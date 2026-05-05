Der KOF-Beschäftigungsindikator signalisiert Erholung, die Schlagzeilen jubilieren. Doch wer genauer hinschaut, erkennt eine strukturelle Verzerrung: Das Stellenwachstum in der Schweiz ist zu einem erheblichen Teil staatlich finanziert – und damit auf Kosten der produktiven Privatwirtschaft.

Leichte Erholung, gedämpfte Realität

Der aktuelle Adecco Group Swiss Job Market Index für das erste Quartal 2026 zeigt eine leichte Stabilisierung: Die Zahl der offenen Stellen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent, und der KOF-Beschäftigungsindikator signalisiert, dass mehr Unternehmen einen Stellenaufbau als einen -abbau planen. ￼ Wer solche Meldungen liest, könnte meinen, der Schweizer Arbeitsmarkt brumme wie eh und je.

Doch das Bild trügt. Dennoch bleibt die Lage am Arbeitsmarkt angespannt: Die Arbeitslosenquote stieg im Februar um 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 3,2 Prozent, und für das laufende Jahr wird lediglich ein moderates BIP-Wachstum von einem Prozent erwartet. ￼ Die Frühjahrserholung, die in normalen Jahren wie ein Uhrwerk kommt, blieb 2026 aus. Der Arbeitsmarkt in der Schweiz zeigt zu Beginn des zweiten Quartals 2026 deutliche Abkühlungstendenzen. ￼

Und das sind nur die oberflächlichen Befunde. Tiefer gebohrt, offenbart sich eine strukturelle Frage, die in der öffentlichen Debatte kaum gestellt wird: Wer schreibt eigentlich diese offenen Stellen aus?

KI trifft – dort wo man es nicht zugibt

Offiziell heisst es, KI sei kein Problem für den Schweizer Arbeitsmarkt. Stimmt – wenn man wegsieht. Denn die Daten zeigen ein anderes Bild. Berufsgruppen mit hoher Exponierung gegenüber Künstlicher Intelligenz, wie kaufmännische, administrative und ICT-Berufe, verzeichnen die stärksten Rückgänge von offenen Stellen, und gleichzeitig steigt in dieser Gruppe die Arbeitslosigkeit. ￼ Konkret: Die Fachkräfte in KV, Verwaltung und Handel verzeichneten schweizweit den deutlichsten Rückgang an offenen Stellen (minus 20 Prozent), und auch die Hochschulberufe Informatik büssten 18 Prozent ein. ￼

Das ist keine Marginalie. Es trifft genau jene Berufsgruppen, die einst als «sichere» Mittelstandsberufe galten. Dass die offiziellen Kommunikationslinien dies herunterspielen, ist bezeichnend – aber nicht überraschend.

Wo das Stellenwachstum wirklich stattfindet

Wer wächst? Vor allem das Gesundheitswesen. Die stärksten Stellenzuwächse zeigen sich bei den Hochschulberufen Gesundheit – Ärztinnen und Pflegefachkräfte – mit 10 Prozent, angetrieben durch den anhaltend hohen Personalbedarf infolge der alternden Bevölkerung. ￼

Das klingt nach privatwirtschaftlichem Wachstum. Ist es aber nur zum Teil. Kantonale Spitäler, Pflegeheime, Sozialinstitutionen – ein Grossteil dieser Einrichtungen ist staatlich finanziert oder staatsnah. Ähnliches gilt für das Bildungswesen, für soziale Dienste, für parastaatliche Betriebe.

Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) der Universität Luzern hat dies systematisch untersucht. Das Ergebnis: Die Beschäftigung im Sektor Staat wuchs von 2011 bis 2022 um 19,3 Prozent, bei den privaten Unternehmen fiel das Wachstum mit 14,0 Prozent deutlich geringer aus. Inklusive staatsnaher Betriebe beträgt die Beschäftigung im öffentlichen Sektor nach konservativer Schätzung 17,3 Prozent der Gesamtbeschäftigung. ￼

Avenir Suisse kommt auf ähnliche Befunde: Rund 950’000 Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten – also 23 Prozent des Stellenbestands – werden von der öffentlichen Hand alimentiert. ￼ Fast jede vierte Stelle in der Schweiz hängt direkt oder indirekt am Steuerzahler.

