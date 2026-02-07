Ach, die Schweizer Bundesverwaltung – ein Hort der Präzision und Effizienz, oder? Nun ja, nicht immer. Nehmen wir das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), das seit 2017 mit Hingabe an einem IT-Projekt namens ASALfutur bastelt. Das Ziel? Die Auszahlung von Arbeitslosengeld, Kurzarbeit und anderen Leistungen zu modernisieren. Klingt nach einem noblen Vorhaben, das Steuergelder in die Zukunft pumpt. Stattdessen ist es zu einem “Supergau” mutiert, wie es so schön heißt – einem Super-GAU, bei dem Millionen verbrannt werden und Arbeitslose leer ausgehen. Aber hey, Hauptsache, die offiziellen Statements klingen optimistisch!

Stellen Sie sich vor: Es ist Januar 2026, das neue System soll “Go-Live” gehen. Stattdessen wird es pausiert, um sich auf die Kernzahlungen zu konzentrieren. Und was passiert? Bis Ende Januar sind nur rund 85 Prozent der erwarteten Summen ausgezahlt. Besonders die frisch Arbeitslosen müssen warten – Backlogs, wie man das in der IT-Welt so lässig nennt. SECO versichert am 20. Januar: “Die Auszahlung der Arbeitslosenentschädigung ist stets gewährleistet.” Klar, gewährleistet – solange man unter “stets” versteht: “irgendwann mal, wenn’s passt.” Und wehe, ein Betroffener verpasst eine Frist beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)! Da hagelt’s Sanktionen. Aber für die Behörde selbst? Ach, da bitten wir um Verständnis. Wie charmant.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat das Ganze mehrmals unter die Lupe genommen – vier Mal bis April 2024, plus Berichte zur IT-Sicherheit und Architektur bis Ende Juni 2025. Im Juli 2025 hieß es noch: “Keine relevanten Risiken, die dem Go-Live im Januar 2026 entgegenstehen würden.” Keine Risiken? Nun, außer dass das System nicht funktioniert, die Kosten explodieren und die internationalen Funktionen (INTR) einfach unter den Tisch fallen. Die Job-Room-Plattform? Pausiert. Aber SECO setzt “alles daran, das Schlüsselprojekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen”, wie sie im April 2024 trompeteten. Erfolgreich? Wenn man Erfolg als “Abermillionen Steuergelder in den Sand setzen” definiert, dann ja.

Und wer trägt die Verantwortung? Natürlich nicht Bundesrat Guy Parmelin, der seit 2019 das Wirtschaftsdepartement leitet und 2026 sogar Bundespräsident ist. Der SVP-Mann, der als Weinbauer bekannt ist, hat Wichtigeres zu tun: In Kuwait und Dubai Hände schütteln, während zu Hause die Server qualmen. Prioritäten, Leute! Warum sich mit lästigen IT-Problemen abgeben, wenn man in der Wüste netzwerken kann? Die Gewerkschaften und Betroffenen melden massive Probleme, aber SECO? Die mildern ihre Aussagen ab, bis die Realität sie einholt. Systematisch die Öffentlichkeit, Medien und Aufsicht täuschen – das ist mal ein neuer Level von Transparenz.

Am Ende des Tages fordert man personelle Konsequenzen: Ein “hochrangiges Bauernopfer” aus den Hunderten SECO-Mitarbeitern muss her. Parmelin selbst? Der springt sicher nicht über die Klinge. Schließlich ist die Schweiz an gescheiterte Staats-IT-Projekte gewöhnt – warum also aufregen? Aber hey, solange die Arbeitslosen geduldig warten und die Steuerzahler zahlen, läuft doch alles rund. Oder? Willkommen in der Zukunft – ASALfutur, wo “futur” offenbar für “futsch” steht.

Schweizer IT-Pannen: Die Bundesverwaltung als Meister der teuren Fehlstarts

Ach, die Schweiz – Land der Präzision, der Uhren und der makellosen Bahnverbindungen. Aber wenn’s um IT-Projekte geht, wird aus dem Uhrwerk ein Scherbenhaufen. Während ASALfutur beim SECO gerade Arbeitslose in die Warteschleife schickt, ist das nur die Spitze des Eisbergs. Der Bund und seine Kantone haben eine lange Liste von “innovativen” IT-Vorhaben, die Milliarden verschlingen, Termine sprengen und am Ende... na ja, eingestellt werden. Hier eine Auswahl der Klassiker, die zeigen: Scheitern ist keine Ausnahme, sondern Tradition.

