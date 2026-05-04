Von Nico Stino

Hyperscale Power sammelt fünf Millionen Euro ein – und will mit Solid-State-Transformatoren das Stromnetz der KI-Ära neu definieren

Zürich – Der klassische Transformator ist eine der langlebigsten Technologien der Industriegeschichte. Seit über 140 Jahren funktioniert er nach demselben physikalischen Prinzip: Eisenkern, Kupferwicklung, Wechselstrom mit 50 oder 60 Hertz. Jetzt kommt ein Zürcher Startup mit dem Anspruch, diese Grundlage der Stromversorgung zu ersetzen – und hat dafür Risikokapital in Millionenhöhe eingesammelt.

Fünf Millionen für eine neue Ära

Hyperscale Power hat eine Seed-Finanzierungsrunde von fünf Millionen Euro abgeschlossen, angeführt von den Investoren World Fund und Vsquared Ventures. Das 2025 von Daniel Rothmund und Sami Pettersson gegründete Unternehmen will das Kapital für die Entwicklung und den Markteintritt seines proprietären Designs sowie für den Aufbau eines Spezialistenteams einsetzen. ￼

Rothmund ist ETH-Alumnus. Nach seiner Doktorarbeit arbeitete er bei ABB als Wissenschaftler und Leitender Wissenschaftler. ￼ Sein Doktorat an der ETH Zürich absolvierte er unter anderem mit dem Bau eines Solid-State-Transformators mit einem Wirkungsgrad von 99,1 Prozent. ￼ Kein akademisches Spielzeug – sondern die Grundlage für ein Jahrzehnt Entwicklungsarbeit, die jetzt kommerziell werden soll.

Was ein Solid-State-Transformator ist – und warum er zählt

Ein Solid-State-Transformator (SST) ersetzt den konventionellen 50/60-Hertz-Transformator durch fortschrittliche Leistungselektronik und sogenannte Breitbandlücken-Halbleiter wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). ￼ Das ermöglicht den Betrieb bei deutlich höheren Frequenzen – und damit radikal kleinere Bauformen.

Das SST von Hyperscale Power ist zehnmal kleiner als bestehende Lösungen. Die Lieferzeiten sollen von Jahren auf wenige Monate sinken. Der Energieumwandlungswirkungsgrad liegt bei bis zu 98,5 Prozent – deutlich höher als bei heutigen Lösungen. ￼

Der Unterschied zum klassischen Gerät ist nicht marginal. Herkömmliche Transformatoren sind zuverlässig, aber passiv und schwer – gebunden an 50 oder 60 Hertz, ergänzt durch Zusatzgeräte für Spannungsregelung, Oberwellenfilterung und bidirektionalen Stromfluss. SSTs lösen diese Einschränkungen auf: Sie sind kleiner, effizienter und vollständig steuerbar. ￼

Das Bottleneck der KI-Infrastruktur

Der Hintergrund für das Interesse der Investoren ist konkret: KI-Compute, Elektrifizierung und Schnellladen von Elektrofahrzeugen belasten eine Transformatoren-Lieferkette, die sich seit Jahrzehnten nicht weiterentwickelt hat. Vorlaufzeiten von 18 bis 24 Monaten oder mehr sind heute die Norm. ￼

Rechenzentren durchlaufen gerade einen grundlegenden Wandel in der Stromarchitektur – weg von AC-Verteilung, hin zu DC-Verteilung, um dem explosionsartigen Wachstum der Rechenleistung gerecht zu werden. SSTs sind ein entscheidender Enabler dieses Übergangs: Sie wandeln Mittelspannungs-Wechselstrom aus dem Netz direkt in die 800-Volt-Gleichspannung um, die moderne KI-Infrastruktur benötigt. ￼

Hyperscale Power hat einen proprietären SST entwickelt, der rund zehnmal kleiner ist und etwa 90 Prozent weniger Material verbraucht als konventionelle Transformator-Gleichrichter-Systeme. ￼ Das ist für Betreiber von Rechenzentren, wo Fläche und Gewicht direkte Kostenfaktoren sind, kein akademischer Vorteil.

Ein voller Markt – aber mit Lücken

Der Solid-State-Transformatoren-Markt ist in wenigen Jahren von nahezu inexistent zu fast überfüllt geworden. Unter den Konkurrenten befinden sich Amperesand, das vom Frühphaseninvestitionsfonds von Temasek inkubiert wurde; DG Matrix, das den Industriegiganten ABB als Investor zählt; und Heron Power, gegründet vom ehemaligen Tesla-Manager Drew Baglino und finanziert von Andreessen Horowitz. Zusammen haben sie laut PitchBook über 330 Millionen Dollar eingesammelt. ￼

Fünf Millionen Euro wirken dagegen bescheiden. Doch das Gründerteam hat die SST-Technologie erforscht, noch bevor die kommerzielle Nachfrage überhaupt existierte. ￼ Der technologische Vorsprung liegt nicht im Marketing, sondern in einem Jahrzehnt Grundlagenarbeit – zunächst in akademischen Labors, dann bei ABB.

Die Basis in Zürich mit engen Verbindungen zur ETH Zürich und dem Schweizer Präzisionstechnikökosystem verschafft dem Unternehmen dauerhaften Zugang zu erstklassigem technischem Talent in Europa. ￼

Was als Nächstes kommt

Das Team plant, mit dem frischen Kapital ein Labor und Büroräume einzurichten, Senior-Spezialisten einzustellen und die Prototypenentwicklung zu beschleunigen. ￼ Die Forschung und Entwicklung bleibt in der Schweiz, die Produktion soll an einem zweiten europäischen Standort skaliert werden. ￼

Innerhalb der nächsten zwölf Monate plant das Unternehmen, das Team auf 15 Personen zu erweitern. ￼ Noch fehlt der erste marktreife Prototyp. Die eigentliche Bewährungsprobe – Zuverlässigkeit, Zertifizierung, Kostenparität mit Eisenkerntransformatoren – steht erst bevor.

Aber wer seit über zehn Jahren an einer Technologie forscht, die die Welt gerade dringend braucht, hat zumindest die bessere Ausgangslage als jemand, der eine Powerpoint-Präsentation und ein Term Sheet hat.

Hyperscale Power, Zürich, gegründet 2025. Investoren: World Fund, Vsquared Ventures.