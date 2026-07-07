Swissvox Artikel | 7. Juli 2026

Von Nico Stino

Der Direktor des Kamal-Adwan-Spitals in Gaza, Hussam Abu Safiya, befindet sich seit 556 Tagen in israelischer Haft – ohne Anklage, ohne Prozess. Jetzt hat er seinem Anwalt mitgeteilt, dass er nicht mehr an sein Überleben glaubt. Internationale Appelle verhallen bisher ungehört.

Der palästinensische Kinderarzt Hussam Abu Safiya war bis zuletzt einer der wenigen Mediziner, die im kriegszerstörten Gazastreifen aktiv ihren Dienst versahen. Die Bilder seiner Verhaftung, aufgenommen am 27. Dezember 2024, gingen um die Welt: Abu Safiya stand zwischen den Trümmern des Kamal-Adwan-Spitals – des von ihm geleiteten Spitals –, während israelische Soldaten das Gebäude stürmten, Stationen in Brand setzten und das medizinische Personal abtransportierten. Seither ist der Arzt spurlos in der israelischen Haftmaschinerie verschwunden.

Nun hat Abu Safiya seinem Anwalt Nasser Odeh in einem Gefängnisbesuch in der unterirdischen Haftanstalt Rafeket mitgeteilt: «Das ist das letzte Mal, dass du mich siehst. Man hat mich hierhergebracht, um mich zu töten. Ich glaube nicht, dass ich überleben werde – das ist das Ende.»

Fesseln, Prügel, Isolation

Die Schilderungen des Anwalts zeichnen ein verstörendes Bild. Abu Safiya habe den Besuch mit gefesselten Händen und Füssen absolviert, sichtbare Verletzungen im Gesicht getragen und grosse Mühe gehabt, zu atmen und zu sprechen. 556 Tage Haft unter Bedingungen, die von Menschenrechtsorganisationen als systematische Folter eingestuft werden.

Odeh berichtet, dass sein Mandant während der gesamten Haftdauer nur eingeschränkten Zugang zu anwaltlichem Beistand erhalten habe, von Schlägen und Isolationshaft betroffen gewesen sei und medizinische Versorgung verweigert worden sei. Die UN hatten mehrfach seine sofortige Freilassung gefordert – ohne Wirkung.

Besonders brisant: Die israelische Oberste Gerichtsbarkeit verlängerte die Haftdauer Abu Safiyas erst vor wenigen Wochen – wiederum ohne Anklage, ohne Prozess. Es handelt sich um das Instrument der sogenannten Verwaltungshaft («Administrativhaft»), mit der Israel Tausende Palästinenser ohne rechtliche Grundlage im Sinne des Völkerrechts festhält.

Einer von Tausenden

Der Fall Abu Safiya ist kein Einzelfall – er ist exemplarisch. Die israelisch-palästinensische Menschenrechtsorganisation «Physicians for Human Rights Israel» mit Sitz in Jaffa forderte die Behörden in Tel Aviv auf, den sofortigen Transfer des Arztes aus der Hafteinrichtung zu veranlassen und seinen Gesundheitszustand durch eine unabhängige ärztliche Untersuchung überprüfen zu lassen – «bevor es zu spät ist».

Die Organisation weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass Folter an palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen seit Oktober 2023 nachweislich zum Tod von mindestens 104 Personen geführt hat. Abu Safiya wäre potenziell das 105. Opfer – ein Kinderarzt, der Kinder retten wollte.

Der Kontext: Gezielter Angriff auf das Gesundheitssystem

Die Verhaftung Abu Safiyas und des übrigen medizinischen Personals des Kamal-Adwan-Spitals Ende 2024 fügt sich in ein dokumentiertes Muster ein. Internationalen Berichten zufolge hat Israel seit Beginn der Militäroffensive systematisch Spitäler angegriffen, zerstört oder ausser Betrieb gesetzt. Das Kamal-Adwan-Spital war zum Zeitpunkt seiner Erstürmung eine der letzten funktionierenden medizinischen Einrichtungen im nördlichen Gazastreifen.

Ein Bericht des UN-Menschenrechtsrates vom Juni 2026 kommt zum Schluss, dass israelische Streitkräfte gezielt Kinder töten. Die Verhaftung eines der wenigen noch verbliebenen Kinderärzte in Gaza erscheint in diesem Zusammenhang nicht als Randerscheinung, sondern als Teil einer umfassenderen Logik.

Internationale Reaktion – zu leise, zu spät?

Seit der Veröffentlichung der Aussagen von Anwalt Odeh haben sich Menschenrechtsorganisationen aus aller Welt zu Wort gemeldet. Die Global Sumud Flotilla dokumentiert den Fall und verweist auf das anhaltende Schweigen westlicher Regierungen. Die UN-Forderung nach sofortiger Freilassung blieb, wie so viele vor ihr, folgenlos.

Die Frage, die sich stellt, ist keine medizinische, sondern eine politische: Wie lange toleriert die internationale Gemeinschaft die systematische Inhaftierung, Folter und den Tod palästinensischer Zivilisten – darunter Ärzte, die unter Kriegsbedingungen ihrer humanitären Pflicht nachkamen?

Hussam Abu Safiya glaubt nicht mehr, dass er die Antwort noch erleben wird.