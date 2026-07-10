von Nico Stino

Kaum eine nationale Erzählung hält sich in der Schweiz so hartnäckig wie jene der autarken Alpenfestung – ein Land, das notfalls auf eigenen Beinen stehen könnte, ganz ohne die Nachbarn ringsum. Neue Daten des Bundesamts für Statistik zeichnen ein deutlich nüchterneres Bild.

Rückgang über mehrere Jahre

Der Selbstversorgungsgrad bei Lebensmitteln liegt gemäss BFS aktuell bei rund 50 Prozent – vor wenigen Jahren waren es noch über 60 Prozent. Noch ausgeprägter zeigt sich der Rückgang bei pflanzlicher Nahrung: Hier sank die Eigenversorgung von über 40 Prozent auf nunmehr etwas über 31 Prozent. Kartoffeln, Getreide, Zuckerrüben und Kuhmilch – bei all diesen Grundnahrungsmitteln ist die inländische Produktion seit Jahren rückläufig, besonders spürbar seit der Coronavirus-Pandemie.

Bei der Milch illustriert eine einzelne Zahl den Trend eindrücklich: Vor einigen Jahren produzierten Schweizer Bauern noch rund vier Millionen Tonnen jährlich, mittlerweile liegt der Ausstoss deutlich darunter. Auch beim Ei zeigen sich wiederkehrende Versorgungsengpässe, über die auch andere Wirtschaftsmedien bereits berichtet haben.

Einzig bei tierischer Nahrung insgesamt kann das Land seinen Bedarf noch einigermassen decken – ein Umstand, der weniger der heimischen Landwirtschaftsleistung als vielmehr einem veränderten Konsumverhalten geschuldet sein dürfte: Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch, während gleichzeitig die Geflügelproduktion zunahm.

Bevölkerungswachstum erklärt nicht alles

Die naheliegende Erklärung – mehr Einwohner bei gleichbleibender Anbaufläche – greift zu kurz. Zwar sinkt die pro Kopf verfügbare Inlandproduktion mit wachsender Bevölkerung zwangsläufig. Doch weder die Exportmenge noch die Importmenge verändern sich in signifikantem Ausmass, was bedeutet: Der Inlandverbrauch pro Kopf muss ebenfalls sinken – und genau das belegen die Zahlen des BFS.

Die Gegenposition verdient Beachtung

Zur muula.ch-Analyse, auf die sich diese Zahlen stützen, hat sich unter dem Artikel ein aufschlussreicher Einwand entwickelt: Ein Leser wandte ein, die reine Verbrauchsstatistik blende ein zentrales Szenario aus. Käme es tatsächlich zu einer Situation, in der Handel mit dem Ausland nicht mehr möglich wäre, entfielen automatisch auch Exporte – die heutige Inlandproduktion stünde dann vollständig dem Inland zur Verfügung, statt anteilig ins Ausland zu fliessen.

Hinzu komme die Lebensmittelverschwendung: Der tatsächliche Bedarf liege unter dem in den Statistiken ausgewiesenen «Verbrauch», da ein erheblicher Teil der Nahrungsmittel nie verzehrt, sondern entsorgt werde. Eine vom Leser zitierte ZHAW-Zwischenauswertung beziffert die Lebensmittelverluste pro Person und Jahr auf rund 310 Kilogramm – ein Volumen, das in einem echten Autarkie-Szenario kaum in gleichem Mass anfallen würde.

Dieser Einwand ist methodisch nicht ganz unberechtigt: Eine Prozentzahl wie «50 Prozent Selbstversorgungsgrad» beantwortet für sich genommen nicht, was in einer echten Isolationslage tatsächlich geschähe. Gleichzeitig bleibt die Gegenfrage bestehen, die der Leser selbst aufwirft, ohne sie zu beantworten: Warum sinkt die Inlandproduktion bei Kartoffeln, Milch und Getreide überhaupt – mangelnde Kapazität der Landwirtschaft oder Verdrängung durch günstigere Importe? Und wie abhängig ist die Schweizer Tierproduktion selbst von importierten Futtermitteln, die in einem Abschottungsszenario ebenfalls wegfielen? Diese Fragen relativieren den Einwand wieder erheblich, denn ein Grossteil der heimischen Fleisch- und Milchproduktion hängt selbst am Tropf ausländischer Futterlieferungen.

Einordnung

Beide Seiten der Debatte treffen sich an einem Punkt: Die Vorstellung, die Schweiz könne sich im Ernstfall problemlos selbst ernähren, hält einer genaueren Prüfung so oder so nicht stand – ob man nun bei 50 Prozent oder bei einer methodisch bereinigten, etwas höheren Zahl landet. Sollte es je zu einer ernsthaften Konfrontation mit der EU kommen, etwa im Rahmen einer politischen Blockadehaltung Brüssels, dürfte sich die Frage der Ernährungssicherheit rascher stellen, als es die gängige Selbstversorgungs-Erzählung suggeriert. Wer diesen Mythos pflegt, sollte sich mit den zugrundeliegenden Zahlen auseinandersetzen – und ebenso mit den berechtigten methodischen Einwänden, die eine differenziertere Debatte erst ermöglichen.