Schweizer zieht es zum Staat – Ausländer schaffen Werte

Eine brisante Analyse des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV), die im April 2026 publik wurde, liefert eine weitere Dimension. Von den zusätzlichen Beschäftigten in der Privatwirtschaft sind 93 Prozent Ausländer – lediglich gut 6 Prozent Schweizer. Umgekehrt verhielt es sich beim Kernstaat: Knapp 90 Prozent der zusätzlichen Stellen entfielen auf Schweizer. ￼

Der öffentliche Sektor wächst deutlich stärker als der private. Vereinfacht gesagt gehen Arbeitskräfte aus dem Ausland vor allem in die Privatwirtschaft, während viele Schweizerinnen und Schweizer bevorzugt zum Staat oder zu staatsnahen Bereichen gehen. ￼

Der Grund liegt auf der Hand. Die öffentliche Verwaltung bietet hohe Jobsicherheit, planbare Karrieren, gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie – und überdurchschnittliche Löhne abseits der Spitzenpositionen. ￼ Und die Zahlen bestätigen das: In der Bundesverwaltung betrug das durchschnittliche Bruttoerwerbseinkommen für eine Vollzeitstelle 124’611 Franken, während es in der Privatwirtschaft 97’845 Franken waren. Die Löhne in der Bundesverwaltung lagen 36,1 Prozent über dem Privatwirtschaftsdurchschnitt. ￼

Das ist kein Marktversagen. Das ist strukturierte Konkurrenz des Staates gegenüber der Privatwirtschaft – finanziert durch Steuern.

Die Verzerrung im Beschäftigungsindikator

Hier liegt der Kern der Kritik. Wenn der KOF-Beschäftigungsindikator steigt, weil mehr Unternehmen einen Stellenaufbau planen – wie viele dieser «Unternehmen» sind eigentlich Bundesstellen, kantonale Verwaltungen, staatsnahe Betriebe wie SBB, Post, Swisscom oder Swissgrid?

Die offiziellen Statistiken trennen das kaum sauber. Die BFS-Zahlen weisen aus, dass im vierten Quartal 2025 insgesamt 86’000 offene Stellen gemeldet wurden – ein Minus von 3’900 Stellen oder 4,3 Prozent im Jahresvergleich. Sowohl im zweiten wie im dritten Sektor wurden weniger offene Stellen gezählt. ￼ Das klingt nach einem ruhigeren Markt.

Doch die Zusammensetzung dieser Stellen bleibt im Dunkeln. Eine disaggregierte Auswertung nach Trägerschaft – privat, kantonal, kommunal, bundesnahe Betriebe, öffentlich-rechtliche Institute – existiert in dieser Form nicht. Dabei wäre sie entscheidend für eine ehrliche Interpretation des Indikators.

Staat saugt Talente ab – Wirtschaft leidet

Die volkswirtschaftliche Konsequenz ist ernst. Wenn die öffentlichen Bereiche zu viele Talente aufsaugen, schwindet in der Gesamtbetrachtung der Wohlstand für die ganze Gesellschaft. Viele Privatunternehmen bekunden Mühe, Arbeitskräfte für wohlstandsgenerierende Jobs zu finden – der Staat ist oft schneller, zahlt besser und bietet mehr. ￼

Und er wächst weiter. Das staatliche Stellenwachstum übertrifft jenes der Privatwirtschaft deutlich. Der Staat entzieht damit der hiesigen Wirtschaft dringend benötigte Arbeitskräfte. ￼ Das ist kein Vorwurf an die Staatsangestellten. Es ist eine strukturpolitische Frage, die in der Schweiz bislang zu wenig offen diskutiert wird.

Fazit: Beschäftigungszahlen mit Vorbehalt lesen

Der KOF-Beschäftigungsindikator, der Adecco Job Market Index, die BFS-Stellenstatistik – sie alle liefern Daten. Aber diese Daten sind nicht politisch neutral. Wer jubiliert, dass «die Schweiz mehr Arbeitnehmer sucht», muss die Folgefrage stellen: Welche Schweiz? Staat oder Markt?

Ein Stellenwachstum, das primär von Bundesverwaltungen, Kantonsspitälern, Schulbehörden und parastaatlichen Betrieben getrieben wird, ist kein Zeichen wirtschaftlicher Dynamik. Es ist ein Zeichen staatlicher Expansion – alimentiert durch Steuern, geschützt vor Konjunktur, und kaum je hinterfragt.

Die Privatwirtschaft sucht derweil Personal. Und findet es zunehmend dort nicht, wo sie es bräuchte – weil der Staat schneller war.

Alle Zahlen basieren auf publizierten Daten von BFS, KOF, IWP Universität Luzern, Adecco Group/Universität Zürich und Avenir Suisse (Stand: Q1 2026).