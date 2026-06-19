Wenn Erwachsene das Kinderzimmer wieder entdecken müssen — und die Politik wegschaut

von Nico Stino

Früher war es das Privileg der Studenten

Wohngemeinschaften — das war einmal eine Lebensphase. Man teilte sich mit Kommilitonen Küche und Bad, ertrug fremde Essgewohnheiten und schlief hinter dünnen Wänden. Dann, mit dem ersten richtigen Job, zog man aus. Man mietete etwas Eigenes. Das war normal. Das war der Deal.

Dieser Deal ist gekündigt. Heute, im Jahr 2026, suchen Dreissigjährige, Vierzigjährige, ja Fünfzigjährige nach WG-Zimmern — nicht aus Lust, sondern aus blanker Not. Das nennt sich jetzt «Shared Living», klingt urban und trendig, und verdeckt damit, was es wirklich ist: das sichtbarste Symptom einer politischen Bankrotterklärung im Wohnungswesen.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache

Am 1. Juni 2025 standen schweizweit nur 48’400 Wohnungen leer — eine Leerstandsquote von gerade einmal 1,03 Prozent. In Zürich, Genf, Zug und Basel-Stadt liegt die Quote unter 0,6 Prozent, ein Niveau, das Fachleute als «Wohnungsnotstand» bezeichnen. In der Stadt Zürich waren es gar nur 0,06 Prozent. ￼ Das ist kein angespannter Markt. Das ist ein kollabierter Markt.

Eine einfache 2-Zimmer-Wohnung in Zürich-West wird im Frühjahr 2026 selten unter 2’800 Franken exklusive Nebenkosten angeboten. ￼ Wer 4’000 Franken netto verdient — und das ist in der Schweiz keineswegs wenig — gibt damit bereits 70 Prozent seines Einkommens fürs Wohnen aus. Die Faustregel, wonach die Miete höchstens einen Drittel des Einkommens ausmachen sollte, ist in den Städten längst Makulatur.

59 Prozent der erwachsenen Bevölkerung stellen in ihrer Region einen Mangel an verfügbarem Wohnraum fest, wie eine repräsentative Umfrage von Comparis zeigt. In den Städten sind es sogar 66 Prozent. ￼ Die Wahrnehmung deckt sich mit der Realität. Und doch passiert — nichts.

Shared Living als gesellschaftliches Rückwärtsmanöver

Derzeit suchen weniger Einzelpersonen eine eigene Wohnung. Grund dafür sind das fehlende Angebot und die hohen Mieten. Viele bleiben daher länger im Elternhaus oder in WGs. ￼ Was die Statistiker nüchtern festhalten, bedeutet im Alltag: Erwachsene Menschen können nicht mehr eigenständig wohnen. Sie können keine Partnerschaften festigen, keine Kinder grossziehen, keine Stabilität aufbauen — weil ihnen die elementarste Grundlage fehlt: ein eigenes Zuhause.

Das «Shared Living», das in Lifestyle-Magazinen und auf PropTech-Websites als innovative Wohnform angepriesen wird, ist in Wahrheit eine Kapitulation vor dem Marktversagen. Man nennt die Not «Community». Man vermarktet die Enge als «Kollaboration». Man redet über «Co-Living-Spaces» — und meint damit, dass sich drei erwachsene Menschen ein Bad teilen, weil sie es sich nicht leisten können, allein zu wohnen.

Das ist kein Trend. Das ist ein Armutszeugnis.

Die Politik: zugeschaut, abgelenkt, versagt

Der Bedarf an neuen Wohnungen liegt jährlich bei über 50’000 Einheiten — die Fertigstellungen im Jahr 2026 werden weit hinter diesen Anforderungen zurückbleiben. Bürokratische Hürden, steigende Baukosten und ein massiver Rückgang bei den Baubewilligungen lähmen die Neubautätigkeit. ￼ Wer ist dafür verantwortlich? Die Gemeinden, die Einsprachen nicht beschleunigen. Die Kantone, die Zonenpläne jahrelang einfrieren. Der Bund, der zusieht.

