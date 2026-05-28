Was wäre, wenn die Schweiz den bilateralen Weg abbricht und auf radikale Eigenständigkeit setzt? Ein nüchternes Szenario-Denken.

Die Debatte um die Bilateralen III dreht sich fast ausschliesslich um eine Frage: Was verlieren wir, wenn wir Nein sagen? Weniger diskutiert wird die Gegenfrage: Was könnte die Schweiz gewinnen, wenn sie einen anderen Weg einschlägt — einen radikalen, unbequemen, politisch kaum mehrheitsfähigen Weg? Den Weg des Alleingangs.

Nennen wir ihn beim Namen: das «Singapore-Modell». Radikale Deregulierung. Steuerliche Anreize für Kapital und Innovation. Ein globaler Hub für Finanz, Technologie und Recht — ungebunden von Brüsseler Regulierungsdichte. Klingt verlockend. Klingt mutig. Und scheitert in der Schweiz an mindestens drei strukturellen Widersprüchen, bevor der erste Parlamentarier den Begriff in den Mund nimmt.

Und dennoch lohnt es sich, diesen Gedanken ernsthaft durchzuspielen — nicht als politisches Programm, sondern als diagnostisches Instrument. Denn in der Frage, warum die Schweiz kein Singapore werden kann, liegt die eigentliche Erkenntnis darüber, wer die Schweiz heute ist und wohin sie sich nicht traut.

Singapore war kein Projekt. Singapore war eine Notlage.

Wer das Modell Singapur versteht, versteht auch seine Grenzen als Vorlage. Der Stadtstaat wurde 1965 nicht aus Ambition geboren, sondern aus Verstossung. Malaysia warf Singapore aus der Föderation — keine natürlichen Ressourcen, kein Hinterland, keine Landwirtschaft, ein Hafenstädtchen mit dreieinhalb Millionen Menschen in einer strategisch unsicheren Region. Lee Kuan Yew soll nach der Verkündung der Unabhängigkeit geweint haben. Was folgte, war keine Wahlstrategie, sondern Überlebenspolitik.

Dieser Kontext fehlt der Schweiz vollständig. Die Schweiz ist nicht verstossen, nicht bedroht, nicht arm. Sie ist fett, stabil und demokratisch abgesichert. Das ist ihre Stärke — und in diesem Szenario ihre grösste strukturelle Schwäche. Denn radikale Transformation braucht entweder visionäre Autokratie oder existenzielle Not. Die Schweiz hat beides nicht.

Das Kostenstrukturproblem: Zu teuer für das, was sie sein will

Ein ernsthafter Innovationshub nach Singapore-Vorbild braucht eines vor allem: junges, mobiles Risikokapital, das sich an Orten niederlässt, wo es am effizientesten eingesetzt werden kann. Und hier beginnt das Schweizer Dilemma.

Ein Junior-Softwareentwickler in Zürich kostet einen Arbeitgeber inklusive Sozialabgaben schnell 120’000 Franken pro Jahr. In Lissabon sind es 35’000 Euro. In Tallinn, dem digitalen Musterschüler Europas, ähnlich. In den bevorzugten Startup-Hubs Südostasiens noch weniger. Wer in Zürich ein Frühphasen-Startup aufbaut, kämpft von Beginn an mit einer Kostenstruktur, die in anderen Städten erst bei Series-B-Finanzierungen relevant wird.

Das Ergebnis ist paradox und gut belegt: Die ETH Zürich produziert weltklasse Talente. Diese Talente gründen ihre Unternehmen dann in Berlin, London oder San Francisco — nicht weil die Schweiz schlechter ausgebildet, sondern weil das Risikokapital dort ist und die Lebenshaltungskosten den Runway eines Startups vervielfachen. Die Schweiz exportiert Humankapital und importiert Konzernhauptsitze. Das ist kein Innovationsmodell, das ist Subventionierung fremder Ökosysteme.

Risikoaversion als Kulturproblem — und wie man es lösen könnte

Die Risikoaversion der Schweizer ist kein Klischee, das politisch inkorrekt ist. Sie ist ein empirisch messbares Phänomen mit kulturellen, institutionellen und steuerlichen Wurzeln. Scheitern gilt in der Schweiz als persönliches Versagen, nicht als Lernprozess. Schweizer Banken finanzieren traditionell Substanz — Immobilien, gesicherte Kredite, etablierte Unternehmen — aber keine Vision. Die VC-Landschaft ist dünn, die Ticket-Grössen im internationalen Vergleich bescheiden, die Bereitschaft zu Verlustphasen gering.

Israel hat dieses Problem gelöst — und zwar bewusst und staatlich. Das Yozma-Programm der frühen 1990er-Jahre war ein staatlicher Co-Investment-Fonds, der privates ausländisches Kapital mit staatlicher Beteiligung hebelte und damit eine VC-Industrie aus dem Nichts schuf. Innerhalb von zehn Jahren war Israel zur «Startup Nation» geworden — nicht wegen natürlicher Genialität, sondern wegen gezielter institutioneller Architektur.

Die Schweiz könnte ein ähnliches Modell entwickeln: steuerlich absetzbare Verluste aus Startup-Investments für Privatpersonen, staatliche Co-Investment-Vehikel auf Kantonsebene, steuerfreie Reinvestition von Exit-Erlösen in neue Wagniskapitalstrukturen. Das ist technisch machbar. Politisch ist es eine andere Frage — dazu später.

