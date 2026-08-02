2023 hiess es: Inkrafttreten 2027. Heute lautet die Prognose: 2030. Drei Jahre Verzug – und ein Gesetz, das in dieser Zeit immer umfangreicher wurde.

Ein Dokumentarfilm, ein Podiumsgespräch, dieselbe Frage im Publikum: Wann kommt die Revision des Epidemiengesetzes? Andrea Staubli vom Aktionsbündnis Freie Schweiz (ABF) kennt die Antwort – und sie ist komplizierter, als die meisten ahnen.

Ein Gesetz, das immer später kommt – und immer grösser wird

Als das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2023 die Vernehmlassung eröffnete, war das Inkrafttreten für 2027 angesetzt. Heute nennt die BAG-Webseite 2029. Wer den parlamentarischen Fahrplan genauer verfolgt, landet laut Staubli eher bei 2030 – mit einer möglichen Volksabstimmung im Jahr 2029.

Der Grund für die Verzögerung: Über 17’000 Seiten an Vernehmlassungsantworten mussten ausgewertet werden, eingereicht von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern. Der Ergebnisbericht brauchte anderthalb Jahre.

Die Dimension der Revision überrascht selbst Kenner der Materie. 60 neue Artikel kommen hinzu, 35 bestehende werden angepasst – nur 30 bleiben unverändert. Staubli stellt die naheliegende Frage: Ist das überhaupt noch eine Teilrevision, oder handelt es sich faktisch um eine Totalrevision, wie sie die Schweiz zuletzt 2012 erlebt hat?

Der Bundesrat kann – und kann, und kann

Was bei der Lektüre sofort auffällt: die Formulierung «der Bundesrat kann» zieht sich durch praktisch alle neuen Bestimmungen. Ausgangspunkt ist der unscharfe Begriff der «besonderen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit» – ein Kriterium, das Interpretationsspielraum lässt und dem Bundesrat den Zugang zur sogenannten besonderen Lage öffnet.

Das Drei-Lagen-Modell des Epidemiengesetzes kennt die normale, die besondere und die ausserordentliche Lage. Insbesondere die besondere Lage soll massiv ausgebaut werden: neue Kompetenzen für Lockdowns, Maskenpflicht oder Berufsverbote – Instrumente, die bereits während der Corona-Zeit zum Einsatz kamen und nun gesetzlich verankert werden sollen, obwohl ihre Wirksamkeit laut Staubli nie sauber aufgearbeitet wurde.

Überwachung als Normalzustand

Der zweite grosse Baustein der Revision betrifft die Datensammlung. Wer krank, krankheitsverdächtig, ansteckend oder ansteckungsverdächtig ist oder Krankheitserreger ausscheidet, wird zur Datenlieferung verpflichtet. Da im Prinzip jeder Mensch potenziell in eine dieser Kategorien fällt, bedeutet dies eine weitreichende Meldepflicht für die gesamte Bevölkerung.

Mehrere Überwachungssysteme sollen ausgebaut werden: ein nationales Informationssystem für meldepflichtige Krankheiten, ein verpflichtendes Contact-Tracing – anders als 2020 diesmal ohne Opt-out –, ein nationales System für Genomanalysen sowie ein verstärktes Abwassermonitoring mittels PCR-Tests. Die gesammelten Daten können laut Gesetzestext auch an andere Staaten, die WHO oder im Rahmen eines möglichen EU-Gesundheitsabkommens weitergegeben werden.

Staubli sieht dahinter auch internationalen Druck: Bereits im geltenden Gesetz von 2012 ist verankert, dass Empfehlungen des WHO-Generaldirektors umgesetzt werden sollen. Ihre Beobachtung: Wording und Vorgaben der WHO fänden zunehmend direkten Eingang in Schweizer Recht – über die internationale, die nationale und die kantonale Ebene hinweg.

Wie Meinungsbildung im Bundeshaus tatsächlich funktioniert

Ein bemerkenswerter Punkt betrifft den politischen Prozess selbst. Meinungsbildung findet laut Staubli primär in den Kommissionen statt – für Gesundheitsfragen in der SGK, der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Dort ist es vor allem das BAG, das informiert und damit die Ausgangslage prägt. Das BAG wiederum orientiert sich an der WHO. Eine Kette, die es für abweichende Positionen schwierig macht, überhaupt gehört zu werden.

Impfförderung als fester Bestandteil

Auch die Impfpolitik soll ausgebaut werden: ein kontinuierlich erweiterter nationaler Impfplan, Impfbefugnisse für Apotheken, Impfangebote an Schulen und Unterstützung für Arbeitgeber, damit diese ihren Angestellten Impfungen während der Arbeitszeit ermöglichen können. Staubli verweist auf indirekten Druck – etwa wenn fehlende Kinderimpfungen den Kita-Platz gefährden.

Zürich: Eine vergessene Strafbestimmung

Auf kantonaler Ebene zeigt sich die Brisanz besonders am Beispiel Zürich. Seit 2020 gilt dort ein Impfobligatorium mit einer Strafandrohung von bis zu 50’000 Franken. Bei der laufenden Totalrevision des kantonalen Gesundheitsgesetzes fehlte diese Strafbestimmung in den Vernehmlassungsunterlagen – laut Gesundheitsdirektion aus Versehen, mit der Absicht, sie später wieder einzufügen. Die Bevölkerung konnte sich in der Vernehmlassung somit gar nicht dazu äussern. Das ABF fordert deshalb eine Wiederholung des Verfahrens.

Zum Vergleich: Der Kanton St. Gallen strich eine geplante 20’000-Franken-Busse nach öffentlichem Widerstand wieder. Der Kanton Wallis sieht Bussen bis 100’000 Franken vor, der Kanton Zug sogar die Möglichkeit einer Einweisung in eine «geeignete Anstalt» bei Widersetzung. Staubli ordnet dies als indirekten Impfzwang ein – rechtlich zwar kein direkter Zwang, praktisch aber ein erheblicher gesellschaftlicher und beruflicher Druck.

Zwei Positionen für die Zukunft

Staubli skizziert, wie eine künftige Abstimmungskampagne verlaufen dürfte: Der Bundesrat werde argumentieren, die Corona-Massnahmen seien notwendig und wirksam gewesen und müssten deshalb gesetzlich verankert werden – zumal die WHO vor einem «Jahrhundert der Pandemien» warne. Das Referendumskomitee werde dem entgegenhalten, dass der Machtausbau der Exekutive gegen die Gewaltenteilung und das Subsidiaritätsprinzip verstosse – und dass selbst die Eidgenössische Finanzverwaltung die Kostenschätzungen des Bundesrates als nicht nachvollziehbar bezeichnet habe.

Was Interessierte tun können

Das ABF Schweiz stellt auf seiner Webseite Hintergrundinformationen zu EPG, Heilmittelgesetz und kantonalen Gesundheitsgesetzen bereit. Aktuell laufen zwei Petitionen: eine für eine unabhängige Aufarbeitung der Corona-Massnahmen vor jeder Teilrevision des EPG, eine zweite für die Wiederholung der Zürcher Vernehmlassung beziehungsweise die Streichung des kantonalen Impfobligatoriums samt Strafbestimmung. Beide stehen unabhängig von Wohnort oder Nationalität allen offen.

Ein Gesetz, das 2023 in einer Vernehmlassung begann, wird 2029 oder 2030 an der Urne landen – wenn das Referendum zustande kommt. Bis dahin bleibt vor allem eine Frage offen: ob die Aufarbeitung der letzten Pandemie der Gesetzgebung für die nächste vorausgeht, oder ob sie ihr hinterherläuft.