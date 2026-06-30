Von Nico Stino

Das Thema kehrt zurück ins Bundeshaus – und es ist ein Thema, das die sogenannte Fünfte Schweiz seit Jahren umtreibt. Ein neues Postulat bringt erneut die Forderung aufs Tapet, wonach Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer einen erleichterten Zugang zur Schweizer Grundversicherung erhalten sollen. Es ist nicht der erste Versuch – und die Erfolgsaussichten bleiben ungewiss.

Worum es geht

Wer aus der Schweiz auswandert und seinen Wohnsitz ausserhalb der EU/EFTA-Staaten und des Vereinigten Königreichs verlegt, verliert in aller Regel den Zugang zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP). Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) begründet dies mit dem Territorialitätsprinzip: Das Krankenversicherungsgesetz richtet sich grundsätzlich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Wer das Land verlässt, fällt aus dem System – unabhängig davon, wie viele Jahrzehnte er zuvor Prämien einbezahlt hat. Ein individuelles Gesundheitskonto, das sich über die Jahre ansammeln würde, kennt das Schweizer System nicht.

Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, Mitglied des Auslandschweizerrates und Co-Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe Auslandschweizer, hatte bereits 2023 ein erstes Postulat eingereicht. Es verlangte einen Bericht des Bundesrats zu den Möglichkeiten einer gesicherten Krankenversicherung für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Der Nationalrat lehnte den Vorstoss im Februar dieses Jahres ab. Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider verwies dabei auf das Versicherungsprinzip: Prämien müssten stets die erwarteten Kosten des laufenden Jahres decken, die Anzahl der Versicherungsjahre sei daher unerheblich.

Ein zweiter Versuch

Nun liegt ein neues Postulat vor, das die Forderung erneut ins Parlament trägt. Im Kern soll geprüft werden, ob Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die in ihrem Wohnsitzland keinen Zugang zu einer adäquaten Krankenversicherung haben, in der Schweizer Grundversicherung verbleiben oder ihr wieder beitreten können. Schneider-Schneiter argumentiert mit der Biografie vieler Auswandernder: Wer ein Leben lang in die Krankenkasse einbezahlt habe, verliere im Pensionsalter – ausgerechnet beim Auswandern – die Versicherungsdeckung. Das sei ein Mobilitätshindernis, das nicht mehr in die heutige Zeit passe.

Schätzungen aus dem Umfeld des Auslandschweizerrates gehen davon aus, dass weltweit rund 10’000 der knapp 800’000 im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer betroffen sind. Der Grossteil ist über die jeweilige staatliche Krankenversicherung in EU/EFTA-Staaten abgedeckt oder verfügt über private Lösungen.

Das Gegenargument des Bundes

Der Bundesrat lehnt die Forderung bislang konsequent ab. Neben dem Territorialitätsprinzip wird auch das Argument der Quersubventionierung ins Feld geführt: Je nach Kanton werden 30 bis 50 Prozent des Schweizer Gesundheitswesens über Steuergelder mitfinanziert – Steuern, die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer in der Regel nicht mehr in der Schweiz entrichten. Befürworter der Reform entgegnen, dass medizinische Behandlungen in vielen Wohnsitzländern – etwa in Thailand – deutlich günstiger ausfallen als in der Schweiz, was das hiesige System sogar entlasten könnte, statt es zu belasten. Als Beispiel wird regelmässig die Stent-Operation am Herzen genannt: In Thailand kostet ein solcher Eingriff in einer staatlichen Klinik rund 2’500 Franken, in der Schweiz dagegen das Vier- bis Sechsfache.

Private Alternativen existieren – aber mit Lücken

Wer keinen Zugang zur OKP hat, ist nicht gänzlich ohne Optionen. Drei Schweizer Versicherer bieten freiwillige Krankenversicherungen nach VVG für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ausserhalb der EU an: die KPT als Marktführerin mit historischen Wurzeln im diplomatischen Corps, Swica mit ihrem Angebot «Global Care» sowie die CSS mit dem «International Health Plan». Während KPT und Swica einen Einheitstarif für alle Länder führen, unterscheidet die CSS zwei Tarifzonen – eine teurere für Länder wie die USA, Japan, Kanada, Hongkong und Singapur, eine günstigere für den Rest der Welt.

Das Problem: Für diese Zusatzversicherungen besteht kein Aufnahmezwang. Ältere Personen oder solche mit Vorerkrankungen können abgelehnt werden und müssen sich an internationale Anbieter wie Cigna Global, Allianz Care oder Bupa wenden – meist zu deutlich höheren Prämien.

Einordnung

Die Debatte um die Krankenversicherung der Fünften Schweiz reiht sich ein in eine längere Liste von Anliegen der Auslandschweizer-Community, die in Bundesbern auf strukturellen Widerstand stossen – man denke an die wiederholt gescheiterten Vorstösse zu fairen Bankgebühren für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Das wiederkehrende Muster: Auf der einen Seite stehen Betroffene mit nachvollziehbaren Anliegen zu Mobilität und Lebensrealität im Alter, auf der anderen Seite ein Bundesrat, der auf Systemlogik und Kostenfolgen pocht – ohne diese Kostenfolgen bislang seriös zu beziffern. Solange das BAG sich, wie bereits in der Vergangenheit, einer vertieften Folgenabschätzung verweigert, bleibt die Debatte auf der Ebene von Versicherungsprinzipien stecken, statt sich den konkreten Zahlen zu stellen. Ob das neue Postulat diesmal eine Mehrheit findet, dürfte massgeblich davon abhängen, wie stark sich die gut vernetzte Krankenkassenlobby im Parlament erneut in Stellung bringt.