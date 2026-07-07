Der renommierteste Wissenschaftskritiker der Welt spricht Klartext: Die Corona-Pandemie war ein Triumph der Medienpräsenz über wissenschaftliche Kompetenz. Ein Interview aus dem Infosperber wirft grundlegende Fragen über den Zustand der modernen Wissenschaftskommunikation auf.

John P. A. Ioannidis ist kein Unbekannter. Der 60-jährige griechisch-amerikanische Epidemiologe und Statistiker der Stanford University zählt zu den weltweit meistzitierten Wissenschaftlern überhaupt. Er wurde bekannt durch seine radikale These, dass die Mehrheit publizierter Forschungsergebnisse schlicht falsch sei – eine Einschätzung, die ihm in Fachkreisen sowohl Bewunderung als auch Feindschaft einbrachte. Während der Corona-Pandemie geriet er unter massiven Beschuss, weil er das Risiko von Sars-CoV-2 tiefer einschätzte als der wissenschaftliche Mainstream und gleichzeitig auf die Kollateralschäden der Gegenmassnahmen hinwies.

Nun, sechs Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie, hat er dem Schweizer Onlinemedium Infosperber ein schriftliches Interview gegeben – und setzt dabei zur schonungslosen Bilanz an.

Die Pandemie als «Enzyklopädie von Fehlern»

Ioannidis beschreibt die Pandemie als eine wahre Enzyklopädie von Fehlern – und beginnt, bezeichnenderweise, mit seinen eigenen. infosperber Er räumt ein, die «Null-Covid»-Strategie zwar früh als unrealistisch erkannt, aber nicht entschlossen genug dagegen kommuniziert zu haben. Er gibt zu, anfänglich die Wirksamkeit von Masken in der Öffentlichkeit überschätzt zu haben – randomisierte Studien hätten später deren Nutzlosigkeit belegt. Und er gesteht, mit dem Aufruf zu intensivem Massentesten möglicherweise zu einer weiteren enormen Ressourcenverschwendung beigetragen zu haben.

Das ist ungewöhnliche Offenheit in einer Zeit, in der die meisten Akteure der Pandemiepolitik ihre Fehler entweder kleinreden oder ihnen gar keine Bühne geben. Ioannidis tut das Gegenteil – und fordert damit implizit alle anderen auf, dasselbe zu tun.

Influencer-Wissenschaftler statt Kompetenzträger

Der Kernbefund des Interviews ist vernichtend: In wissenschaftlichen Fragen waren während der Pandemie seriöse Wissenschaftler Politikern, Influencern und verschiedenen Autoren und Aktivisten krass unterlegen – Personen, die entweder unter moralischer Panik litten oder offenkundig widersprüchliche Absichten verfolgten. infosperber

Ioannidis hat das empirisch untersucht. In einer Studie analysierte er, welche Experten in den USA, der Schweiz, Dänemark und Griechenland am häufigsten in den Medien zu Wort kamen – und wie oft deren wissenschaftliche Arbeiten von anderen Forschern zitiert wurden. Das Ergebnis: Nur wenige der medienpräsenten Experten waren auch jene, deren Forschung in der Fachwelt wirklich rezipiert wurde. Die Pandemie schuf eine Klasse mächtiger Influencer-Wissenschaftler, von denen die meisten bestenfalls schwache oder bescheidene wissenschaftliche Qualifikationen vorweisen konnten. infosperber

Das ist kein Randphänomen. Es ist eine systemische Dysfunktion: Die Wissenschaft, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, spiegelt nicht die Wissenschaft wider, wie sie in Fachzirkeln tatsächlich bewertet wird.

Der Fall Althaus: Medienpräsenz vor Fachkompetenz?

