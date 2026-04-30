von Nico Stino

Eine Waffe, die ihre eigenen Sicherheitsvorschriften verletzt. Ein Beschaffungsverfahren, das zweimal neu gestartet werden musste. Und ein Rüstungschef, der sich über das einstimmige Urteil seiner eigenen Fachleute hinwegsetzte. Der Fall der neuen Schweizer Armeepistole SIG Sauer P320 ist kein bürokratisches Missgeschick – er ist ein Lehrstück über Machtmissbrauch im Rüstungswesen.

Das Fachurteil war eindeutig

Im Frühjahr 2024 testeten Experten von Armasuisse, Heeresleitung, Kommando Spezialkräfte und weiteren Armeeeinheiten fünf Pistolenmodelle für die künftige Schweizer Dienstwaffe. Das Evaluationsteam – breit abgestützt und fachlich hochkarätig besetzt – stellte fest: Nur zwei Hersteller erfüllten sämtliche technischen Muss-Kriterien. Die Glock 45 aus Österreich und die HK SFP9 aus Deutschland. Die SIG Sauer P320 fiel durch.

Der interne Vorevaluationsbericht vom 20. Mai 2024, den watson mittels Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) beschaffte, ist in seiner Deutlichkeit vernichtend. In der Nutzwertanalyse erreichte SIG Sauer einen Gesamtwert von 5,03, während Glock mit 7,09 klar dominierte. Besonders eklatant war der Unterschied in der Kategorie «Einsatz und Taktik» – dem wohl entscheidendsten Kriterium für eine Armeepistole: Nur 2,82 Punkte für SIG Sauer, gegenüber 7,74 Punkten für Glock.

Die technischen Mängel der P320 waren dabei nicht marginal. Die Tester stellten eine «eingeschränkte Bedienbarkeit» fest – verursacht durch zu grosse Griffstücke, die zu einer veränderten Griffhaltung führten, was Sicherheitsvorschriften verletzte, den Kraftaufwand bei der persönlichen Sicherheitskontrolle erhöhte und unmittelbare technische Störungen verursachte: Der Verschluss der P320 schloss nicht komplett. Zusätzlich dokumentierten die Fachleute eine konstruktionsbedingte Kollision zwischen Kompensator und Griffstück – als sicherheitsrelevant eingestuft.

Der Antrag des Evaluationsteams war entsprechend klar: Nur Glock und HK auf die Shortlist.

Der Eingriff des Rüstungschefs

Dann kam Urs Loher.

Der Armasuisse-Direktor setzte sich über die eindeutigen Experteneinschätzungen hinweg und nahm SIG Sauer trotz waffentechnischem Versagen auf die Shortlist. Seine Begründung: Es müsse vermieden werden, dass am Ende «keine Entscheidungsfreiheit» mehr bestehe und «keine Wettbewerbssituation» mehr vorhanden sei.

Gleichzeitig führte Loher eine neue rüstungspolitische Bedingung ein: Mindestens ein «kritisches Element» der neuen Armeepistole müsse in der Schweiz produziert werden. Diese «Swissness»-Auflage kam zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt – nämlich erst, nachdem intern seit Wochen bekannt war, dass SIG Sauer die technischen Muss-Kriterien nicht erfüllt hatte.

Im Dezember 2024 wurde das laufende Auswahlverfahren abgebrochen und im April 2025 mit geänderten Rahmenbedingungen neu gestartet – wobei die rüstungspolitischen Kriterien für die Bewerber diesmal sogar gelockert wurden. Beobachter werten den Verfahrensneustart auch als juristische Absicherung: Wenn Kriterien im laufenden Verfahren verändert werden, ist ein Neustart oft die einzige Möglichkeit, Rechtssicherheit herzustellen.

