Cannerald im Nachlass

Berner Firma wollte den Markt für medizinisches Cannabis erobern – jetzt zittern Investoren um ihr Geld. Doch Cannerald ist nur ein Symptom: Die Schweiz erlebt gerade eine historische Pleitewelle.

Die Cannerald AG aus Fraubrunnen im Kanton Bern ist Geschichte als Wachstumsstory. Was einst als vielversprechendes Schweizer Vorzeige-Start-up im boomenden Markt für medizinisches Cannabis galt, steht heute unter Nachlassstundung. Das Gericht hat am 17. März 2026 ein Anwaltsduo der Kanzlei Staiger als Sachwalter eingesetzt – für vier Monate sind die Gläubiger damit auf Distanz gehalten.

Erst Schweigen, dann ein „Update”

Wochen vergingen, bevor die Firmenverantwortlichen die Öffentlichkeit – und vor allem ihre Investoren – offiziell ins Bild setzten. Erst nachdem die deutsche WirtschaftsWoche über die Liquiditätsprobleme berichtet hatte, brach das Unternehmen sein Schweigen mit dem sogenannten „Cannerald Update April 2026”. Der Ton: diplomatisch, ausweichend, die Verantwortung geschickt gestreut.

„Die heutige Lage ist nicht das Ergebnis eines einzelnen Ereignisses, sondern die Folge einer länger andauernden wirtschaftlichen und operativen Zuspitzung” – so die offizielle Erklärung des Managements. Im Klartext: Man hat die Kontrolle verloren, wollte es aber lange nicht wahrhaben.

Gestiegene Stromkosten, Bauverzögerungen, regulatorische Hürden

Als Gründe für den Absturz nennt die Firma ein bekanntes Repertoire an Wachstumsschmerzen: erhebliche bauliche Verzögerungen, deutliche Kostensteigerungen, ein späterer Produktionsanlauf als geplant. Dazu kam der Schwenk auf den regulierten Markt für medizinisches Cannabis – ein Schritt, der laut Cannerald mit regulatorischen, technischen und zeitlichen Hürden verbunden war, welche die Kasse leer laufen liessen.

Was das Memo nicht explizit erwähnt, aber im Kontext offensichtlich ist: Der Cannabis-Markt hat in den letzten Jahren eine dramatische Preiskorrektur erlebt. Die Rohstoffpreise für CBD und medizinisches Cannabis sind eingebrochen, während die Energiekosten – für eine stromintensive Indoor-Produktion besonders relevant – massiv gestiegen sind. Eine toxische Kombination für jedes Unternehmen, das auf Pump gewachsen ist.

Investoren in der Warteschleife

Viele Privatpersonen haben der Cannerald AG direkt Geld anvertraut – angelockt durch das Versprechen der wachsenden Nachfrage nach alternativen Heilmitteln. Wie viel davon noch zu retten ist, bleibt unklar. „Weitere Informationen” würden folgen, „wenn sie angezeigt und durch die Sachwalter freigegeben” seien, heisst es lapidar. Eine Aussage, die kaum Vertrauen schafft.

Kritische Beobachter weisen darauf hin, dass Cannerald in der Vergangenheit aggressiv über Strukturen mit MLM-Charakter Kapital eingesammelt haben soll. Die Frage, wohin die Millionen geflossen sind und wie hoch die Provisionen für die Mittelbeschaffung waren, wird nun der Sachwalter zu klären haben.

Die grössere Geschichte: Schweiz im Konkursfieber

Cannerald ist kein Einzelschicksal – sondern ein Stellvertreterfall für eine breite Entwicklung, die den Wirtschaftsstandort Schweiz gerade erschüttert.

Im ersten Quartal 2026 wurden bei 3902 Unternehmen der Konkurs eröffnet – das sind 79,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so die Wirtschaftsauskunftei Crif. Das ist kein statistisches Rauschen. Das ist eine Welle.

Weltweit stiegen die Unternehmensinsolvenzen 2025 um 6 Prozent – in der Schweiz aber gleich um 40 Prozent, was 3400 zusätzlichen Firmenpleiten entspricht. Die Schweiz führte damit das internationale Ranking der absoluten Pleiten-Zuwächse an.