Konkret wird Ioannidis am Beispiel des Berner Wissenschaftlers Christian Althaus, der zu einem der bekanntesten Corona-Experten der Schweiz aufgestiegen war. Althaus hatte zu Beginn der Pandemie ein Worst-Case-Szenario mit rund 30’000 Covid-Todesfällen in der Schweiz skizziert. Tatsächlich starben laut Bundesamt für Statistik zwischen 2020 und 2022 rund 19’365 Menschen an Covid – also etwa 10’000 weniger als befürchtet. infosperber

Ioannidis bewertet das nüchtern: Althaus lag falsch. Er fügt hinzu, dass selbst die offizielle Zahl von knapp 20’000 Todesfällen hochproblematisch sei, da ein Grossteil dieser Menschen auch ohne Pandemie innerhalb kurzer Zeit gestorben wäre, und die überwiegende Mehrheit an einem Zusammenspiel vieler Faktoren – nicht allein an Covid.

Den möglichen Einwand, die Gegenmassnahmen hätten eben gewirkt und schlimmere Szenarien verhindert, lässt Ioannidis nicht unbeantwortet stehen: Strenge Lockdown-Massnahmen hätten mit Sicherheit zu einem Anstieg der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mangelnden Zugang zur Gesundheitsversorgung und in ärmeren Ländern sogar durch Hunger geführt. Weltweit betrachtet überstiegen die Todesfälle durch exzessive Lockdown-Massnahmen wahrscheinlich jene durch Covid-19 selbst. infosperber

Das ist eine These, die nach wie vor kontrovers ist – aber sie wird von einem der renommiertesten Epidemiologen der Welt vertreten, nicht von einem Querdenker-Influencer.

Wissenschaft per Unterschriftensammlung?

Bemerkenswert ist auch Ioannidis’ Haltung zur Polarisierung des Fachdiskurses. Weder die berühmte Great Barrington Declaration – die sich gegen Lockdowns aussprach – noch das gegnerische John Snow Memorandum hat er unterzeichnet. Seine Begründung: Wissenschaft sollte nicht durch das Sammeln von Unterschriften unter dogmatischen Briefen, Memoranden und Erklärungen entschieden werden. Sie sollte differenziert, selbstkorrigierend und kritisch sein. infosperber

Das klingt fast schon zu vernünftig für eine Debatte, die so früh so verhärtet war.

Medien als Verstärker des Problems

Was Ioannidis indirekt beschreibt, ist ein Medienproblem ebenso sehr wie ein Wissenschaftsproblem. Die Redaktionen griffen während der Pandemie nicht jene Stimmen auf, die den stärksten Leistungsausweis hatten – sie griffen jene auf, die am prägnantesten, am dramatischsten und am zugänglichsten kommunizierten. Das Resultat war eine öffentliche Debatte, die strukturell verzerrt war: Die fähigsten Köpfe blieben in der Nische, während medienerfahrene Figuren mit begrenzter Fachkompetenz zu nationalen Referenzpersonen aufstiegen.

Für unabhängige Medien – und für Swissvox explizit – ist das eine Mahnung. Die Pflicht zur kritischen Einordnung endet nicht beim Faktenchecken. Sie beginnt bei der Frage: Wer spricht hier eigentlich – und mit welchem Recht?

Einordnung

Das Interview mit Ioannidis ist mehr als eine Rückschau. Es ist ein Plädoyer für strukturelle Reformen in der Beziehung zwischen Wissenschaft, Medien und Politik. Die Pandemie hat gezeigt, dass diese drei Systeme in einer Krise nicht automatisch das Richtige tun – sie folgen ihren jeweiligen Eigenlogiken, und diese Eigenlogiken können zu fatalen Fehlallokationen von Aufmerksamkeit und Vertrauen führen.

Ob die richtigen Lehren gezogen werden, ist offen. Dass Ioannidis sie klar benennt – und dabei auch sich selbst nicht schont – verdient Respekt.

Quelle: Martina Frei, «Corona: ‹Seriöse Wissenschaftler waren völlig unterlegen›», Infosperber, 7. Juli 2026.