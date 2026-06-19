von Nico Stino

Ein Mörder, der sieben Jahre zu lange einsass. Ein Staat, der mit Zivilrecht flickte, was das Strafrecht nicht leistete. Und ein Europäischer Gerichtshof, der der Schweiz die Quittung präsentierte. Der Fall «Tobi B.» ist keine Randnotiz — er ist ein Lehrstück über die strukturellen Versagen der Schweizer Justiz.

Ein Mord, ein Gesetzeslücke, eine Farce

Im Februar 2008 vergewaltigte ein 17-jähriger Aargauer eine 40-jährige Sexarbeiterin in einem Erotiksalon beim Bahnhof Aarau mehrfach und erdrosselte sie anschliessend. Das Jugendstrafgericht verurteilte ihn zu vier Jahren Freiheitsentzug — die nach damaligem Jugendstrafgesetz absolut höchstmögliche Strafe.

Was danach folgte, ist ein Paradebeispiel juristischen Durchwurstelns: Nach Absitzen dieser Strafe behielten die Aargauer Behörden ihn in Haft, weil sie ihn für psychisch schwer gestört und noch immer für gefährlich hielten. Nach damaligem Recht konnten Jugendstraftäter aber nicht verwahrt werden, auch wenn sie inzwischen erwachsen waren. ￼

Die Lösung der Behörden war, juristisch betrachtet, ein Kunstgriff am Rande der Willkür: Sie behalfen sich mit dem Instrument der sogenannten fürsorgerischen Unterbringung, mit der etwa suizidale Personen zum Schutz vor sich selber in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Der Mann kam aber nicht in eine Klinik, sondern in Haftanstalten. ￼

Mit anderen Worten: Ein zivilrechtliches Schutzinstrument für psychisch Kranke wurde zweckentfremdet, um einen als gefährlich eingestuften Straftäter wegzusperren — sieben Jahre lang, Jahr für Jahr verlängert, von Behörde zu Behörde abgenickt.

Strassburg korrigiert Lausanne

Das Bundesgericht liess sich davon nicht beirren. Es hatte im Juli 2014 die Beschwerde des Sexualstraftäters gegen die fürsorgerische Unterbringung abgelehnt. ￼ Doch was Lausanne abgesegnet hatte, hielt dem Blick aus Strassburg nicht stand.

2019 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dass für die fürsorgerische Unterbringung von Tobi B. keine ausreichende gesetzliche Grundlage bestanden habe. Die Richter hielten fest, die Begründung des Bundesgerichts reiche nicht aus für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung, so wie diese im Schweizer Zivilgesetzbuch definiert ist. ￼ Zudem, so der EGMR, sei der Schutz Dritter lediglich ein ergänzendes Element — nicht aber ein hinreichender Grund für diese Art der Freiheitsentziehung.

Der EGMR verurteilte die Schweiz zur Zahlung einer Genugtuung von 25’000 Euro sowie einer Entschädigung für Verfahrenskosten von 7000 Euro. ￼ Tobi B. wurde noch im selben Jahr aus der Haft entlassen.

Das Bundesgericht verweigert die Vollkorrektur

Damit hätte die Geschichte zu Ende sein können. Doch der Verurteilte — inzwischen knapp 30 Jahre alt — stellte fest: Der EGMR hatte aus formalen Gründen nur eines seiner zu viel verbüssten Haftjahre behandelt. Er zog erneut vor Bundesgericht und verlangte Entschädigungen für die gesamte Dauer der rechtswidrigen Inhaftierung.

Das Bundesgericht wies ab. Obwohl es anerkannte, dass der Sachverhalt bei den weiteren Haftjahren ähnlich sei und man auch dort von einer Verletzung der Menschenrechte ausgehen könne, verneinte es einen weiteren Anspruch auf Entschädigungen. Einerseits könne man die früheren rechtskräftigen Urteile zur Verlängerung des fürsorgerischen Freiheitsentzuges nicht so einfach aufheben, die gesetzlichen Hürden für solche Urteilsrevisionen seien zu hoch. ￼

Übersetzt: Man weiss, dass man falsch lag — aber die Korrektur ist zu unbequem. Diese Haltung ist rechtlich heikel und ethisch schwer verdaulich.

