Der Biologe und Toxikologe Stefan Hockertz lebte vier Jahre in der Schweiz im selbst gewählten Exil, nachdem sein gesamtes Lebenswerk in Deutschland beschlagnahmt wurde. Im Gespräch mit Daniel Modell zieht er eine schonungslose Bilanz – und warnt: Die Verantwortlichen sitzen noch immer auf ihren Posten.

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«Nicht das Virus macht euch krank – sondern die Angst davor»

Es ist ein Satz, den Stefan Hockertz schon früh geprägt hat – und der bis heute nichts von seiner Brisanz verloren hat. Der promovierte Biologe und habilitierte Mediziner, der seine akademische Karriere bei der Fraunhofer-Gesellschaft begann und dort vom Doktoranden zum Institutsleiter aufstieg, meldete sich 2020 als einer der ersten Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum kritisch zur Corona-Politik zu Wort. Der Preis war hoch: Eine Hausdurchsuchung, die vollständige Beschlagnahmung seines Unternehmens, der Verlust seines Lebenswerks. Seit gut vier Jahren lebt er in der Schweiz – nicht als Flüchtling, wie er betont, sondern als Exilant.

«Ich bin kein Opfer», sagt Hockertz unmissverständlich. «Opfer sind die Kinder, denen man die Schulbildung versagt hat. Opfer sind die alten Menschen, die alleine sterben mussten.» Diese Haltung zieht sich wie ein roter Faden durch das Gespräch: Selbstverantwortung statt Selbstmitleid, Analyse statt Bitterkeit.

Ein Laborvirus – für Hockertz keine Frage

Bereits im Mai 2020 verfasste Hockertz ein sechsseitiges Dokument, in dem er seine Überzeugung festhielt: SARS-CoV-2 ist kein natürlicher Ursprung, sondern ein Laborvirus. Er verweist auf seine Kontakte zu Luc Montagnier, der ihn auf das HIV-Insert im Coronavirus aufmerksam machte, sowie auf die Forschungsarbeit von Ralph Baric aus Chapel Hill, der 2018 ein Patent mit exakt dieser Viruskonstruktion einreichte.

«Gain of Function war von Anfang an im Spiel», sagt Hockertz. Die bewusste Manipulation von Viraseigenschaften, finanziert und durchgeführt mit staatlicher Duldung – für ihn ein Verbrechen, das einer vollständigen Aufarbeitung bedarf. Dass der Bundesnachrichtendienst nach seinen Informationen bereits früh von der hohen Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs wusste, ohne dass dies politische Konsequenzen hatte, nennt er «politische Verantwortungslosigkeit in Reinform».

Was die mRNA-Injektion im Körper anrichtet

Als Toxikologe beschreibt Hockertz drei Hauptschäden, die er als systematisch und keineswegs zufällig betrachtet:

Neuropathien: Spike-Proteine sind membranaffine Substanzen. Sie setzen sich in die Membranen von Nervenzellen und blockieren das elektrische Aktionspotenzial – die Grundlage jeder Reizweiterleitung im Körper. Was mit einem leichten Kribbeln beginnt, kann im schlimmsten Fall in Schlaganfall oder Herzerkrankung enden. Viele dieser Schäden seien irreversibel.

Autoimmunreaktion: Die Spike-Protein-produzierenden Zellen – zumeist Endothelzellen der Blutgefässe – werden vom eigenen Immunsystem angegriffen. Das Ergebnis: Thrombosen, chronische Entzündungen, ein dauerhaft überfordertes Abwehrsystem.

Psychische Destabilisierung: Der dritte Angriffspunkt ist die Psyche. Hockertz beschreibt junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, die ihm sagen, sie wüssten nicht mehr, was richtig und falsch sei. «Angst vor dem Verlust des eigenen Seins, Angst vor Krieg, Angst vor Seuchen – wir haben hier nur Angst.»