Der Gesetzgeber als unfreiwilliger Pleitebeschleuniger

Hauptgrund für den massiven Anstieg ist eine Gesetzesänderung: Öffentlich-rechtliche Gläubiger wie Steuerbehörden und Sozialversicherungen sind nun verpflichtet, ausstehende Forderungen konsequent über Konkursverfahren durchzusetzen. Dadurch werden zahlreiche bislang aufgeschobene oder verdeckte Insolvenzen beschleunigt sichtbar, insbesondere in Branchen mit knappen Margen, hoher Verschuldung oder eingeschränkter Liquidität.

Das bedeutet: Eine einzige unbezahlte Steuerrechnung kann heute ausreichen, um ein Unternehmen zu Fall zu bringen. Was früher still und ohne grosse Konsequenzen blieb, wird heute knallhart vollstreckt.

Die gefährdetsten Branchen

Die meisten Konkurseröffnungen im ersten Quartal 2026 entfielen auf das Baugewerbe, die Gastronomie sowie den Detailhandel. Besonders stark stiegen die Zahlen bei Firmen im Bereich Rechts- und Steuerberatungen (plus 163,6 Prozent) sowie in der Immobilienbranche (plus 138,1 Prozent).

Fast jede Woche schliesst in der Schweiz eine Bäckerei. Die Betriebe kämpfen mit steigenden Kosten für Personal und Rohstoffe und verlieren Kunden an Detailhändler und Discounter, die mit tiefen Preisen locken.

MBaer Bank: Wenn es auch den Finanzplatz trifft

Selbst der Schweizer Finanzsektor bleibt nicht verschont – allerdings aus anderen Gründen. Die MBaer Merchant Bank wurde von der FINMA in die Liquidation geschickt, nachdem ein Enforcementverfahren schwere Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäscherei ergeben hatte. Die Untersuchung hatte gezeigt, dass 80 Prozent der Kundenbeziehungen erhöhte Risiken aufwiesen. Zuletzt stammten gar 98 Prozent der entgegengenommenen Vermögenswerte von Hochrisikokunden, darunter Personen mit Verbindungen zu russischen Sanktionsumgehungen und dem iranischen Revolutionsgarden-Netzwerk. Die Bank hatte per Ende 2025 Kundenvermögen von 4,9 Milliarden Franken verwaltet und war vom Urenkel des Bankgründers Julius Bär aufgebaut worden.

Was kommt noch?

Allianz Trade prognostiziert für 2026 in der Schweiz zwar eine leichte Trendwende – aber selbst bei einem Rückgang von 7 Prozent läge die Zahl der Insolvenzfälle noch immer bei über 10’000 pro Jahr.

Zusätzlich belasten der starke Franken die Exportbetriebe, die US-Strafzölle verteuern das Exportgeschäft, und der massenhafte Renteneintritt der Babyboomer-Generation hinterlässt spürbare Lücken in zentralen Unternehmensfunktionen.

Viele Schweizer Unternehmen haben sich in der Niedrigzinsphase günstig verschuldet. 2026 laufen zahlreiche dieser Kredite aus und müssen zu deutlich schlechteren Konditionen refinanziert werden. Für angeschlagene Betriebe kann das der finale Stoss sein.

Die Cannerald-Geschichte ist eine Geschichte über Hype, Leichtgläubigkeit und die brutale Realität des Marktes. Aber sie ist auch ein Spiegel für das, was gerade in der Schweiz im Grossen passiert: Eine Pleitewelle, die jahrelang durch staatliche Nachsicht, billige Kredite und laxe Betreibungspraxis aufgestaut wurde – und die sich jetzt mit historischer Wucht entlädt.

Der Pleitegeier kreist. Und er ist nicht mehr einzeln unterwegs.

Quellen: Inside Paradeplatz, 20 Minuten, Blick, SRF, FINMA, Allianz Trade, PwC Restrukturierungsreport, Organisator, Handelszeitung