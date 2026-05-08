Ein Konzept aus der Glücksforschung könnte erklären, warum manche Menschen scheinbar immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind – und was dahintersteckt.

Es gibt Menschen, die scheinen vom Glück verfolgt zu sein. Immer taucht die richtige Person auf, immer öffnet sich die passende Tür. Zufall? Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht ganz.

Christian Busch, Forscher an der Schnittstelle zwischen Glück, Unternehmertum und sozialem Wandel, hat dafür einen Begriff: Serendipität. Und er behauptet, dass dieses «aktive Glück» kein Privileg einiger Auserwählter ist – sondern eine Fähigkeit, die sich trainieren lässt.

Zwei Arten von Glück

Busch unterscheidet zwischen zwei grundlegend verschiedenen Glücksformen. Da ist zunächst das blinde, passive Glück: die Geburtslotterie. Welches Land, welche Familie, welches Quartier – das sind Faktoren, die niemand selbst wählt. Sie bestimmen massgeblich die Startbedingungen im Leben und sind mitverantwortlich für soziale Ungleichheit. Wer in Zürich-Hottingen aufwächst, hat schlicht andere Chancen als wer in einem strukturschwachen Dorf im Jura zur Welt kommt. Das ist keine Meinung, das ist Statistik.

Dann gibt es das aktive Glück – die Serendipität. Hier geht es nicht darum, auf den Zufall zu warten, sondern ihn zu erkennen, zu gestalten und zu nutzen. Glückliche Zufälle, so Busch, fallen nicht einfach vom Himmel. Sie entstehen an den Rändern von Aufmerksamkeit, Offenheit und Handlungsbereitschaft.

Kein esoterisches Konzept

Man könnte Serendipität leicht als Motivationscoach-Sprech abtun. Doch das wäre vorschnell. Der Begriff hat eine lange intellektuelle Geschichte. Er geht auf den britischen Schriftsteller Horace Walpole zurück, der ihn 1754 in einem Brief prägte – abgeleitet von einem persischen Märchen über drei Prinzen, die durch Beobachtungsgabe und Schlussfolgerungsvermögen scheinbar Unmögliches lösten.

In der Wissenschaft ist Serendipität gut dokumentiert. Penicillin wurde durch einen unbeabsichtigten Schimmelbefall entdeckt. Das Post-it-Haftnotizpapier entstand aus einem misslungenen Kleberversuch. Die Mikrowelle wurde erfunden, weil ein Ingenieur bemerkte, dass ein Radarstrahl einen Schokoriegel in seiner Hosentasche geschmolzen hatte. In all diesen Fällen war Zufall im Spiel – aber entscheidend war die Haltung der Beteiligten: Sie sahen eine Möglichkeit, wo andere ein Problem oder nichts sahen.

Was Serendipität mit der Schweiz zu tun hat

Die Schweiz gilt als Land der Chancen. Duales Bildungssystem, politische Stabilität, hohe Lebensqualität. Und doch: Wer genauer hinschaut, erkennt, dass auch hierzulande soziale Herkunft und Startkapital – im wörtlichen wie übertragenen Sinne – nach wie vor eine erhebliche Rolle spielen. Der Anteil von Gymnasiasten mit akademisch gebildeten Eltern ist überproportional hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus bildungsfernem Haushalt eine Führungsposition erreicht, bleibt deutlich tiefer als die eines Kindes aus der Oberschicht.

Passive Glücksverteilung ist also auch in der Eidgenossenschaft real. Was Buschs Forschung interessant macht: Sie behauptet nicht, dass aktives Glück soziale Ungleichheit ausgleicht. Aber sie zeigt, dass innerhalb der gegebenen Verhältnisse eine bestimmte Haltung den Unterschied machen kann.

Offenheit als Strategie

Was unterscheidet Menschen, die häufig von glücklichen Zufällen berichten, von jenen, die das Gefühl haben, das Glück sei immer anderswo? Busch identifiziert mehrere Faktoren.

Erstens: Offenheit für das Unerwartete. Wer nur auf das fokussiert, was er sucht, übersieht, was sich nebenbei zeigt. Eine starre Zielfixierung kann blind machen für die Möglichkeiten, die ausserhalb des eigenen Sichtfeldes entstehen.

Zweitens: die Fähigkeit, Verbindungen zu knüpfen. Serendipität ereignet sich selten in der Isolation. Sie entsteht an Schnittstellen – zwischen Menschen, Disziplinen, Ideen. Wer sich in diversen Umgebungen bewegt, erhöht die Wahrscheinlichkeit unerwarteter, fruchtbarer Begegnungen.

Drittens: die Bereitschaft zu handeln. Ein glücklicher Zufall, den man nicht ergreift, bleibt folgenlos. Es braucht eine gewisse Risikobereitschaft – oder zumindest die Bereitschaft, das Gewohnte kurz zu unterbrechen.

Die Grenzen des Konzepts

So überzeugend das Modell klingt – es hat blinde Flecken. Serendipität setzt voraus, dass man überhaupt in einer Position ist, Zufälle wahrzunehmen und zu nutzen. Wer im Dreischichtbetrieb arbeitet, zwei Kinder alleine erzieht und am Monatsende kaum über die Runden kommt, hat schlicht weniger Spielraum für Offenheit und Netzwerkpflege. Das aktive Glück ist, so betrachtet, auch ein Produkt von Privilegien.

Busch ist sich dessen bewusst. Er betont ausdrücklich, dass Serendipität kein Ersatz für strukturelle Veränderungen ist. Wer systematische Ungleichheit mit dem Hinweis auf individuelle Haltungsoptimierung beiseiteschiebt, betreibt Ideologie, keine Wissenschaft.

Einordnung

Serendipität ist kein Wundermittel und keine Geheimwaffe der Erfolgreichen. Es ist ein nüchternes Konzept: die Kombination aus Aufmerksamkeit, Offenheit und Handlungsbereitschaft erhöht die Wahrscheinlichkeit, günstige Zufälle zu erkennen und zu nutzen. Das ist weder trivial noch revolutionär – aber es ist empirisch belegt und praktisch anwendbar.

Was bleibt: Passive Faktoren wie Herkunft, soziales Kapital und strukturelle Rahmenbedingungen prägen Lebenschancen massgeblich. Daran ändert keine positive Grundhaltung etwas. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen ist Serendipität eine ernsthafte Variable – und keine, die man dem Zufall überlassen sollte.

Quellen: Interview mit Prof. Christian Busch, GEO; eigene Einordnung