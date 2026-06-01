Ein Traum, der in der Schweiz nie wahr werden kann

Ungarn macht vor, was echte demokratische Erneuerung bedeutet: einen Machtapparat konsequent abräumen. Hierzulande fehlt dazu nicht der Wille – sondern das Instrument.

Peter Magyar macht Ernst. Der neue ungarische Ministerpräsident, seit dem 9. Mai im Amt, hat dem amtierenden Staatspräsidenten Tamas Sulyok eine Rücktrittsfrist gesetzt. Als diese verstrich, liess Magyar Taten folgen: Gemeinsam mit Justizministerin Marta Görög suchte er Sulyok persönlich an seinem Amtssitz auf – und kündigte danach an, ihn per Verfassungsänderung aus dem Amt zu entfernen. «Die nötigen Entscheidungen werden wir zeitnah treffen», liess er die Öffentlichkeit wissen.

Sulyok ist kein unbeschriebenes Blatt. Das ungarische Parlament – damals noch fest in Fidesz-Hand – wählte ihn 2024 zum Staatspräsidenten. Seither galt er Beobachtern als verlässlicher Erfüllungsgehilfe Viktor Orbans. Magyar, dessen bürgerliche Tisza-Partei die Parlamentswahl vom 12. April klar gewonnen hat, sieht in ihm ein Relikt des alten Regimes: jemanden, der die «Einheit der Nation» – wie es die Verfassung vom Staatsoberhaupt verlangt – nicht verkörpern könne. Sulyok sieht das naturgemäss anders und besteht darauf, keinerlei Rücktrittsgrund zu haben.

Aufräumen mit System

Doch Magyar begnügt sich nicht mit dem Präsidenten. Auf seiner Liste stehen auch die Präsidenten des Verfassungsgerichts und des Obersten Gerichts, sowie der Leiter der Medienaufsichtsbehörde – allesamt Posten, die Orban mit loyalen Gefolgsleuten besetzt hatte. Die Tisza-Partei verfügt im neuen Parlament über die erforderliche Zweidrittelmehrheit für Verfassungsänderungen. Magyar hat das Werkzeug. Und er scheint gewillt, es zu benutzen.

Das ist bemerkenswert. Nicht wegen der politischen Dramatik, die westliche Medien dabei gerne betonen. Sondern wegen der strukturellen Klarheit des Vorgangs: Ein neu gewählter Regierungschef mit einem klaren Mandat räumt institutionelle Hindernisse aus dem Weg, die ein abgewähltes Regime hinterlassen hat. Demokratisch gewählt, demokratisch legitimiert – und bereit, die Konsequenzen zu ziehen.

Der Schweizer Sonderfall

In der Schweiz würde ein solches Szenario an der Realität scheitern, bevor es auch nur angedacht werden könnte.

Das Schweizer Staatssystem kennt keinen direkt oder parlamentarisch gewählten Staatspräsidenten mit eigenem Mandat. Das Staatsoberhaupt wechselt im Jahresturnus innerhalb des Bundesrats – ein Kollegium, das vom Parlament für vier Jahre gewählt und seither faktisch unabsetzbar ist. Rücktritte unter Druck sind historische Ausnahmen; strukturell erzwingen lassen sie sich nicht.

Doch das eigentliche Problem liegt tiefer. Die Schweiz hat kein Instrument, um politisch diskreditierte Amtsträger aus ihren Positionen zu entfernen – sei es in Verwaltungsbehörden, staatsnahen Institutionen oder Regulierungsstellen. Wer einmal eingesetzt ist, bleibt in der Regel bis zum Ende seiner Amtszeit. Politische Verantwortung endet selten mit personellen Konsequenzen.

Man denke an FINMA-Spitzenbeamte, die durch die Credit-Suisse-Affäre beschädigt wurden. An Behördenleiter, die durch die Pandemiepolitik ins Zwielicht gerieten. An Institutionen, die nach Jahren eklatanter Versäumnisse unverändert weiteroperieren. In keinem dieser Fälle gab es einen Magyar-Moment: den politischen Willen, kombiniert mit dem verfassungsrechtlichen Instrument, die Lage grundlegend zu verändern.

Stabilität als Konservierungsmittel

Die Schweizer Staatsarchitektur ist auf Stabilität ausgelegt – und das hat seinen Preis. Konkordanz, Milizsystem, Kollegialprinzip: Diese Strukturen verhindern zuverlässig, dass einzelne Akteure zu viel Macht akkumulieren. Sie verhindern aber ebenso zuverlässig, dass verkrustete Strukturen aufgebrochen werden, wenn eine demokratische Mehrheit genau das fordert.

Es ist eine Form institutioneller Immunität. Wer einmal im System sitzt, ist durch das System geschützt – unabhängig davon, wie das politische Mandat an der Urne aussieht. Volksabstimmungen können Gesetze ändern. Wahlen können Parlamente umgestalten. Aber die Schlüsselpositionen in Gerichten, Aufsichtsbehörden und staatsnahen Institutionen bleiben weitgehend unangetastet.

Ungarn unter Orban hat vorgeführt, wohin ein rücksichtsloses Aushöhlen dieser Strukturen führt. Aber Ungarn unter Magyar führt nun vor, dass das Gegenteil – ein entschlossenes demokratisches Räumen – möglich ist, wenn die Instrumente vorhanden sind.

Was fehlt, ist nicht der Wille

In der Schweiz mangelt es gelegentlich am politischen Willen zum Wandel. Öfter aber mangelt es schlicht an den verfassungsrechtlichen Mitteln. Kein Mechanismus zur parlamentarischen Abberufung von Amtsträgern. Keine Zweidrittelmehrheit, die gezielt für institutionellen Neuanfang genutzt werden könnte. Keine Tradition der politischen Haftbarkeit jenseits des Wahlzettels.

Peter Magyar träumt einen Traum, den sich viele Demokratinnen und Demokraten weltweit erträumen: einen Machtapparat, der über Jahre gebaut wurde, um ihn zu zerstören, Stück für Stück wieder rückzubauen. In Ungarn ist dieser Traum gerade Wirklichkeit – mit all seinen Unwägbarkeiten und Risiken.

In der Schweiz bleibt er das, was er hierzulande immer ist: ein Gedankenexperiment.

Stabilität für wen?

Wenn Schweizer Politiker, Juristen und Kommentatoren von der «Stabilität» des helvetischen Systems sprechen, meinen sie in der Regel: Die Institutionen halten. Die Regierung wechselt nicht über Nacht. Es gibt keine Putsche, keine Verfassungskrisen, keine Staatspräsidenten, die per Verfassungsänderung aus dem Amt entfernt werden müssen.

Das stimmt. Nur: Diese Stabilität ist nicht neutral. Sie kommt jemandem zugute – und das sind nicht in erster Linie die Bürgerinnen und Bürger. Es sind jene, die bereits im System sitzen.

Die Credit Suisse kollabierte in einer der grössten Bankenpleiten der europäischen Nachkriegsgeschichte. Zehntausende Arbeitsplätze, Milliarden an Steuergeldern, das Ansehen des Finanzplatzes Schweiz – alles auf dem Spiel. Die verantwortlichen FINMA-Spitzen blieben im Amt. Kein Rücktritt unter Druck, keine parlamentarische Abberufung, keine institutionelle Konsequenz von Gewicht. Das System schützte sich selbst.

Dasselbe Muster zeigte sich in der Pandemiepolitik. Das Bundesamt für Gesundheit kommunizierte widersprüchlich, das Parlament wurde über Monate weitgehend ausgehebelt, die wirtschaftlichen und sozialen Kollateralschäden waren enorm. Aufgearbeitet wurde das Ganze allenfalls in parlamentarischen Kommissionen ohne Biss. Personelle Konsequenzen: praktisch null.

Der Krankenkassenmarkt funktioniert seit Jahrzehnten zulasten der Versicherten, die Prämien steigen Jahr für Jahr deutlich stärker als die Löhne, das System ächzt – und bleibt dennoch strukturell unangetastet. Stabilität ist hier ein anderes Wort für Unbeweglichkeit.

Die Konkordanz als Immunsystem des Establishments

Das Herzstück der Schweizer Staatsarchitektur ist die Konkordanz: das Prinzip, dass die grossen politischen Kräfte gemeinsam regieren, Gegensätze durch Kompromiss überbrücken und Verantwortung kollegial tragen.

In der Theorie klingt das nach gelebter demokratischer Reife. In der Praxis erzeugt es eine eigentümliche Form der kollektiven Unverantwortlichkeit. Wer gemeinsam regiert, kritisiert den anderen nicht ernsthaft. Wer den anderen nicht ernsthaft kritisiert, hat auch kein Interesse daran, Fehler öffentlich zu benennen. Und wer Fehler nicht benennt, kann keine Konsequenzen fordern.

Das Ergebnis: Versagen wird verwaltet, nicht behoben. Verantwortliche werden intern verschoben, in Kommissionen abgeparkt oder schlicht ausgesessen. Die politische Haftbarkeit endet in der Schweiz dort, wo sie in anderen Demokratien erst beginnt – am Wahlzettel.

Doch selbst der Wahlzettel hat hier begrenzte Wirkung. Das Parlament kann den Bundesrat nicht abberufen. Es kann Behördenleiter nicht direkt absetzen. Es kann Verfassungsrichter nicht per Mehrheitsbeschluss aus dem Amt entfernen. Die institutionellen Stellschrauben, die Magyar in Ungarn gerade dreht, existieren in der Schweizer Verfassung schlicht nicht.

Direkte Demokratie als Ventil – und als Illusion

Man könnte einwenden: Die Schweiz hat die direkte Demokratie. Das Volk kann Gesetze initiieren, Referenden ergreifen, Regierungsentscheide kippen. Das stimmt – und es ist ein echter Unterschied zu den meisten anderen europäischen Systemen.

Aber auch dieses Instrument hat seine Grenzen. Volksabstimmungen verändern Gesetze, nicht Strukturen. Sie ersetzen keine Behördenleiter, säubern keine Regulierungsbehörden, erzwingen keine institutionelle Erneuerung. Und sie werden zunehmend durch gut finanzierte Kampagnen geprägt, die den ursprünglichen Gedanken der unmittelbaren Volkssouveränität unterlaufen.

Hinzu kommt: Die Stimmbeteiligung bleibt in der Schweiz chronisch tief. Wer immer wieder abstimmt und wenig ändert, ermüdet. Das politische Vertrauen sinkt messbar, die Mitte der Gesellschaft zieht sich zurück – und überlässt das Feld organisierten Interessen.

Stabilität als politische Entscheidung

Was wir in der Schweiz Stabilität nennen, ist kein Naturgesetz und kein Zufall. Es ist das Ergebnis von Verfassungsartikeln, politischen Gepflogenheiten und institutionellen Anreizen, die alle in dieselbe Richtung zeigen: Bewahren ist einfacher als Verändern. Eingesessene sind besser geschützt als Herausfordernde. Fehler haben selten Konsequenzen für jene, die sie begangen haben.

Das mag in ruhigen Zeiten funktionieren. In einer Epoche, in der Vertrauen in Institutionen weltweit schwindet, in der die Mittelklasse unter Druck gerät und in der die grossen Krisen – Bankenkollaps, Pandemie, Klimawandel, Gesundheitskosten – institutionelles Versagen schonungslos sichtbar machen, wird diese Form von Stabilität zur Belastung.

Peter Magyar in Ungarn mag mit seinen Verfassungsänderungen scheitern. Er mag neue Fehler machen, neue Abhängigkeiten schaffen, alte Probleme durch neue ersetzen. Das Risiko gehört zur Demokratie.

Aber er versucht zumindest, einen Machtapparat zu demontieren, der nicht mehr dem Willen der Mehrheit entspricht. In der Schweiz fehlt nicht nur das Instrument dafür – es fehlt inzwischen auch die öffentliche Debatte darüber, ob wir es bräuchten.

Das ist das eigentliche Stabilitätsproblem.

Nico Stino / Swissvox, 2. Juni 2026