Millionenforderung und Vergleichsverhandlungen

2026 spitzte sich der Fall weiter zu. Tobi B. forderte vom Kanton Aargau eine Entschädigung von 2,7 Millionen Franken — für sieben Jahre unrechtmässige Haft. ￼ Sein Anwalt verlangte unter anderem Schadenersatz für entgangenen Lohn, Rentenausfallschaden sowie eine Genugtuung von über 400’000 Franken. ￼

Das Aargauer Verwaltungsgericht entschied in einem Teilentscheid, dass der Kanton dem Kläger grundsätzlich Schadenersatz und Genugtuung für die als unrechtmässig eingestufte, siebenjährige Freiheitsentziehung schulde. Forderungen nach Schadenersatz für entgangenen Lohn lehnte das Gericht hingegen ab. ￼

Daraufhin sistierte das Bundesgericht das Verfahren — weil der Prostituiertenmörder mit dem Kanton Vergleichsverhandlungen führt. ￼ Die Frage, wie viel der Steuerzahler für das behördliche Versagen bezahlt, ist noch offen.

Strukturelles Versagen, nicht Einzelfall

Es wäre bequem, den Fall Tobi B. als singuläres Unglück abzutun — ein Gesetzeslücke, ein schwieriger Täter, eine überforderte Behörde. Doch das greift zu kurz.

Der Fall zeigt exemplarisch, wie Schweizer Behörden und Gerichte agieren, wenn das Recht nicht passt: Man sucht ein Ersatzinstrument, streckt es bis zur Unkenntlichkeit und lässt die Justiz das Jahr für Jahr bestätigen — bis ein europäisches Gericht Stopp sagt.

Gegen die Schweiz wurden von 1974 bis 2019 insgesamt 7357 Beschwerden beim EGMR eingereicht. Davon endeten 195 mit einem Urteil, in 115 davon wurde mindestens eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention festgestellt. ￼ Das sind keine Bagatellen. Das ist eine Bilanz institutionellen Versagens — in Einzel- wie in Systemfragen.

Im Fall Tobi B. hat das Bundesgericht ein Urteil gefällt, das der EGMR als menschenrechtswidrig einstufte — und danach trotzdem nicht vollumfänglich korrigiert. Gleichzeitig hat das Parlament erst per 1. Juli 2025 eine Gesetzesgrundlage geschaffen, die eine Verwahrung junger Mörder nach Ende der Jugendstrafe ermöglicht ￼ — über anderthalb Jahrzehnte nach dem Verbrechen von Tobi B. Zu spät für den Betroffenen. Zu spät, um das Recht zur richtigen Zeit anzuwenden.

Richter auf Autopilot

Was im Fall Tobi B. am meisten beunruhigt, ist nicht das Urteil von 2011 oder 2012. Es ist die Verlängerungsserie: Jahr für Jahr bestätigten Schweizer Richterinnen und Richter eine Freiheitsentziehung, die auf einer Rechtsgrundlage basierte, die sie selbst nicht überzeugend ausgelegt hatten. Kritische Juristenstimmen gab es schon damals. Die Entscheide seien schon damals von Juristen kontrovers diskutiert worden. ￼ Doch das System rollte weiter.

Dies ist das eigentliche Symptom: Schweizer Gerichte tendieren dazu, einmal eingeschlagene Wege fortzuschreiben. Revisionen sind strukturell erschwert. Instanzentreue wird über Rechtsgerechtigkeit gestellt. Und wenn ein Europäischer Gerichtshof korrigiert, dann weigert sich das Bundesgericht, die Konsequenzen vollständig zu ziehen — weil die «gesetzlichen Hürden zu hoch» seien.

Es stellt sich die Frage: Hürden, die das Bundesgericht selbst mitgesetzt hat.

Einordnung

Der Fall Tobi B. ist juristisch abscheulich komplex und moralisch zutiefst unbequem. Ein Mörder, der Entschädigung fordert — das löst verständliche Reflexe aus. Doch die Frage, die dieser Fall stellt, richtet sich nicht an den Täter. Sie richtet sich an den Staat: Darf eine Behörde jemanden einsperren, wenn die gesetzliche Grundlage dafür fehlt?

Die Antwort muss Nein sein — unabhängig davon, was diese Person getan hat. Wer das Recht selektiv anwendet, je nach Sympathiegrad des Betroffenen, untergräbt den Rechtsstaat. Und ein Rechtsstaat, der erst durch ein europäisches Gericht zur Einhaltung seiner eigenen Verfassungsgrundsätze gezwungen werden muss, hat ein ernsthaftes Problem.

Das Steuergeld, das der Kanton Aargau nun im Vergleich an Tobi B. zahlen wird, ist der Preis für juristischen Opportunismus auf Kosten von Grundrechten. Eine teure Lektion — und offenbar nicht die erste.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal.