Rechnungen über 70.000 Euro – ein Skandal, der nie hätte passieren dürfen

Von Nico Stino | Swissvox

Eine Erklärung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat in den letzten Stunden für Aufsehen gesorgt und den Blick erneut auf eines der erschütterndsten Ereignisse der jüngsten Zeit gelenkt: den Silvesterband in Crans-Montana im Kanton Wallis, bei dem eine Gruppe junger Italienerinnen und Italiener schwer verletzt wurde.

Die Nachricht ist so einfach wie ungeheuerlich: Ein Spital in Sitten hat den Familien der hospitalisierten Jugendlichen Rechnungen über Zehntausende von Euro zugestellt. In einem Fall überstieg der Betrag 70.000 Euro – für wenige Stunden Spitalaufenthalt.

Eine Bürokratiemaschine ohne menschliches Antlitz

Dass das Schweizer Gesundheitswesen teuer ist, ist bekannt. Dass Spitalsysteme auch in dramatischen Situationen automatisch Rechnungen ausstellen, ebenfalls. Doch es gibt eine Grenze zwischen dem normalen Ablauf eines Verwaltungssystems und blanker Würdelosigkeit – und diese Grenze wurde hier weit überschritten.

Familien, die Stunden des Grauens erlebt hatten, die zitternd auf Nachrichten über ihre nach einem Brand notfallmässig eingelieferten Kinder gewartet hatten, fanden kurz darauf in ihrem Briefkasten eine Zahlungsaufforderung, die das Jahreseinkommen vieler italienischer Arbeitnehmer übersteigt. Das ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage. Es ist eine Frage der Menschlichkeit.

Meloni gab an, persönlich mit dem italienischen Botschafter in der Schweiz gesprochen zu haben. Die Schweizer Behörden hätten klargestellt, es handle sich um einen Fehler: Die Familien müssen nichts bezahlen. Eine gute Nachricht – doch eine, die erst nach einem weiteren, völlig unnötigen Trauma kommt, das Menschen aufgebürdet wurde, die ohnehin schon am Limit waren.

Die Schweiz und der Mythos der perfekten Effizienz

Dieser Vorfall verdient eine breitere Reflexion. Die Schweiz präsentiert sich – auch sich selbst gegenüber – gerne als Modell für Präzision, Ordnung und Effizienz. Ein Land, in dem die Dinge funktionieren. In dem die Züge pünktlich fahren und Rechnungen korrekt gestellt werden.

Doch Fälle wie dieser zeigen die Schattenseite ebendieser Maschine: eine Bürokratie, die auf Autopilot läuft, die keinen Unterschied macht zwischen einem Routinefall und einem Notfallpatienten, die eine Zahlungsaufforderung über 70.000 Franken verschickt, bevor die Jugendlichen überhaupt wieder zuhause sind.

Das eigentliche Problem ist nicht die Zahl an sich – diese Tarife folgen, so verstörend sie sind, einer gewissen inneren Logik des Schweizer Gesundheitssystems. Das Problem ist das vollständige Fehlen eines menschlichen Filters: niemand, der vor dem Klick auf «Senden» fragt – macht das Sinn? Jetzt? An diese Menschen? Unter diesen Umständen?

Verantwortung muss noch geklärt werden

Meloni hat auch bekräftigt, dass die italienische Regierung weiter daran arbeiten werde, «Licht in die Tragödie zu bringen und die Verantwortlichkeiten festzustellen». Denn jenseits der Rechnungen – die offenbar nun aus der Welt geschafft sind – bleibt die eigentliche Kernfrage offen: Was ist in jener Nacht in Crans-Montana wirklich passiert?

Wie hat sich der Brand entwickelt? Entsprach die Unterkunft den Sicherheitsvorschriften? Gab es einen funktionierenden Evakuierungsplan? Wer trägt die Verantwortung – und vor welcher Instanz?

Institutionelle Solidarität ist notwendig, aber nicht ausreichend. Die Familien wollen nicht nur die Streichung einer Rechnung. Sie wollen die Wahrheit.

Swissvox verfolgt den Fall weiter. Hinweise und Zeugenaussagen können der Redaktion zugesandt werden.