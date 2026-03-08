Als Scott Ritter im Jahr 2003 öffentlich gegen die Invasion des Irak auftrat, wurde er von weiten Teilen des politischen und medialen Establishments in den Vereinigten Staaten als Aussenseiter abgetan. Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, sieht sich der frühere Marineoffizier und Chef-Waffeninspekteur der Vereinten Nationen in einer Situation, die er selbst als déjà-vu bezeichnet: Amerika führe erneut einen Krieg der Wahl, gestützt auf fragwürdige Rechtsgrundlagen, gegen einen Staat, der keine unmittelbare Bedrohung für das amerikanische Territorium dargestellt habe. Dieses Mal ist das Ziel der Iran.

Im Gespräch mit dem ehemaligen Oberstleutnant Daniel Davis, einem Veteranen der Operation Desert Storm und Militäranalysten, entwickelt Ritter eine umfassende Beurteilung des laufenden Konflikts: seiner diplomatischen Vorgeschichte, seiner militärischen Dynamik, seiner Einbettung in die geopolitische Grosswetterlage und seiner absehbaren Konsequenzen für die amerikanische Stellung im Nahen Osten und weltweit. Das Gespräch, das im Rahmen der Sendung «Daniel Davis Deep Dive» aufgezeichnet wurde, umfasst eine Vielzahl von Themen – von der Frage der Rechtmässigkeit des Angriffs über die nukleare Dimension bis hin zu den parallelen Entwicklungen im Ukraine-Krieg.

Verhandlungen, Verrat und der Beginn des Krieges

Nach Darstellung Ritters war dem amerikanischen Militärangriff eine Verhandlungsphase vorangegangen, deren Verlauf er als fundamentale Täuschung der iranischen Seite charakterisiert. Präsident Trump habe die Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff nach Oman entsandt, um mit iranischen Vertretern über das Atomprogramm zu verhandeln. Ritter beschreibt die beiden Gesandten als sachfremd: Weder Kushner noch Witkoff verfügten über einschlägige Kenntnisse in Fragen der Nukleartechnik oder des Nichtverbreitungsrechts. Der Iran habe demgegenüber mit konkreten Angeboten operiert.

Laut Ritter verfügte der Iran zu Beginn der Gespräche über rund 450 Kilogramm auf sechzig Prozent angereichertes Uranhexafluorid. Diese Menge sei zwar bedenklich, aber noch kein direkt verwendbares Waffenmaterial: Um waffenfähiges Uran der Anreicherungsstufe von neunzig bis zweiundneunzig Prozent herzustellen, seien lediglich zwei weitere Anreicherungszyklen über entsprechende Zentrifugenkaskaden nötig. Die iranische Seite habe in den Gesprächen signalisiert, dieses Material unter internationaler und erstmals auch amerikanischer Inspektion kontrollieren zu lassen – ein Angebot, das Ritter als den grössten rüstungskontrollpolitischen Durchbruch bezeichnet, den man sich hätte vorstellen können, wenn die Vereinigten Staaten tatsächlich an einer Lösung interessiert gewesen wären.

Die Verhandlungen scheiterten nach Ritters Einschätzung nicht an iranischer Unnachgiebigkeit, sondern an amerikanischer Absicht. Er behauptet, der Beschluss zum militärischen Angriff sei bereits am Tag vor Beginn der Gespräche gefallen, als Netanyahu Washington besuchte und Trump und der israelische Regierungschef das Datum des Angriffs vereinbart hätten. Das Führen von Verhandlungen unter einer weissen Flagge, um gleichzeitig den Angriff vorzubereiten, bewertet Ritter als Perfidie im Sinne des humanitären Völkerrechts – ein Kriegsverbrechen. Darüber hinaus qualifiziert er den Angriff selbst als verbotenen Angriffskrieg, da weder eine Genehmigung des amerikanischen Kongresses noch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats nach Kapitel VII vorgelegen habe.

Den öffentlichen Rechtfertigungsversuch von Aussenminister Marco Rubio, der sich auf den War Powers Act von 1973 berief und eine «Übererfüllung» der gesetzlichen Anforderungen behauptete, lässt Ritter nicht gelten. Der War Powers Act erlaube präsidentielle Militäraktionen ohne vorherige Kongressgenehmigung nur bei unmittelbarer Bedrohung der Vereinigten Staaten. Eine solche unmittelbare Bedrohung habe nicht vorgelegen: Der Iran habe seine Verhandlungsbereitschaft nicht aufgegeben, und selbst das Pentagon habe gegenüber dem Kongress eingeräumt, dass der Iran keinen Erstangriff geplant habe.

