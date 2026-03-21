Wie die Schweizer Polizei mit Klimmzügen und Hindernisparcours gegen den Cyberbetrug kämpft — und was das über den Zustand unserer Sicherheitsbehörden verrät

Von der Redaktion

Irgendwo in der Schweiz trainiert gerade ein angehender Polizist Liegestützen. Er schwitzt. Er keucht. Er will Kriminelle jagen. Die Kriminellen sitzen derweil im Pyjama vor dem Laptop und räumen Bankkonten leer. Die Schweiz ist ein gut organisiertes Land.

Es gibt Momente, in denen die institutionelle Vernunft eines Staates so augenfällig aus dem Tritt geraten ist, dass man sie nur noch bewundernd bestaunen kann — so wie man ein barockes Uhrwerk bestaunen würde, das zuverlässig die falsche Zeit anzeigt. Die Einführung polizeilicher Bootcamps zur Vorbereitung von Stellenanwärtern auf den Sporttest gehört zu diesen Momenten.

Die Idee ist im Grunde bestechend einfach: Wer Polizist werden will, muss körperlich fit sein. Wer nicht fit ist, fällt durch. Wer doch Polizist werden will, soll sich gefälligst vorbereiten. Also richtet man Bootcamps ein — mehrtägige Trainingslager, in denen künftige Ordnungshüter Klimmzüge üben, Hindernisparcours absolvieren und ihren Zwölf-Minuten-Lauf optimieren. So weit, so logisch. Zumindest wenn man den letzten Lagebericht zur Kriminalität in der Schweiz nicht gelesen hat.

Was die Statistik wirklich zeigt

Das Bundesamt für Statistik veröffentlichte im März 2025 die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024. Sie ist, mit Verlaub, ein Dokument, das man dem zuständigen Ausbildungsverantwortlichen vor dem nächsten Bootcamp-Planungsgespräch auf den Tisch legen sollte. Die Zahlen sprechen eine Sprache, die klarer ist als jede Trillerpfeife auf dem Übungsgelände.

Total wurden 563'633 Straftaten nach Strafgesetzbuch registriert — ein Anstieg von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was 41'075 Delikten mehr entspricht. Es ist das dritte Anstiegsjahr in Folge. Aufgeschlüsselt nach Deliktbereichen ergibt sich folgendes Bild:

KRIMINALSTATISTIK SCHWEIZ 2024 — ZUNAHMEN NACH DELIKTBEREICH

563'633 Straftaten total (StGB)

+7,9% (+41'075 Delikte) Zunahme gegenüber Vorjahr

CYBERKRIMINALITÄT

59'034 Straftaten mit digitaler Komponente total

+35,2% (+15'195 Delikte) Zunahme digital gegenüber Vorjahr

55'413 (93,9%) Davon Cyber-Wirtschaftskriminalität

+56,2% gegenüber 2023 Phishing-Angriffe

+104,8% gegenüber 2023 Missbrauch Online-Zahlungsmittel / Wertkarten

Digitale Delikte ×2 in 4 Jahren Verdoppelung seit 2020

GEWALTDELIKTE

48'943 Gewaltstraftaten total

+3,3% Zunahme Gewalt gesamt

2'456 (höchster Wert seit 2009) Schwere Gewaltstraftaten

+19,4% (+399 Fälle) Zunahme schwere Gewalt

+29,4% gegenüber 2023 Vergewaltigungen

+16,9% gegenüber 2023 Schwere Körperverletzung

HÄUSLICHE GEWALT

21'127 Straftaten im häuslichen Bereich

+6,1% Zunahme gegenüber 2023 (19'918)

26 von 45 vollendeten Tötungen (57,8%) Anteil häuslicher Tötungsdelikte

VERMÖGENSDELIKTE

+8,0% (3. Anstieg in Folge) Zunahme Vermögensdelikte

ca. 120 pro Tag (2023: 114) Einbruch- und Einschleichdiebstähle

DISKRIMINIERUNG / HASSKRIMINALITÄT

595 (+48,4% gegenüber 2023) Straftaten Rassismus / Diskriminierung

88,7% Davon bezogen auf Rasse/Ethnie/Religion

RÜCKLÄUFIGE BEREICHE

sinkend seit 2015 Betäubungsmitteldelikte

–7,0% gegenüber 2023 Sexuelle Handlungen mit Kindern

Man lese diese Zahlen ruhig zweimal. Dann lese man die Anforderungen des Sportests: Zwölf-Minuten-Lauf. Hindernisparcours. Klimmzüge. Liegestützen. Tauchen, in einzelnen Kantonen. Man stelle sich die operative Relevanz dieser Disziplinen beim Kampf gegen Phishing-Kampagnen vor, die innerhalb eines Jahres um 56 Prozent zunahmen. Oder gegen den Missbrauch von Online-Zahlungsmitteln, der sich mehr als verdoppelte.

Der Feind springt keine Hürden

Der typische Schweizer Kriminelle des Jahres 2024 sitzt nicht in einer dunklen Gasse. Er trägt keine Sturmmaske und springt keine Zäune. Er öffnet morgens seinen Browser, sucht sich ein Opfer aus der Datenbank, die er für zwanzig Franken im Darknet erstanden hat, und schreibt eine überzeugende E-Mail. Seine körperliche Fitness spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Relevant sind Tippgeschwindigkeit und Überzeugungskraft, allenfalls ein gewisses Gespür für menschliche Gutgläubigkeit.

