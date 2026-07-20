Der frühere US-Marine und Militäranalyst Scott Ritter zeichnet in einem aktuellen Gespräch ein deutlich anderes Bild Russlands, als es nach seiner Einschätzung in vielen westlichen Medien vermittelt wird. Im Mittelpunkt seiner Argumentation steht die These, dass die Erwartung eines politischen Zusammenbruchs in Russland auf falschen Annahmen beruhe.

Ritter setzt sich dabei ausführlich mit Analysten auseinander, die davon ausgehen, dass Präsident Wladimir Putin innenpolitisch zunehmend unter Druck gerate oder sogar durch einen Machtwechsel verdrängt werden könnte. Diese Einschätzung weist er entschieden zurück. Nach seiner Darstellung gebe es derzeit keine realistischen Anzeichen für einen sogenannten “Maidan in Moskau”, also eine Massenbewegung, die einen Regierungswechsel erzwingen könnte.

Ein wesentlicher Teil des Gesprächs beschäftigt sich mit der militärischen Lage in der Ukraine. Ritter argumentiert, dass viele westliche Bewertungen russischer Verluste oder ukrainischer Erfolge die tatsächlichen militärischen Gegebenheiten nicht ausreichend berücksichtigen würden. Er verweist dabei insbesondere auf den Einsatz moderner Drohnentechnologie.

Anhand mehrerer Beispiele beschreibt Ritter die Entwicklung deutscher und ukrainischer Drohnenprogramme. Nach seiner Darstellung würden verschiedene westliche Systeme zwar hohe Erwartungen wecken, in der Praxis jedoch häufig unter technischen Problemen leiden. Er behauptet, zahlreiche Drohnen hätten hohe Ausfallraten oder würden von russischen Einheiten frühzeitig erkannt und zerstört. Gleichzeitig hebt er hervor, dass Russland seine Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung sowie zur Drohnenabwehr kontinuierlich verbessert habe.

Im Zusammenhang mit Angriffen auf russische Raffinerien und Infrastruktur vertritt Ritter die Auffassung, dass deren militärischer Effekt oftmals überschätzt werde. Er argumentiert, viele Anlagen könnten nach Beschädigungen relativ schnell wieder instand gesetzt werden, während Russland seinerseits mit deutlich schwereren Waffensystemen gegen militärische Ziele vorgehe.

Ein weiterer Schwerpunkt des Interviews ist die NATO sowie die europäische Verteidigungspolitik. Ritter äußert Zweifel daran, dass mehrere europäische Staaten ihre angekündigten Aufrüstungsprogramme tatsächlich umsetzen könnten. Als Beispiele nennt er fehlende industrielle Kapazitäten, Finanzierungsprobleme sowie demografische Entwicklungen. Insbesondere den geplanten Ausbau der Bundeswehr hält er unter den gegenwärtigen Voraussetzungen für kaum realisierbar.

Ausführlich spricht Ritter auch über die politische Stimmung innerhalb Russlands. Er vertritt die Ansicht, dass äußere Bedrohungen nicht zu einer Schwächung der Regierung führten, sondern vielmehr den gegenteiligen Effekt hätten. Seiner Einschätzung nach rücke ein großer Teil der Bevölkerung in Krisenzeiten enger hinter Präsident Putin zusammen.

Dabei verweist Ritter auf historische Erfahrungen Russlands, insbesondere auf die enormen Verluste des Zweiten Weltkriegs. Diese Geschichte präge nach seiner Auffassung bis heute das nationale Selbstverständnis und das Verhältnis vieler Russen zu Staat, Gesellschaft und politischer Führung. Daraus leite sich auch eine größere Bereitschaft ab, Belastungen und Entbehrungen zu akzeptieren als in vielen westlichen Gesellschaften.

Im Gespräch wird zudem die Rolle westlicher Medien und sozialer Netzwerke thematisiert. Ritter vertritt die Auffassung, dass sich bestimmte Narrative durch gegenseitige Verstärkung zwischen klassischen Medien und sozialen Plattformen verbreiteten und dadurch Erwartungen entstünden, die seiner Ansicht nach mit der tatsächlichen Lage in Russland nicht übereinstimmten.

Gleichzeitig schildert er seine eigene Arbeitsweise als Analyst. Er betont, Informationen aus möglichst vielen unterschiedlichen Quellen zu sammeln – darunter Gespräche mit Militärangehörigen, Politikern, Wirtschaftsexperten und Bürgern vor Ort. Einzelne Meinungen oder Fernsehdebatten seien aus seiner Sicht nicht ausreichend, um belastbare Schlussfolgerungen zu ziehen.

Zum Ende des Gesprächs fasst Ritter seine zentrale Einschätzung zusammen: Die Vorstellung eines baldigen politischen Umsturzes in Russland hält er für äußerst unwahrscheinlich. Statt einer Erosion der Machtbasis sieht er nach eigener Analyse eine zunehmende Geschlossenheit innerhalb der russischen Gesellschaft angesichts des anhaltenden Konflikts mit dem Westen.

Der Inhalt des Gesprächs gibt ausschließlich die Einschätzungen und Argumente der Gesprächsteilnehmer wieder. Die darin geäußerten Bewertungen und Schlussfolgerungen sind deren persönliche Ansichten und stellen keine unabhängig bestätigten Tatsachenbehauptungen dar.