Das nukleare Paradox: Fatwa, Anreicherung und Abschreckung

Eine zentrale Rolle in der Analyse beider Gesprächspartner spielt die nukleare Dimension des Konflikts. Ritter verweist auf die religiöse Rechtsgutachtung des obersten geistlichen Führers Ali Chamenei, der seit 2003 eine Fatwa aufrechterhalten hatte, die die Entwicklung nuklearer Waffen als religiös verboten erklärte. Diese Fatwa sei nicht nur ein internes iranisches Dokument gewesen: Sie wurde vom Weissen Haus unter Barack Obama im Zuge des Atomabkommens von 2015 ausdrücklich zur Kenntnis genommen, und Tulsi Gabbard, die heutige Direktorin des nationalen Geheimdienstes, habe sie noch kurz vor Beginn des Krieges vor dem Kongress als gültig bezeichnet.

Chamenei sei jedoch nicht unumstritten gewesen: Teile des geistlichen Establishments hätten ihn unter Druck gesetzt, die Fatwa unter bestimmten Bedingungen aufzuheben – nämlich dann, wenn das Überleben der Islamischen Republik durch einen Angriff nuklear bewaffneter Mächte bedroht sei. Diese Bedingung sei nun eingetreten. Ritter berichtet, er habe den iranischen Präsidenten im September 2024 in New York persönlich zu diesem Thema befragt. Der Präsident habe erklärt, die Islamische Republik wolle keine Nuklearwaffe, die Raketen seien als konventionelle Abschreckung ausreichend – und ausserdem sei die Fatwa bindend.

Durch die Ermordung Chameneis im ersten Angriff habe Washington nun genau jenes Szenario herbeigeführt, das er verhindert hatte: Der Mann, der die Fatwa erlassen und aufrechterhalten hatte, sei tot. Sein Nachfolger stehe unter dem Einfluss von Kräften, die die Schranke bereits vor dem Angriff lockern wollten. Der Iran verfüge heute über das technische Potenzial, innerhalb weniger Wochen aus seinem angereicherten Uran fünf bis zwanzig Kernsprengköpfe herzustellen, die auf der inzwischen operativ eingesetzten Fatah-4-Rakete montiert werden könnten. Gleichzeitig hätten die Vereinigten Staaten durch die Verletzung des Verhandlungsprozesses und die Ermordung des Obersten Führers bewiesen, dass es keinen diplomatischen Ausweg gebe. Damit, so Ritter, hätten die USA diejenigen im Iran gestärkt, die eine nukleare Bewaffnung seit Langem anstrebten.

Militärische Lagebeurteilung: Überlegene Planung, beschränkte Mittel

Die militärische Analyse Ritters, die von Davis weitgehend geteilt wird, zeichnet das Bild eines Krieges, in dem die Vereinigten Staaten mit erheblich geringeren Mitteln operieren als in früheren Konflikten, gegen einen Gegner, der sich seit zwanzig Jahren auf genau diesen Krieg vorbereitet hat. Ritter beziffert die amerikanische Luftkampfkapazität im Vergleich zur Operation Desert Storm von 1991 auf rund ein Drittel – obwohl der Iran mehr als viermal so gross ist wie der Irak und über eine Infrastruktur verfügt, die nicht durch einen vorangegangenen Krieg geschwächt wurde.

Die Vorbereitung des Irans auf einen möglichen amerikanischen oder israelischen Angriff beschreibt Ritter als systematisch und weitreichend. Das Land sei in zwölf autonome Militärbezirke aufgeteilt worden, jeder mit eigenen Vorbereitungen für den Verteidigungsfall. Besonders die Verlagerung unter die Erde sei zentral: Der Angriff auf die Anreicherungsanlage Fordow, die Teil der Operation «Midnight Hammer» gewesen sei, habe nach seiner Einschätzung eine Anlage getroffen, die ihr wertvolles Material längst evakuiert hatte. Der Iran habe über ein Netz von hundert und mehr unterirdischen Ausweichanlagen verfügt, in die im Vorfeld eines erwarteten Angriffs alle sensiblen Geräte und Anlagen gebracht worden seien.

