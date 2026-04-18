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Christine Rohe
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Die Medizin bedient sich zwar der Naturwissenschaften und der Statistik (z.B. Covid). Die Medizin/ Heilkunde selbst ist - wie sich an der Medizingeschichte ablesen lässt- eine nah an den Patienten* gewachsene „Erfahrungswissenschaft“. Leider wird dieser unglaubliche Erfahrungsschatz, der in Jahrtausenden weltweit von heilkundigen Menschen zusammen getragen wurde, von den globalen Profiteuren des Systems systematisch diskreditiert, um sich auch noch die Marktanteile der alternativen Medizin und das ambulante Gesundheitssystem wie wir es kennen, einzuverleiben. Wohin das führt? Dahin, wo es den Akteuren* maximalen Gewinn verheißt. Und um sich vorzustellen, was das konkret bedeutet, braucht es nicht viel Phantasie. Man muss lediglich die Realität mit offenen Augen betrachten und „die Dinge vom Ende her denken“ (A. Merkel)

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