Kein Zufall, sagt er. Hockertz forscht seit 30 Jahren zur Psychoneuroimmunologie – dem Zusammenspiel von Psyche, Nervensystem und Immunsystem. «Diese drei Bereiche greifen wie Zahnräder ineinander. Wenn auch nur eines hakt, kollabiert das gesamte System. Genau das haben sie gemacht – und zwar präzise.»

500.000 Tote in Deutschland?

Hockertz räumt offen ein, dass er sich verrechnet hat – allerdings in die falsche Richtung. Anfang 2021 prognostizierte er 60.000 bis 80.000 impfbedingte Todesfälle in Deutschland. Heute schätzt er die Zahl auf rund 500.000 – in etwa die Einwohnerzahl Hannovers.

Für die Schweiz verweist er auf Kantonsvergleiche: Wo die Impfquote tiefer war – etwa im Kanton Schwyz im Vergleich zu Zürich – sei die Übersterblichkeit geringer und der Geburtenrückgang weniger ausgeprägt. Den Rückgang der Geburtenrate beziffert er auf über 30 Prozent in stark durchgeimpften Regionen. Auch die Fertilitätsfrage treibt ihn um: «Wir sind noch immer in einem laufenden Geschehen. Es gibt Menschen, die sich 2026 noch immer boostern lassen – und noch immer voll mit Spike-Proteinen sind.»

«Sie werden es wieder tun»

Der Titel des Gesprächs ist auch sein zentrales politisches Argument. Eine Aufarbeitung, so Hockertz, ist nicht möglich, solange die Verantwortlichen noch im Amt sind. Er zieht den Vergleich zu den Nürnberger Prozessen: Diese wurden erst möglich, weil die Hauptverantwortlichen des Dritten Reichs nicht mehr in der Lage waren, den Prozess zu sabotieren.

«Der Kaufhausdieb meldet sich nicht selbst beim Detektiv. Er wird wieder klauen.» Strafen seien keine Rache, sondern Prävention – ein Signal, dass bestimmtes Handeln Konsequenzen hat. Solange dieses Signal ausbleibe, sei die nächste Krise nur eine Frage der Zeit und des Formats.

Die WHO bezeichnet er als Instrument politischer Verantwortungslosigkeit: eine nicht gewählte, privat finanzierte Organisation, der Regierungen ihre Souveränität übertragen hätten, um Verantwortung abzuschieben. Sein Appell an den Schweizer Bundesrat ist direkt: «Trump hat den Austritt durchgezogen. Die Schweiz sollte es ihm gleichtun.»

Die eigentlichen Opfer: Kinder

Besonders eindringlich wird Hockertz, wenn er von Kindern spricht. Er schildert ein siebenjähriges Kind, das in der Schulklasse öffentlich als «Corona-positiv» ausgewiesen und des Raumes verwiesen wurde. «Das ist ein Trauma. Das ist Entwürdigung. Und ein Siebenjähriger kann sich diese Würde nicht selbst zurückgeben.» Dieser Daniel sei heute 15 oder 16 – und brauche psychologische Begleitung.

Noch schärfer fällt sein Urteil über die politische Kommunikation jener Zeit aus: Kinder wurden öffentlich mit dem Satz konfrontiert, sie seien «schuld am Tod ihrer Grosseltern», wenn sie keine Maske trügen. «Das ist Inquisition. Das war das Geschäftsmodell der Kirche: Schuldgefühle als Herrschaftsinstrument.»

Einordnung

Hockertz greift legitime wissenschaftliche Fragen auf, die auch im Mainstream diskutiert werden: den ungeklärten Ursprung von SARS-CoV-2, die Datenlage zur Übersterblichkeit, die langfristigen Folgen der mRNA-Technologie sowie die Rolle der WHO in nationalen Gesundheitsentscheidungen.

Swissvox dokumentiert das Gespräch als Primärquelle. Leserinnen und Leser sind eingeladen, die genannten Positionen anhand eigener Recherche zu prüfen und einzuordnen.