50 Prozent der Umfrageteilnehmenden lehnen den Bau von höheren Gebäuden in ihrer Gemeinde ab. Zwei Drittel sind gegen eine dichtere Bebauung mit weniger Grünflächen. ￼ Die Bevölkerung will mehr Wohnraum — aber bitte nicht bei ihr vor der Türe. Und die Politik? Folgt brav dem Prinzip des kleinsten Widerstands. Man schliesst den Kompromiss mit dem Stimmvolk, statt diesem die unbequeme Wahrheit zu sagen: Ohne Verdichtung, ohne Vereinfachung der Baubewilligungen und ohne mutige Raumplanungspolitik wird sich nichts ändern.

Die Mieten steigen weiter, die Politik schaut zu. Immer mehr Menschen sind gezwungen, wegen fehlendem oder zu teurem Wohnraum den Kanton zu verlassen ￼ — so beschreibt der Mieterinnen- und Mieterverband Schwyz die Lage in einem der reichsten Kantone der Schweiz. Es ist ein Satz, der die ganze Misere auf den Punkt bringt.

Die Verlierer haben kein Lobby

Wer sind die Menschen, die heute im WG-Zimmer sitzen, obwohl sie längst ein eigenes Leben hätten aufbauen wollen? Es sind die Pflegefachfrau mit 42, die Grafikerin mit 35, der Lehrling mit 22, der Sozialarbeiter mit 38. Es sind Menschen, die arbeiten, Steuern zahlen, zum gesellschaftlichen Leben beitragen — und denen der Staat dennoch keinen fairen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum verschafft.

Sie haben keine Lobby. Immobiliengesellschaften haben eine. Pensionskassen, die in Wohnliegenschaften investieren, haben eine. Hauseigentümerverbände haben eine. Der alleinstehende 34-Jährige, der sein fünftes WG-Zimmer besichtigt und beim fünften Mal absagt, weil es 1’800 Franken kostet — der hat keine.

Ältere Gebäude werden abgerissen und durch teurere Neubauten ersetzt, was günstigen Wohnraum zusätzlich reduziert. Viele Bauprojekte verzögern sich zudem durch Einsprachen, regulatorische Vorgaben oder hohe Finanzierungskosten. ￼ Das Resultat: Der Markt bleibt vermieterfreundlich — auf Kosten all jener, die auf erschwinglichen Wohnraum angewiesen sind.

Was zu tun wäre — und warum es nicht getan wird

Die Rezepte sind bekannt. Vereinfachung der Baubewilligungsverfahren. Nutzung bestehender Bauzonen statt Einsprache-Marathons. Stärkung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Bindung von Steuervorteilen für Immobilieninvestoren an Mietpreisobergrenzen. Und: der politische Wille, dem Stimmvolk zu erklären, dass Verdichtung kein Schimpfwort ist — sondern die einzige realistische Antwort auf die Krise.

Stattdessen wird im Bundeshaus debattiert, im Kantonsrat vertagt, in der Gemeindeversammlung blockiert. Und die Menschen ziehen in WGs.

Einordnung

Shared Living ist nicht böse. Es kann soziale Isolation bekämpfen, es kann in bestimmten Lebensphasen sinnvoll sein, es kann in wohlüberlegten Projekten sogar bereichern. Aber wenn es zur einzigen Option wird — wenn es nicht Wahl, sondern Zwang ist — dann ist es das genaue Gegenteil von dem, was eine funktionierende Gesellschaft ihren arbeitenden Menschen schuldet.

Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Sie kann es sich leisten, dieses Problem zu lösen. Was sie offenbar nicht aufbringen kann, ist den politischen Willen dazu.

Das ist das eigentliche Armutszeugnis — und es ist keines der Mieterinnen und Mieter.

Nico Stino ist Journalist und Mitgründer von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal (swissvox.news).