Gegen dieses Täterprofil schickt die Schweizer Polizei nun Anwärter ins Bootcamp. Betrug findet inzwischen in achtzig Prozent aller Fälle online statt. Geldwäscherei sogar zu neunzig Prozent. Die digitale Kriminalität hat sich seit 2020 schlicht verdoppelt — und sie wächst viermal schneller als die Kriminalität insgesamt. Man möchte applaudieren.

Die Tyrannei des Zwölf-Minuten-Laufs

Der Sporttest der Schweizer Polizei ist in seiner Systematik nicht ohne Würde. Je nach Kanton werden Ausdauer, Kraft und Koordination geprüft: ein Zwölf-Minuten-Lauf, ein Hindernisparcours, Liegestützen, Klimmzüge, in einzelnen Kantonen auch Schwimmen und Tauchen. Das alles ergibt Sinn für jemanden, der Bankräuber zu Fuss verfolgt, körperlich bedrohliche Situationen zu bewältigen hat oder Verdächtige zu überwältigen gedenkt.

Nur: Der Bankräuber ist aus der Mode gekommen. Wer am Klimmzug scheitert, fliegt raus — frühestens nach einem halben Jahr darf er es erneut versuchen. Wer am Bildschirm scheitert, darf offenbar Cyberkriminalität bearbeiten. In der Ostschweiz haben sich die Kantone immerhin auf ein einheitliches Verfahren geeinigt. Leider ist das Verfahren einheitlich anachronistisch: Der Hindernisparcours, den angehende Polizistinnen und Polizisten in zwölf Minuten bewältigen müssen, testet zuverlässig die körperliche Belastbarkeit — aber nicht, ob jemand eine Phishing-Kampagne erkennt, eine digitale Spur verfolgt oder einen kompromittierten Router analysieren kann.

Das Bootcamp als institutionelles Eingeständnis

Nun könnte man einwenden, die Bootcamps seien ja gerade Ausdruck von Reformwillen: Die Polizei erkenne, dass zu viele Bewerber am Sporttest scheitern, und helfe nach. Das stimmt formal. Nur fragt sich, warum man das Helfwerkzeug ausgerechnet dort einsetzt, wo das Problem am wenigsten drückt.

Die Polizeikorps der Schweiz kämpfen seit Jahren mit Nachwuchsmangel. Die Gründe sind vielfältig: unattraktive Arbeitszeiten, Schichtdienst, wachsende administrative Belastung, eine zunehmend komplexe Bedrohungslage. Was Bewerberinnen und Bewerber jedoch überwiegend aus dem Verfahren wirft, ist der Sport — nicht die Intelligenz, nicht das psychologische Profil, nicht die charakterliche Eignung. Also baut man Bootcamps. Für Klimmzüge.

Es ist das polizeiliche Äquivalent zu einer Luftfahrtgesellschaft, die ihre Piloten intensiv im Rudern trainiert, weil sie beim Schwimmtest durchfallen: technisch kohärent, strategisch rätselhaft.

Was wäre die Alternative?

Man wäre ungerecht, würde man der Schweizer Polizei jeden Reformwillen absprechen. Einzelne Kantone haben ihre Cyberabteilungen ausgebaut. Die Kantonspolizei Schwyz betonte anlässlich ihrer Kriminalstatistik 2024 explizit, man habe den Fachbereich Cyberkriminalität zielgerichtet gestärkt. Das ist löblich. Es ist auch ein implizites Eingeständnis, dass die bisherigen Strukturen nicht ausreichten.

Eine ernsthafte Neugewichtung des Anforderungsprofils würde bedeuten: Der Sporttest behält seine Berechtigung — körperliche Grundfitness ist im Polizeialltag weiterhin relevant — aber er darf nicht länger das dominierende Auslesekriterium sein. Wer im Zwölf-Minuten-Lauf dreissig Sekunden zu langsam ist, dafür aber analytisch brillant, technisch versiert und digital sozialisiert, wäre im Kampf gegen die grösste Wachstumsbranche der Schweizer Kriminalität vermutlich wertvoller als ein Ausdauerathlet, der nicht weiss, was ein VPN ist.

Stattdessen schickt man die Leute ins Bootcamp. Für Liegestützen.

Das eigentliche Phantom

Hinter der Bootcamp-Logik steckt ein Phantombild des Polizisten, das aus den siebziger Jahren stammt: der muskulöse, reaktionsschnelle, körperlich souveräne Ordnungshüter, der Verbrecher verfolgt, stellt und überwältigt. Dieses Bild ist nicht falsch — es ist schlicht unvollständig geworden. Der Polizeiberuf hat sich verändert. Die Kriminalität hat sich verändert. Die Auswahlkriterien haben sich nicht verändert.

Es ist ein wenig so, als würde die Eidgenossenschaft die Anforderungen an Feuerwehrleute primär nach ihrer Fähigkeit beurteilen, Pferde zu beruhigen — weil das früher mal wichtig war und die entsprechende Tradition zu schön ist, um sie einfach aufzugeben.

Der Cyberbetrug nimmt derweil weiter zu. Die Liegestützen auch. Die Schweiz ist ein gut organisiertes Land.

Quellen: Polizeiliche Kriminalstatistik 2024, Bundesamt für Statistik (BfS), März 2025; Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS), Medienmitteilung 24. März 2025; Kantonspolizei Zürich, PKS 2024; Kantonspolizei Schwyz, Kriminalstatistik 2024; Polizeischule Ostschweiz, Eignungstest-Reglement.