Was die Schweiz bereits hat und nicht sieht

Das Interessante am Singapore-Gedankenexperiment ist, dass die Schweiz das Modell in Teilen bereits lebt — sie nennt es nur nicht so.

Zug ist das prominenteste Beispiel. Das Crypto Valley ist kein Zufall und keine spontane Entstehung. Es ist das Ergebnis einer klaren kantonalen Positionierung: frühe Krypto-Regulierungsklarheit, tiefe Unternehmenssteuern, pragmatische Behörden, internationale Offenheit. Heute sitzen dort die Ethereum Foundation, Bitcoin Suisse und Hunderte von Web3-Unternehmen. Zug hat nicht auf Brüssel gewartet. Zug hat gehandelt.

Genf ist de facto der globale Schiedsgerichtsplatz für internationale Handelsstreitigkeiten — unabhängig von EU-Regulierung, gestützt auf Schweizer Rechtssicherheit und internationale Reputation. Basel ist Sitz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der SWIFT-Regulierung und des Financial Stability Board. Lugano positioniert sich zunehmend als Crypto-Hub mit mediterranem Flair und südlicher Offenheit.

Die Schweiz hat also bereits ein fragmentiertes Singapore-Modell — sie baut es nur nicht strategisch aus, benennt es nicht als nationales Projekt und koordiniert es nicht über Kantone hinweg. Das ist eine vertane Chance.

Die EU-Frage: Nicht frontal, sondern segmentiert

Der häufigste Einwand gegen das Alleingang-Modell lautet: Die EU würde es nicht tolerieren. Das stimmt — aber nur teilweise, und nur für bestimmte Sektoren.

Physische Güter, traditionelle Industrie, Pharmalieferketten: Hier ist die EU-Abhängigkeit real, und ein Verlust des Marktzugangs wäre schmerzhaft. Aber digitale Dienste, Krypto-Assets, KI-Anwendungen, internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Family-Office-Strukturen, Rohstoffhandel — diese Bereiche liegen weitgehend ausserhalb des EU-Regulierungsradars oder sind in EU-Regulierung noch so fragmentiert, dass die Schweiz einen eigenen Standard setzen könnte, bevor Brüssel nachzieht.

Der strategische Ansatz wäre nicht die frontale Konfrontation mit der EU, sondern das bewusste Besetzen von Regulierungslücken in wachstumsstarken Sektoren. Man nennt das «regulatory arbitrage» — und Singapore, Dubai und die Kanalinsel Jersey haben damit ihre Finanzindustrien aufgebaut.

Das demokratische Bremsenproblem — und seine Ehrlichkeit

Hier liegt der eigentliche Kern des Scheiterns. Singapore wurde von Lee Kuan Yew gebaut — einem Staatsmann mit autokratischer Durchsetzungskraft, der Gewerkschaften domestizierte, Löhne per Dekret festsetzte, Wohnraum baute ohne Einspruchsverfahren, und Regulierung in Wochen statt Jahren änderte. Das war effizient. Das war auch nicht demokratisch.

Die Schweiz ist das Gegenteil. Die direkte Demokratie ist ihr Stolz, ihre Identität und ihre konstitutionelle Grundlage. Jede radikale Reform, die schnell genug wäre, um Wirkung zu erzeugen, würde an der Urne scheitern. Steuersenkungen für Konzerne? Sofort eine Gegeninitiative. Deregulierung des Arbeitsmarkts? Gewerkschaftsreferendum. Abbau von Lohnschutz? Koalition aus SP, Gewerkschaften und Mitte bremst.

Das ist kein Systemfehler. Das ist das System. Und wer das Singapore-Modell für die Schweiz propagiert, ohne diesen Widerspruch zu adressieren, betreibt politische Fantasieliteratur.

Es gibt aber eine ehrliche Zwischenlösung: nicht das Land transformieren, sondern Sonderzonen schaffen. Freiwillig teilnehmende Kantone mit Regulierungsfreiheit in definierten Sektoren, koordiniert durch den Bund, aber nicht aufgezwungen. Das ist politisch weniger angreifbar — und entspricht strukturell dem Schweizer Föderalismus mehr als jede zentralstaatliche Schocktherapie.

Schlussbetrachtung: Das Experiment, das niemand wagt

Die Schweiz könnte ein partielles Singapore-Modell bauen. Sie hat die Rechtssicherheit, die internationale Reputation, die geographische Zentrallage, die mehrsprachige Infrastruktur und — in Zug, Genf und Basel — bereits lebende Prototypen.

Was sie nicht hat, ist den politischen Willen, diesen Weg bewusst zu wählen, zu benennen und institutionell zu verankern. Das Singapore-Modell scheitert in der Schweiz nicht an fehlenden Ressourcen. Es scheitert an fehlender Erzählung.

Singapore hat «Startup Nation» nicht erfunden — Israel hat das Narrativ gebaut und dann die Institutionen dazu. Die Schweiz bräuchte eine Generation von Politikerinnen und Unternehmerinnen, die bereit ist, Risikofreude als helvetische Tugend zu verkaufen. Die bereit ist, Scheitern als Investition zu definieren. Die bereit ist, auf Brüssel nicht zu warten, sondern in den Lücken zu operieren, die Brüssel noch nicht gefüllt hat.

Diese Generation existiert in der Schweiz — vereinzelt, in Zug, in Lugano, in den Startup-Etagen der ETH. Sie sitzt nur nicht im Bundesrat.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienmagazin für Medienkritik, Innenpolitik und Geopolitik.