Als Beleg für die Wirkungslosigkeit strategischer Bombardierung zieht Ritter einen historischen Vergleich: Die Messerschmitt-Produktion im nationalsozialistischen Deutschland habe während der alliierten Bombardierungskampagne des Zweiten Weltkriegs nicht ab-, sondern zugenommen, weil die deutsche Rüstungsindustrie ihre Produktionsprozesse an die Angriffe angepasst habe. Er illustriert diesen Punkt auch mit einer persönlichen Erfahrung aus dem Irak: Ein ranghoher irakischer General habe ihm nach dem Golfkrieg erklärt, die Amerikaner seien zwar gut im Sprengen von Gebäuden, die Iraker jedoch gut im Betongiessen – und wenn die Gebäude leer gebombt worden seien, hätten sie sich eben einfach neu eingerichtet.

Besonders kritisch beurteilt Ritter den Zustand der amerikanischen Luftverteidigung in der Region. Fotobelege zeigten, dass iranische Angriffe mindestens fünf THAAD-Radaranlagen zerstört hätten. Da dies nach seiner Einschätzung der maximalen Anzahl in der Region entspreche, sei das THAAD-System ausserhalb Israels faktisch nicht mehr operativ. Hinzu komme der Verlust einer frühen Warnradaranlage im Wert von 1,1 Milliarden Dollar. Der Iran zerstöre die amerikanische Militärinfrastruktur systematisch und mit grosser Präzision. Manche Beobachter bewerteten das Ausmass dieser Zerstörungen als das grösste, das eine fremde Macht den Vereinigten Staaten seit dem Bürgerkrieg zugefügt habe.

Hinzu kommt nach Ritters Darstellung ein gravierendes Munitionsproblem: Die amerikanischen Streitkräfte hätten bislang vor allem Präzisionswaffen mit grosser Reichweite eingesetzt. Deren Bestand sei endlich und erschöpfe sich. Sollten diese Waffen ausgehen, müssten Kampfflugzeuge näher an die Ziele heranrücken und damit in die Reichweite der iranischen Luftverteidigung geraten, was das Risiko von Abschüssen erheblich erhöhe. Bereits in Desert Storm seien bis in die letzten Kriegsmomente Flugzeuge verloren gegangen, weil selbst Luftüberlegenheit keine Verlustfreiheit bedeute.

Elektronische Kriegführung, Geheimdienstunterstützung und die Rolle Russlands

Ein besonderes Gewicht legt Ritter auf die Frage der elektronischen Kriegführung. Er vertritt die Ansicht, dass Russland und China dem Iran nicht nur politisch, sondern auch technisch beigestanden hätten – insbesondere durch die Bereitstellung fortgeschrittener Störkapazitäten, über die der Iran nach bisheriger Einschätzung nicht hätte verfügen sollen. Die amerikanischen Operatoren würden, so seine Prognose, in den späteren Auswertungen berichten, dass ihre Waffen während des gesamten Konflikts gestört worden seien. Dieses Muster kenne er bereits aus dem Ukraine-Krieg, wo amerikanische HIMARS-Raketen und andere Präzisionsmunition regelmässig durch russische elektronische Kriegführung neutralisiert worden seien.

Unmittelbar nach der Gesprächsaufzeichnung wurde ein Artikel der Washington Post zitiert, wonach Russland dem Iran Geheimdienstinformationen zur gezielten Bekämpfung amerikanischer Stellungen liefere. Ritter ordnet dies in einen grösseren Kontext ein: Die Vereinigten Staaten hätten ihrerseits der Ukraine Geheimdienstinformationen zur Bekämpfung russischer Führungspositionen, Infrastruktur und Waffensysteme zur Verfügung gestellt – bis hin zu angeblichen Drohnenangriffen auf Präsident Putins Aufenthaltsort. Es sei daher kaum überraschend, dass Russland im laufenden iranischen Konflikt ähnliche Unterstützung leiste.

