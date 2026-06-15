Von Nico Stino

Man muss es endlich einmal aussprechen: Die Schweiz verfügt über die wohl beeindruckendste Informatik-Abteilung der westlichen Welt – gemessen an der Summe, die sie kostet, nicht an der Software, die am Ende läuft. Während Privatfirmen für ein neues Buchhaltungssystem ein paar hunderttausend Franken einplanen und sich dann wundern, warum es trotzdem über dem Budget liegt, denkt Bundesbern in anderen Dimensionen. Hier zählt nicht der Output, sondern die Schadenssumme.

Swissmedic: Die Plattform, die alles transformierte – ausser die eigene Bilanz

Aktuellstes Kapitel ist Swissmedic. Unter dem klingenden Namen «TSP – Transformation Swissmedic-Plattformen» wollte die Arzneimittelbehörde eine neue digitale Infrastruktur aufbauen, mit einer ganzen Armada externer Informatiker. Das Resultat: ein Defizit, das von 24 Millionen Franken (2024) auf 32 Millionen Franken (2025) angeschwollen ist, während die Reserven von 91 auf 59,5 Millionen Franken zusammenschmolzen. Der Bundesrat reagierte mit der einzig logischen Massnahme – mehr Geld: Die Subventionen wurden um 2,7 auf 22 Millionen Franken erhöht. Die Verantwortlichen aus der Aufbauphase sitzen, mit Ausnahme einer LinkedIn-Lobeshymne des Ex-Direktors auf seine eigenen Verdienste, weiterhin fest im Sattel. Im Jahresbericht wird das Defizit selbst zum «Wendepunkt» umetikettiert – eine semantische Glanzleistung, die man in keinem Informatikprojekt, aber offenbar in jeder Pressestelle des Bundes beherrscht.

RUAG: Wenn der Rüstungskonzern dem Bund die eigenen Cybersicherheits-Empfehlungen vorführt

Kaum zu toppen ist da die jüngste Episode bei RUAG. Der bundeseigene Rüstungskonzern zahlte nach einem Ransomware-Angriff der Gruppe Akira auf seine US-Tochter Lösegeld – und zwar exakt das, wovon das Bundesamt für Cybersicherheit ausdrücklich abrät, weil es kriminelle Strukturen finanziert und zu Nachahmung einlädt. VRP Jürg Rötheli verkündete den Vorgang öffentlich im Radio, das VBS wurde vorher gar nicht informiert, und SVP-Sicherheitspolitiker Mauro Tuena – selbst IT-Unternehmer – brachte es auf den Punkt: Mit der öffentlichen Ankündigung habe man jeder Hackergruppe der Welt signalisiert, dass sich Bundesbetriebe erpressen lassen. Dass es nicht der erste Cyberangriff auf RUAG war, rundet das Bild ab: Schon 2015/2016 gelang es Angreifern, monatelang unentdeckt ins Netzwerk einzudringen und über 20 Gigabyte sensitive Daten abzuziehen, teilweise mit Bezug zum VBS. Die Schadenssumme der jüngsten Affäre samt Begleitskandalen rund um Panzerersatzteile und Neutralitätsverstösse beläuft sich auf über 50 Millionen Franken.

Insieme: Die Mutter aller Informatik-Skandale

Den Klassiker liefert nach wie vor «Insieme», das IT-Projekt der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Veranschlagt waren 70 Millionen Franken, am Ende standen 102,4 bis 120 Millionen Franken zu Buche – plus ein Strafverfahren wegen unter der Hand vergebener Aufträge, ein zurückgetretener Behördenchef und eine bedingte Freiheitsstrafe für «ungetreue Amtsführung». Die parlamentarische Untersuchungskommission diagnostizierte «Silo-Denken» als Grundübel – eine Diagnose, die seither offenbar chronisch geworden ist.

Die lange Liste: ch.ch, FIS Heer, DaZu, NEO, ISS, Soprano…

Wer denkt, Insieme sei ein Ausreisser, irrt. Schon 2005 versenkte der Bund 18 Millionen Franken im gescheiterten Projekt «Guichet virtuel» für ch.ch. Das Führungsinformationssystem Heer (FIS Heer) funktioniert bis heute nur eingeschränkt – bei einem Investitionsvolumen von 700 Millionen Franken. Das Umweltamt BAFU musste sein Projekt «DaZu» nach 6,1 Millionen Franken Verlust beerdigen. Beim Armeeprojekt «NEO» warnte die Finanzkontrolle vor einer möglichen Kostenexplosion von 9 auf 15 Milliarden Franken. Das Überwachungssystem ISS musste mitten in der Beschaffung die Notbremse ziehen. Und 2020 verstarb «Soprano», ein Informatiktool für die eidgenössischen Räte, still und leise – nach Jahren der Entwicklung, ohne je in Betrieb zu gehen.

2025: Die Generalabrechnung der Finanzkontrolle

Den vorläufigen Höhepunkt lieferte im Sommer 2025 die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) selbst, mit einem Syntheseberich über mehr als 80 Einzelprüfungen der letzten vier Jahre. Die Diagnose ist so knapp wie vernichtend: Kosten würden systematisch unterschätzt, Projekte ohne erkennbaren Nutzen durchgeführt, kritische Infrastruktur sei nur teilweise vor Cyberangriffen geschützt, und ein zentrales Portfoliomanagement existiere schlicht nicht. Jedes Departement betreibe lieber sein eigenes «Gärtchen» mit eigenen Portalen, anstatt zu koordinieren – wie schon 2015 bei der parallelen Beschaffung von Webseiten-Software durch VBS und BIT, die «einige Millionen Franken» an Doppelspurigkeiten verursachte. Von den derzeit 22 IKT-Schlüsselprojekten des Bundes liegt fast die Hälfte beim VBS – und betrifft Armeeprojekte im Umfang von 19 Milliarden Franken, die die EFK ebenfalls kritisch beurteilt. Auch der Bundesrechnungshof bestätigte 2025: Die seit über zehn Jahren versprochene IT-Konsolidierung des Bundes mit zentralisierten Rechenzentren wurde meilenweit verfehlt.

Bilanz

Was bleibt, ist ein Muster, das sich seit zwei Jahrzehnten wiederholt: ambitionierte Projektnamen, explodierende Budgets, verantwortliche Personen, die meist im Amt bleiben oder sich anderswo feiern lassen, und Berichte der Finanzkontrolle, die regelmässig dieselben Strukturschwächen attestieren – ohne dass sich an der Struktur etwas ändert. Während Schweizer Privatunternehmen für Fehlkalkulationen in dieser Grössenordnung Geschäftsführer entlassen und Abteilungen umbauen, hat sich in der Bundesverwaltung ein bemerkenswert stabiles System etabliert: Wer ein IT-Projekt gegen die Wand fährt, bekommt beim nächsten Mal ein grösseres Budget und einen klangvolleren Projektnamen. Insieme, Soprano, TSP – die Titel werden poetischer, die Summen grösser, das Resultat bleibt verlässlich dasselbe.