Insieme: Die Steuerverwaltung und ihr 116-Millionen-Desaster

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) wollte ab den Nullerjahren die alten IT-Systeme ersetzen und vereinheitlichen – ein edles Ziel für 70 Millionen Franken. Stattdessen: Zerstrittene Auftragnehmer, Verstöße gegen das Beschaffungsrecht und ein Skandal, der 116 Millionen verschlang. Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf stoppte das Ganze 2012, der ESTV-Direktor flog raus. Fazit? Die Steuerzahler zahlten für ein Projekt, das nie lief. Aber hey, wenigstens gab’s Prozesse mit Freisprüchen – Gerechtigkeit auf Schweizer Art.

C2Air: Armee-Luftraumüberwachung, die nie abhebt

Die Schweizer Armee plante ein neues System zur Überwachung des Luftraums und Leitung von Kampfjets – für schlappe 300 Millionen. Jahre später: Verzögerungen, Kostenplus von 150 Millionen und das Projekt auf Eis. Es sollte das uralte Florako ersetzen, endete aber in Negativschlagzeilen, Rücktritten (darunter Verteidigungsministerin Viola Amherd) und Warnungen vor einem “Kollaps”. Aktuell heißt es RLE@NDP – klingt nach Neustart, ist aber nur ein neuer Name für alte Probleme. Die Armee versichert, der Rest laufe “gut”. Klar, bis zum nächsten Alarm.

ERP Systeme V/ar: SAP für die Armee – oder wie man Logistik ruiniert

Noch ein Armee-Hit: Eine SAP-Software für alles Mögliche – von Soldatenmobilisierung über Essensrationen bis Munition und Panzer. Bewilligt für 240 Millionen, aber die vollständige Einführung? Abgebrochen 2023. Nun fehlt eine krisensichere Logistik bis 2035, und Teile wandern in ein neues Projekt. Die Moral? Wenn die Armee SAP braucht, um Benzin zu bestellen, ist der Ernstfall näher als gedacht. Aber wenigstens haben sie die Software “spezifisch für militärischen Einsatz” angepasst – bevor sie sie aufgegeben haben.

Nevo/Rialto: Das Berner Polizeifiasko als Millionengrab

Nicht nur der Bund, auch Kantone brillieren. Im Kanton Bern sollte Nevo/Rialto die Polizei und Justiz digitalisieren – für 13,5 Millionen. Stattdessen: Aufgeblasen auf 23,6 Millionen, und das Ganze wurde 2025 beerdigt. Die Behörden arbeiten weiter auf separaten Systemen, während Experten jammern: “Mehr IT-Expertise in der Verwaltung nötig!” Tja, wer hätte das gedacht? Ein klassisches Beispiel, wie Ausschreibungsfehler und Überladung Projekte killen. Der Kanton spart jetzt... oder startet das nächste.

SEM-Datensystem: Migrationsdaten, die ewig wandern

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wollte sein veraltetes System mit über 10 Millionen Datensätzen erneuern – geplant für 66 Millionen, jetzt 193 Millionen. Statt 2027 fertig? Nun 2032. Ein totaler Neustart nach gescheiterter Neuentwicklung. Arbeitslose warten auf Geld, Migranten auf Daten? Perfekter Match für Schweizer Effizienz.

Und das sind nur die Highlights. Dazu kommen Cyberpannen wie bei Skyguide (Luftraum-Sperre), Ransomware-Angriffe auf Regierungsdaten oder Drohnen-Projekte wie ADS-15, die in Schieflage geraten. Der Bund gibt Milliarden aus – oft ohne Ausschreibung –, und die Öffentlichkeit erfährt’s durch Skandale. Aber hey, in der Privatwirtschaft passiert’s auch (Migros: 80 Mio. SAP-Verlust). Nur dass da niemand Steuern zahlt. Willkommen in der digitalen Schweiz: Wo “Go-Live” bedeutet “Vielleicht irgendwann”. Wenn’s mal klappt, feiern wir – mit einer App, die hoffentlich funktioniert.