Der Ukraine-Krieg im Schatten des Iran-Konflikts

Einen erheblichen Teil des Gesprächs widmen Ritter und Davis der Entwicklung des Krieges in der Ukraine, die durch die Konzentration auf den Iran-Konflikt aus dem öffentlichen Blickfeld geraten sei. Ritters Urteil ist eindeutig: Russland gewinne diesen Krieg auf allen Ebenen – militärisch, wirtschaftlich und geopolitisch.

Militärisch beschreibt Ritter die Ukraine als in einem Abnutzungskrieg gefangen, den sie nicht gewinnen könne. Die ukrainische Armee sei auf monatliche Zwangsrekrutierungen von zehn- bis dreissigtausend Mann angewiesen, verliere diese aber ebenso schnell wieder, während Russland über ein Freiwilligenaufkommen verfüge, das die Verluste übertreffe. Die russischen Gesamtverluste beziffert er auf knapp unter 200’000 Tote – eine erhebliche Zahl, die er jedoch ins Verhältnis zu den ukrainischen Verlusten setzt, die er bei einem Verhältnis von eins zu zehn zugunsten Russlands schätzt. Er stützt diese Einschätzung auf persönliche Gespräche mit russischen Kommandeuren, die er in einer Reihe von Besuchen in Russland geführt habe.

Politisch beschreibt er die Ukraine als wirtschaftlich kollabiert, vollständig von westlichen Transferzahlungen abhängig und von einer sich vertiefenden Legitimationskrise Zelenskyjs geprägt. Grossbritannien unterstütze General Saluschny als möglichen Nachfolger, die Vereinigten Staaten den Geheimdienstchef Budan. Korruption sei allgegenwärtig: Ungarische Grenzbeamte hätten Ukrainer mit Fahrzeugen voller Bargeld und Goldbarren aufgegriffen, die ins Ausland hätten verbracht werden sollen.

Besonderes Gewicht legt Ritter auf die Frage der Drohnenkriegführung, die seiner Meinung nach den Charakter des modernen Landkriegs fundamental verändert hat. Beide Seiten setzten täglich Zehntausende von Drohnen ein, die eine freie Manövrierung von Truppen und Fahrzeugen im Frontgebiet nahezu unmöglich machten. Die russische Armee habe sich auf diese Entwicklung eingestellt: Spezialisierte Drohnenjäger-Einheiten wie «Rubikon» bekämpften ukrainische Drohnenoperatoren gezielt, und man müsse heute bereits zehn Kilometer vor der Frontlinie im Kriechgang vorrücken, um nicht entdeckt zu werden. Die Erkenntnis, die beide Analysten mit Blick auf die NATO teilen: Das westliche Militär habe die Drohnenrevolution noch nicht verinnerlicht. Die taktischen Handbücher, die man an ukrainische Offiziere weitergegeben habe, seien von diesen als vollkommen praxisfern verlacht worden.

Geopolitische Rückwirkungen: Öl, Energie und die europäische Verwundbarkeit

Der Iran-Konflikt zeitige nach Ansicht Ritters weitreichende Folgen für die globale Energieversorgung und damit mittelbar für die geopolitische Stellung Russlands. Seit Beginn des Angriffs am 28. Februar sei der Ölpreis von 67 auf 91 Dollar pro Barrel gestiegen; bei einer Fortsetzung des Konflikts für weitere ein bis zwei Wochen sei ein Preis von 120 Dollar nicht unwahrscheinlich.

Besonders betroffen seien Länder wie Indien und Japan, die in erheblichem Masse von nahorientalischem Öl abhingen. Indien beziehe fünfzehn bis zwanzig Prozent seines Energiebedarfs aus der Region; Japan könne sogar neunzig Prozent seiner Importe aus dem Nahen Osten beziehen. Beide Länder würden gezwungen sein, sich nach Alternativen umzusehen – und die einzige realistische Alternative auf kurze Sicht sei Russland. Damit trete exakt das Gegenteil von dem ein, was die westliche Sanktionspolitik beabsichtigt habe: Anstatt Russland wirtschaftlich zu isolieren, öffne man ihm neue Absatzmärkte für sein Öl und Gas.

Für Europa drohe der Kollaps der Gasversorgung den wirtschaftlichen Niedergang zu beschleunigen. Die Frage einer amerikanischen Kompensation scheidet aus: Die Vereinigten Staaten verfügten nicht über die nötigen Exportkapazitäten, um den Ausfall der nahorientalischen Lieferungen zu ersetzen. Die ironische Konsequenz sei, dass Trumps Entscheid, Indien für dreissig Tage von den Sanktionen gegen russische Ölkäufe zu befreien, nicht auf strategischen Grossmut, sondern auf schlichtes Einlenken gegenüber einer indischen Weigerung zurückgehe: Das indische Parlament habe klargestellt, dass die Kaufentscheide bei den gewählten Volksvertretern und nicht beim Premierminister lägen.

Geschichte, Recht und die Glaubwürdigkeit Washingtons

Beide Gesprächspartner verorten den aktuellen Konflikt in einem längeren historischen Bogen, der die Komplexität der amerikanisch-iranischen Beziehungen beleuchtet. Die Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft 1979, auf die Vertreter des politischen Establishments immer wieder verweisen, sei nicht im Vakuum entstanden: Der CIA habe eng mit der SAVAK, dem Geheimdienst des Schah, zusammengearbeitet und Verbrechen gegen die iranische Bevölkerung mitgetragen. Die CIA habe 1953 den demokratisch gewählten Premierminister Mohammad Mossadegh durch einen Putsch gestürzt und den Schah eingesetzt. Die islamische Revolution von 1979 und die Botschaftsbesetzung seien Reaktionen auf eine Jahrzehnte lange amerikanische Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes.

Ähnliche Überlegungen stellt Ritter für den Libanon an, wo amerikanische Marines 1983 einem Anschlag zum Opfer fielen, nachdem die Vereinigten Staaten in einen Bürgerkrieg eingegriffen und mit dem Schlachtschiff New Jersey Stellungen beschossen hätten. Auch für den Irakkrieg gilt nach seiner Interpretation, dass die von Iran unterstützten schiitischen Milizen, die amerikanische Soldaten mit Sprengfallen bekämpften, auf eine illegale Besatzung reagiert hätten.

Die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten als Verbündeter und Verhandlungspartner sehen beide Analysten durch die jüngsten Ereignisse nachhaltig beschädigt. Ritter erinnert daran, dass die USA im Verlauf ihrer Geschichte nahezu alle Verbündeten verraten hätten – zuletzt die Kurden, die jeweils bei amerikanischen Operationen instrumentalisiert und danach aufgegeben worden seien. Israel selbst werde geopfert, wenn es den amerikanischen Interessen diene; kein verlässlicher Partner würde zulassen, dass ein Bündnispartner so unter Beschuss gerate. Das blaue amerikanische Reisepassbuch, das früher Türen geöffnet habe, symbolisiere heute in weiten Teilen der Welt eine Nation, der man misstraut.

Religiöse Rhetorik und professionelles Ethos

Einen eigenen Abschnitt der Debatte bildet die Frage, ob der Konflikt religiös aufgeladen werden dürfe. Senator John Kennedy hatte den Iran in düsteren Bildern als von religiösen Fanatikern beherrschten Staat beschrieben, der jeden Andersgläubigen zu töten beabsichtige. Lindsey Graham hatte ähnliche Töne angeschlagen. Ritter widerspricht dieser Rahmung entschieden.

Er verweist auf das Beispiel Russlands, wo Christen und Muslime nach zwei blutigen Tschetschenienkriegen heute in Grosny nebeneinander lebten, in einer Stadt, die 2002 wie Stalingrad aussah und heute mit modernen Leuchtreklamen und Moscheen neben orthodoxen Kirchen glänze. Die Vorstellung, Christen und Muslime seien historisch zu ewigem Kampf verurteilt, nennt er absurd. Er selbst bezeichnet sich als wiedergeborenen Christen und findet es theologisch anmassend, wenn Politiker behaupten, durch Krieg die Bedingungen für die Apokalypse zu schaffen – als ob Gott menschlicher Hilfe bedürfe.

Davis ergänzt aus militärprofessioneller Perspektive: Es habe nach dem 11. September einen amerikanischen General gegeben, der den Krieg gegen den Terror als christlichen Kreuzzug bezeichnete und dafür zu Recht gemaßregelt wurde. Das amerikanische Militär sei eine Armee von Profis, die nicht im Namen einer Religion kämpfe, sondern aufgrund politischer Beschlüsse und nach dem Gebot der taktischen Überlegenheit.

Kein Bodenkrieg, aber auch kein Sieg aus der Luft

Zum Ende des Gesprächs diskutieren beide Analytiker die Möglichkeit einer Eskalation zum Bodenkrieg. Trump hatte erklärt, keine Bodentruppen einsetzen zu wollen. Ritter begrüsst diese Ankündigung grundsätzlich, bezweifelt aber, dass ein Luftkrieg allein die erklärten Kriegsziele – offenbar nun die bedingungslose Kapitulation des Iran – erreichen kann. Diese Zielvorgabe sei militärisch nicht realisierbar ohne Bodentruppen, und Bodentruppen könnten in der aktuellen Situation nicht eingesetzt werden.

Davis erläutert aus seiner Erfahrung als Offizier der 1. Panzerdivision, warum ein Truppenaufmarsch in der Grössenordnung von Desert Storm unter heutigen Bedingungen nicht möglich wäre: Häfen und Flugplätze seien unter iranischen Angriff, und selbst wenn Truppen an Land kämen, würden sie sofort von Drohnen angegriffen. Die USA verfügten nicht über die logistische Kapazität, fünfhunderttausend Soldaten in den Einsatzraum zu verlegen; sie hätten ohnehin nicht einmal die entsprechenden Truppenstärken.

Berichte über die Alarmierung der 82. Luftlandedivision und einen Aufruf zur Blutspende in deutschen Militärgemeinschaften interpretierten beide eher als Vorsichtsmassnahmen zur Verstärkung bedrohter Einrichtungen wie Botschaften und Vorwärtsstützpunkte im Irak denn als Zeichen einer bevorstehenden Bodenoffensive. Dennoch räumt Ritter ein, dass die strategische Lagebeurteilung sich täglich verändere: Aus den ursprünglichen Kriegszielen – Chameneis Ermordung sollte das Regime zum Einsturz bringen – sei nach dem Scheitern dieser Rechnung eine Art strategische Improvisation geworden.

Ein Krieg ohne erkennbaren Ausweg

Das Gespräch zwischen Scott Ritter und Daniel Davis liefert eine konsistente, aus militärischer und geheimdienstlicher Erfahrung gespeiste Analyse eines Krieges, dessen Ende und Ziele zum Zeitpunkt der Aufzeichnung unklar sind. Beide Männer – der eine ein Veteran der Waffenkontrolle und Geheimdienstarbeit, der andere ein erfahrener Gefechtsofficier und späterer Militäranalyst – teilen die Grundüberzeugung, dass die Vereinigten Staaten in einen Konflikt eingetreten sind, den sie nicht gewinnen können, ohne gleichzeitig eine geopolitische Kettenreaktion auszulösen, die ihre eigene strategische Position weiter schwächt.

Was Ritter am stärksten beschäftigt, ist eine Parallele, die er seit mehr als zwanzig Jahren zieht: Der Mechanismus, durch den eine Gesellschaft dazu gebracht wird, einen Krieg der Wahl als unvermeidlich zu akzeptieren, funktioniere bei der Bevölkerung, weil Angst und Unwissenheit politisch instrumentalisierbar seien. In jenem Jahr, als er vergeblich gegen den Irak-Krieg argumentierte, galten seine Analysen als unbequem. Die Geschichte hat sie bestätigt. Was er heute über den Iran sagt, klingt nach dem gleichen Muster – und auch diesmal, so sein implizites Argument, werde die Geschichte die Fakten von den Behauptungen trennen.

Ob seine Prognosen zutreffen, wird die weitere Entwicklung zeigen. Als analytischer Rahmen für das Verständnis der amerikanischen Entscheidungslogik und der iranischen Gegenstrategie bietet das Gespräch – unabhängig von der politischen Positionierung der beiden Redner – eine Fülle von Informationen, die eine nüchterne Beurteilung der Lage erlauben.

* * *

Scott Ritter ist ehemaliger Geheimdienstoffizier des Marine Corps und früherer Chewinspekteur der UN-Waffeninspektionsmission UNSCOM im Irak. Daniel Davis ist pensionierter Oberstleutnant der US Army und Militäranalyst. Das Gespräch wurde im Rahmen der Sendung «Daniel Davis Deep Dive» aufgezeichnet.