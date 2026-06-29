Während Konzernchef Pascal Grieder der «Neuen Zürcher Zeitung» eine wohlwollende Homestory gewährt, rügt die Aufsichtsbehörde den Staatskonzern für wiederholtes illegales Handeln. Der Fall Riehen ist kein Einzelfall – er hat System.

Es ist ein eingespieltes Muster: Wenn ein Konzernchef ausgerechnet am Samstag in einer grossen Zeitung über seinen Hund plaudert, lohnt sich der Blick darauf, was in der Woche darauf publik werden soll. Pascal Grieder, seit November 2025 Konzernleiter der Schweizerischen Post, durfte sich in der NZZ unter dem Titel «Mir geht es wie meinem Hund – der ist auch ungern an der Leine» präsentieren. Zwei Tage später wurde sichtbar, welche Leine gemeint sein könnte – jene des Gesetzes.

Eine negative Empfehlung mit Signalwirkung

Am 25. Juni 2026 gab die Eidgenössische Postkommission PostCom eine ablehnende Empfehlung ab. Der Grund: Die Post hatte die Postagentur Riehen Rauracher im Kanton Basel-Stadt bereits per 31. Januar 2026 geschlossen – und damit zu einem Zeitpunkt, als das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren noch gar nicht abgeschlossen war.

Die Rechtslage ist eindeutig. Nach der Postverordnung darf die Post eine Postagentur oder Poststelle erst dann schliessen oder verlegen, wenn die PostCom ihre Empfehlung dazu abgegeben hat. Das Verfahren ist keine Formalität, sondern das einzige Instrument, mit dem Gemeinden und Bevölkerung überhaupt Gehör finden, bevor vollendete Tatsachen geschaffen werden. Genau diese Reihenfolge hat die Post in Riehen missachtet.

Auslöser war der Rückzug der Amavita-Apotheke an der Rauracherstrasse, die nach rund zehn Jahren die Zusammenarbeit mit der Post beendete. Eine Nachfolgelösung im Quartier Niederholz fand der Konzern nicht. Für die rund 22’500 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde Riehen bleibt damit nur noch eine einzige Poststelle an der Bahnhofstrasse. Der Gemeinderat lehnte die Schliessung ab und intervenierte – ohne Erfolg.

Wenn nur der Preis zählt

Die Begründung der Post klingt nach Sachzwang: Man habe schlicht keinen neuen Partner gefunden, also habe keine andere Möglichkeit bestanden, als zu schliessen. Diese Argumentation hält ökonomischer Prüfung nicht stand. Ob sich ein Agenturpartner findet, ist keine Frage des Schicksals, sondern des Preises. Würde die Post für jeden abgewickelten Postvorgang ein Vielfaches der heutigen Entschädigung zahlen, stünden die Anbieter Schlange. Dass sich niemand fand, heisst lediglich: Die Post war nicht bereit, den Marktpreis für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung zu bezahlen. Der «Sachzwang» ist in Wahrheit eine betriebswirtschaftliche Entscheidung.

Wiederholungstäterin Post

Bemerkenswert ist nicht der Einzelfall, sondern das Muster. Der Vorgang in Riehen reiht sich in eine Serie. Bereits Ende 2023 beziehungsweise Anfang 2024 schloss die Post die Agentur Hellbühl in der Gemeinde Neuenkirch (LU) – ebenfalls bevor die PostCom ihre Empfehlung abgegeben hatte. Dasselbe wiederholte sich bei der Agentur Morges 2 La Gottaz (VD), die am 13. Juni 2024 vorzeitig dichtgemacht wurde. Drei dokumentierte Fälle in zweieinhalb Jahren ergeben kein Versehen, sondern eine Vorgehensweise. Ein privates Unternehmen, das dreimal eine behördliche Vorprüfung umginge, müsste mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Beim Bundesbetrieb bleibt es bei einer Empfehlung und einer Ermahnung.

Die PostCom rät der Post nun, gemeinsam mit der Gemeinde Riehen nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen und im Quartier Niederholz eine vollwertige Agentur zu realisieren. Zugleich ermahnt sie den Staatskonzern mit Nachdruck, künftig Zeitpläne so anzulegen, dass die gesetzlichen Vorgaben überhaupt eingehalten werden können. Auf gut Deutsch: Der Staatsbetrieb möge sich an die Gesetze halten wie jedes andere Unternehmen im Land.

Der grössere Zusammenhang

Die Schliessungen sind keine isolierten Pannen, sondern Teil einer strategischen Schrumpfung. Im NZZ-Interview rechnet Grieder offen vor, dass die Post die Grundversorgung jährlich mit rund 300 Millionen Franken quersubventioniert, wovon ein Grossteil in die Filialen fliesst. Bis Ende 2028 soll das Netz von heute rund 700 eigenen Poststellen und 1300 Partnerfilialen auf 600 eigene Stellen und 1400 Partnerfilialen umgebaut werden – die Zahl der Kontaktpunkte bleibt zwar nominell bei 2000, doch die teureren, vollwertigen Poststellen werden weiter abgebaut.

Flankiert wird dieser Umbau durch die vom Bundesrat in die Vernehmlassung geschickte Revision des Postgesetzes. Sie sieht einen Mechanismus vor, mit dem die Post bei sinkender Nachfrage – etwa unter Schwellenwerten bei Briefmengen oder Bareinzahlungen – eine Reduktion der Grundversorgung beantragen kann. Postminister Albert Rösti formulierte es schon früher unverblümt: Aus «nostalgischen Gründen» müsse keine Poststelle offen bleiben. Die Stossrichtung ist klar – und genau in diesem politischen Klima erscheint das vorzeitige Schliessen in Riehen weniger als Ausrutscher denn als Vorgriff auf einen erwünschten Zustand.

Die instrumentalisierte Öffentlichkeit

Bleibt die Rolle der Medien. Dass das Porträt eines Konzernchefs zur reinen PR-Bühne wird, ist kein Naturgesetz, sondern eine redaktionelle Entscheidung. Die NZZ liess sich die Gelegenheit entgehen, jene Frage zu stellen, die sich angesichts der dokumentierten Gesetzesverstösse aufgedrängt hätte: Warum hält sich der Bundesbetrieb wiederholt nicht an die für ihn geltenden Verfahren? Stattdessen Hundeanekdoten. Solche Homestorys, die einem Unternehmen vor unangenehmen Behördenentscheiden zur Imagepflege dienen, sind inflationär geworden. Sie gehören in die Medien nur dann, wenn ein tatsächliches öffentliches Interesse besteht – und nicht, wenn sie der Beruhigung im Vorfeld einer Rüge dienen.

Einordnung

Der Fall Riehen zeigt einen Staatskonzern, der das einzige Mitspracheinstrument der betroffenen Bevölkerung systematisch übergeht, sich auf «Sachzwänge» beruft, die in Wahrheit Preisentscheidungen sind, und parallel ein wohlwollendes Medienumfeld pflegt. Eine Aufsichtsbehörde, die nach dem dritten dokumentierten Verstoss noch immer nur «mit Nachdruck ermahnt», stösst dabei an die Grenzen ihrer Wirksamkeit. Solange Gesetzesbruch für den Bundesbetrieb folgenlos bleibt, wird die Reihenfolge dieselbe bleiben: zuerst schliessen, dann die Empfehlung abwarten, die nichts mehr ändert. Die Grundversorgung verschwindet so nicht mit einem politischen Entscheid, sondern Agentur für Agentur, an der Aufsicht vorbei.

Nico Stino