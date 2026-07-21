Baar, ein Montagmorgen im Juli — während in Brüssel ein Aktenordner mit dem Namen Sika aufgeschlagen wird, knicken an der Börse die Kurse des Zuger Vorzeigekonzerns ein.

Sika wirbt mit dem Wort Vertrauen. Die EU-Kommission spricht von abgesprochenen Preisen. Zwischen diesen beiden Sätzen liegt ein Verfahren, das den in Baar domizilierten Baustoffkonzern in ernste Bedrängnis bringen könnte.

Der Vorwurf

Am Montag legte die EU-Kommission ihre Anschuldigungen offen. Es geht um chemische Zusatzmittel für Zement, Beton und Mörtel. Zwischen 2021 und 2022 sollen mehrere Hersteller künftige Preiserhöhungen abgesprochen haben. Auslöser waren steigende Rohstoffkosten — zuerst durch die Pandemie, dann durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Brisant ist der Ort der mutmasslichen Absprache: nationale Wirtschaftsverbände. Dort sollen Pressemitteilungen entstanden sein, die Preiserhöhungen rechtfertigten — und dabei, so der Verdacht, koordiniert wurden.

Drei Länder, ein Muster

Die Kommission wirft den Unternehmen Verstösse in Frankreich, Deutschland und Spanien vor. In Frankreich stehen unter anderem Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie und Sika im Fokus, dazu der Verband SYNAD. In Deutschland trifft es Sika neben Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei und den Verband Deutsche Bauchemie. In Spanien nennt Brüssel Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika sowie den Verband ANFAH.

Sika ist damit der einzige Konzern, der in allen drei Verfahren auftaucht. Die betroffenen Firmen und Verbände dürfen sich nun gegen die Vorwürfe wehren.

Was auf dem Spiel steht

Bestätigen sich die Anschuldigungen, drohen Bussen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Bei einem Konzern der Grösse Sikas wären das mutmasslich Milliardenbeträge. Die Börse reagierte bereits: Die Aktie verlor rund zwei Prozent, nachdem die Vorwürfe bekannt wurden.

Verbände unter Generalverdacht

Nach EU-Recht sind Vereinbarungen verboten, die den Wettbewerb einschränken. Der Fall Sika lenkt den Blick aber über den Einzelfall hinaus: Interessenverbände koordinieren routinemässig Branchenanliegen und organisieren Treffen. Genau diese Praxis gerät nun stärker unter Beobachtung — auch in der Schweiz.

Ein Kartellvorwurf, der über einen Verband konstruiert wird, lässt sich schwer entkräften. Viele Zusammenkünfte werden nicht wortwörtlich protokolliert. Was in einem Sitzungszimmer gesagt wurde, bleibt oft unbelegt — bis eine Behörde wie jetzt die EU-Kommission genauer hinschaut.

Einordnung

Für Sika ist der Fall ein Reputationsrisiko mit Zahlenanhang. Für die Schweiz als Standort international tätiger Konzerne ist er ein Weckruf: Verbandsarbeit, lange als Routine betrachtet, steht plötzlich im Scheinwerferlicht europäischer Wettbewerbshüter.

Letzter Blick: Am Hauptsitz in Baar brennt an diesem Montagabend noch Licht — die Antwort an Brüssel muss erst geschrieben werden.

Fortsetzender Gedanke: Die eigentliche Frage ist nicht mehr, ob dieser eine Fall Sika trifft — sondern wie viele weitere Schweizer Verbandsmitgliedschaften einer solchen Prüfung standhalten würden.Echo aus dem Einstieg: Was in Sitzungszimmern nicht protokolliert wird, entscheidet am Ende manchmal doch eine Behörde.

Nico Stino

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