und die kritische Infrastruktur ist nur teilweise vor Cyberattacken geschützt. ￼ Das ist kein politisches Oppositionspapier. Das ist die offizielle Bundeskontrollbehörde.

Und das ist erst der Anfang der Schadensliste.

Xplain: Der Supergau

Der wohl folgenreichste IT-Vorfall der Schweizer Bundesgeschichte ereignete sich 2023 beim Bund-Auftragnehmer Xplain AG. Hacker entwendeten rund 900 GB an Daten der Bundesverwaltung — darunter Namen von Mitgliedern einer Armeespezialeinheit, Einträge aus der polizeilichen Hooligan-Datenbank sowie Privatadressen von Bundesratsmitgliedern. ￼ Die Daten landeten im Darknet, weil Xplain das Lösegeld nicht zahlte. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte stellte bei Fedpol, dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit sowie bei Xplain selbst Verletzungen des Datenschutzgesetzes fest. ￼ Vereinfacht gesagt: Bundesämter hatten unverschlüsselte Realdaten an externe Softwareentwickler weitergegeben — was schlicht verboten ist.

Zwei Jahre und diverse Massnahmenpakete später schreibt der Bundesrat, die Umsetzung der Massnahmen schreite voran. ￼ Das ist Berner Amtsdeutsch für: wir sind immer noch daran.

SAP, Drohnen, Luftraum: Die Pechsträhne geht weiter

Der Xplain-Skandal ist kein Einzelfall. Die neue Logistiksoftware der Armee — für 240 Millionen Franken vom Parlament bewilligt — wird nicht vollständig eingeführt, Teile gehen in ein neues Projekt über. Das israelische Drohnen-Aufklärungssystem «ADS-15» verspätet sich um Jahre. Und das neue System zur Überwachung des Luftraums und zur Leitung von Kampfjets machte ebenfalls Schlagzeilen. ￼ Alles VBS — also genau jenes Departement, dem Pfister nun vorsteht und von dem aus er Singapur Cyberkompetenz signalisiert.

Das Zahlenspiel

Singapur gibt laut dem SRF-Artikel rund drei Prozent des BIP für Verteidigung aus. Die Schweiz weniger als ein Prozent. Singapur ist ein Stadtstaat von 730 Quadratkilometern mit einer hochintegrierten digitalen Infrastruktur, einem der führenden Cyber-Ökosysteme Asiens und einem Geheimdienst, der in Fachkreisen als einer der professionellsten der Region gilt. Die Schweiz hat — mit Verlaub — einen Webhoster namens Xplain.

Was steckt wirklich hinter der Singapur-Reise?

Das alles wäre bloss peinlich, wenn es nur um diplomatische Höflichkeiten ginge. Doch Pfisters Botschaft hat eine innenpolitische Stosssrichtung: Die Schweiz müsse aufrüsten, die Europäer könnten sich nicht mehr auf den amerikanischen Schutzschirm verlassen, und schauen Sie mal, wie ernsthaft Singapur das nimmt. Die «Lernpartnerschaft» mit Singapur ist letztlich ein Vehikel für die Budgetdebatte in Bern.

Das ist legitim — die Debatte über Verteidigungsausgaben ist längst überfällig. Nur sollte man dabei nicht so tun, als stünde die Schweiz in Sachen Cybersicherheit auf Augenhöhe mit einem der digital am weitesten entwickelten Staaten der Welt. Singapur lernt von der Schweiz? Vielleicht. Nämlich: wie man es nicht macht.

Quelle: Pfister in Singapur