Swissness schlägt Fachkompetenz

Im neu gestarteten Verfahren verschob sich die Gewichtung grundlegend. «Swissness» – also die Produktion in der Schweiz – wurde zum Hauptkriterium mit einer abschliessenden Gewichtung von 60 Prozent. Das bei einer vergleichsweise einfachen Standardwaffe, die eigentlich «off the shelf» beschafft werden sollte.

Das Ergebnis war absehbar: SIG Sauer, die ihre Pistolen künftig in Neuhausen SH produzieren will, sammelte in dieser Kategorie entscheidende Punkte. Hinzu kam, dass das Angebot von SIG Sauer deutlich günstiger war – laut NZZ rund 20 Prozent unter der Konkurrenz. Für die erste Tranche von 50.000 Pistolen sind rund 50 Millionen Franken budgetiert, über die gesamte Nutzungsdauer von 30 Jahren werden Gesamtkosten von rund 180 Millionen Franken erwartet.

Am 4. Dezember 2025 meldete Armasuisse den Zuschlag für SIG Sauer – technisch unterlegen, aber preiswert und mit Schweizer Produktionsversprechen.

Das Demokratieproblem

Was den Fall besonders brisant macht: Laut Armasuisse steht den unterlegenen Herstellern kein Rechtsmittel zur Verfügung, den P320-Entscheid anzufechten. Das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen sieht bei Waffen, Munition und Kriegsmaterial ein Einladungsverfahren vor, das keine Beschwerdemöglichkeit gegen den Entscheid enthält.

Glock kann also nicht klagen. Die Fachleute wurden überstimmt. Das Verfahren wurde zweimal nach Bedarf neu gestartet. Und am Ende entschied ein einziger Mann – Urs Loher – welche Waffe 200.000 Schweizer Soldatinnen und Soldaten tragen werden.

Wer ist Loher? Er übernahm das Amt des Armasuisse-Direktors im August 2023. Zuvor war er in der Rüstungsindustrie tätig, unter anderem als CEO von Thales Suisse AG. Die Frage nach möglichen Interessenkonflikten stellt sich damit von selbst.

«Nachrüsten» als Lösung?

Bemerkenswert ist auch die aktuelle Situation: Armasuisse bestätigt, dass SIG Sauer die Pistole einer Nachqualifikation unterziehen muss – die beanstandeten Punkte wurden dem Hersteller eröffnet, und mit den notwendigen Arbeiten wurde bereits begonnen. Mit anderen Worten: Der Zuschlag wurde erteilt für eine Waffe, die technisch noch gar nicht fertig ist.

Das eidgenössische Parlament muss im Rahmen der Armeebotschaft über die Beschaffungsgelder befinden. Dort liegt nun die Verantwortung: Wird man die internen Berichte anfordern? Wird man den Rüstungschef zur Rechenschaft ziehen? Oder wird man – wie so oft in der Schweizer Beschaffungspolitik – schweigen und unterschreiben?

Der Fall

Der Fall der Armeepistole P320 zeigt exemplarisch, wie Institutionen versagen, wenn Einzelpersonen über genug Macht verfügen, um Verfahren nach eigenem Ermessen zu gestalten. Das Evaluationsteam arbeitete korrekt. Die Fachleute lieferten ein klares Bild. Doch Urs Loher entschied anders – und veränderte kurzerhand die Spielregeln, bis das gewünschte Ergebnis herauskam.

Das Muster ist bekannt: «Swissness» als politischer Deckmantel für industriepolitische Entscheide, die eigentlich einer transparenten Begründung bedürfen. Und ein Beschaffungswesen, das im Rüstungsbereich bewusst so konzipiert ist, dass es keine Beschwerdewege kennt.

Die Schweizer Armee erhält möglicherweise eine technisch mangelhafte, nachgebesserte Waffe – für 180 Millionen Franken Steuergeld. Und niemand kann dagegen klagen.

Quellen: watson.ch (Investigativrecherche von Daniel Schurter, gestützt auf interne Armasuisse-Berichte via BGÖ-Antrag), RT DE, Armasuisse-Medienmitteilung vom 4. Dezember 2025