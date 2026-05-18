Nico Stino | Swissvox

Es gibt Städte, die von der Vergangenheit zehren. Und es gibt Shenzhen. Die südchinesische Metropole im Perlfluss-Delta ist kein Museumsexponat des Wirtschaftswunders, sondern ein laufendes Experiment in Echtzeit – ein Gemeinwesen, das nicht wartet, bis die Zukunft eintrifft, sondern sie täglich produziert. Wer verstehen will, wohin sich Städte, Technologien und Wirtschaftssysteme im 21. Jahrhundert bewegen, muss nach Shenzhen schauen.

Von null auf zwanzig Millionen – in vier Jahrzehnten

Was 1980 als kleines Fischerdorf am Rande Hongkongs begann, ist heute eine der grössten und dynamischsten Metropolen der Erde. Seit der Gründung der Sonderwirtschaftszone im Jahr 1980 hat sich Shenzhen zu einer der dynamischsten und innovativsten Städte der Welt entwickelt. Heute zählt die Stadt über 17 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, besitzt eine futuristische Skyline und eine der höchsten Wirtschaftskräfte Chinas.

Dieser Aufstieg ist kein Zufall. Die liberaleren wirtschaftlichen Richtlinien in der Sonderwirtschaftszone ermöglichten es der Stadt, zu einem zentralen Knotenpunkt für Handel, Technologie und Finanzen heranzuwachsen. Was einst als Experimentierfeld für Chinas Reformpolitik gedacht war, hat sich längst zum globalen Massstab entwickelt.

Innovation als Stadtprinzip: Patente, Forschung, KI

Shenzhen forscht mit einer Intensität, die weltweit ihresgleichen sucht. Im Jahr 2025 belief sich die Anzahl der genehmigten Patente auf 214.539 – damit belegte die Stadt den ersten Platz in China seit acht Jahren in Folge. Die Zahl der internationalen PCT-Patentanmeldungen betrug 19.660, ebenfalls Platz eins in China – und dies seit 22 Jahren ununterbrochen.

Dahinter steht ein System konsequenter Reinvestition in Wissen. Im Jahr 2024 belief sich die Gesamtinvestition in Forschung und Entwicklung auf 245 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Forschungsintensität erreichte 6,67 Prozent des Bruttoinlandprodukts – der höchste Wert aller chinesischen Städte.

Auf der Unternehmensseite dominieren bekannte Namen. Fast 40 Prozent der hundert innovationsstärksten Unternehmen Shenzhens sind im Bereich Künstliche Intelligenz tätig. Tencent investierte 2025 rund 85 Milliarden Yuan in Forschung und Entwicklung, BYD über 63 Milliarden Yuan. Das Innovationscluster «Shenzhen – Hongkong – Guangzhou» gilt heute als weltweit führend.

Elektromobilität: Eine ganze Stadt fährt elektrisch

Kein Bereich illustriert Shenzhens Gestaltungswillen besser als die Mobilität. Bis Ende 2021 verfügte Shenzhen bereits über 20.000 Elektrobusse, 24.000 Elektrotaxis und mehr als 60.000 elektrische Fahrzeuge privater Anbieter – bei über 250.000 privaten Elektrofahrzeugen entsprach das einem Gesamtanteil von 25 Prozent.

Neben BYD haben auch Technologieriesen wie Tencent und Huawei in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und intelligenten Softwaresystemen für E-Mobilität investiert. Die Stadtregierung hat frühzeitig klare Ziele gesetzt und diese konsequent umgesetzt – mit Ladeinfrastruktur, Subventionen und regulatorischer Unterstützung. Der öffentliche Verkehr gilt laut einer Studie der PWC Group als der zufriedenstellendste unter Chinas Megastädten.

Technologie im Alltag: Drohnen, KI, Smart City

Autonomes Fahren oder Drohnentransporte werden in Shenzhen nicht unter Laborbedingungen erprobt, sondern im richtigen Leben. Drohnenlieferungen für alltägliche Bestellungen gehören bereits zum Stadtbild, ebenso wie automatisierte U-Bahnlinien und futuristische Bahnhöfe, die Funktionalität und Ästhetik verbinden.

Die Stadtbehörden setzen KI-gestützte Systeme zur Bearbeitung von Anträgen, Steuerfragen und Bürgeranliegen ein. In der Industrie optimieren solche Systeme Produktionsabläufe, etwa durch Qualitätskontrolle in Echtzeit – schneller und günstiger als menschliche Kontrolleure.

Ein Vorteil Shenzhens ist dabei, dass Forschungszentren, Produktion und Konsumenten in unmittelbarer Nähe zueinander liegen – eine Cluster-Logik, die dem Silicon Valley strukturell überlegen ist, dessen Produktionsstätten über ein halbes Dutzend Zeitzonen entfernt liegen.

Stadtplanung als Exportmodell

Shenzhen denkt auch urbanistisch voraus. Die Stadt hat Chinas ersten umfassenden Index für urbane Entwicklung – den «Urban Index System» (UIS) – veröffentlicht, der als replizierbares östliches Modell für die globale Stadtgovernance gilt und insbesondere für schnell urbanisierende Regionen in Asien, Afrika und Lateinamerika hohen Referenzwert besitzt. Im Mai 2026 soll UIS am UN World Urban Forum präsentiert werden.

Shenzhen ist bekannt für seine moderne Architektur, seine grünen Räume und seine innovative Stadtplanung – und gilt als Vorreiter in Bereichen wie 5G-Technologie, Künstlicher Intelligenz und Elektrofahrzeugen. Weltkonzerne wie Airbus, Apple oder Daimler haben inzwischen eigene Forschungslabors in der Stadt eröffnet.

Shenzhen-Speed – kein Slogan, sondern Realität

Das der Stadt eigene Tempo wird als «Shenzhen-Speed» bezeichnet – die Kombination aus staatlicher Planung, unternehmerischem Freiheitsdrang und dem kulturellen Willen zur ständigen Erneuerung. Was andere Städte in Jahrzehnten planen, setzt Shenzhen in Jahren um.

Das ist keine Utopie. Das ist Stadtpolitik. Und für all jene, die glauben, Fortschritt sei ein westliches Privileg, ist Shenzhen die nüchternste Antwort der Gegenwart.

Nico Stino | Swissvox